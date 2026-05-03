«Стиральную машину открываю ложкой»: как в ярославской глубинке живет девушка с редким заболеванием кожи

У Раксаны Аскеровой редкое заболевание Источник: Raksi Toys / Vk.com

29-летняя Раксана Аскерова из Ростова Великого Ярославской области — особенная девушка. У нее редкое врожденное генетическое заболевание — буллезный эпидермолиз. Людей с таким диагнозом называют бабочками. Их кожа ранима так же, как крылья этого красивого насекомого. От любого механического воздействия на теле таких пациентов появляются раны.

Буллезный эпидермолиз — редкое заболевание, связанное с мутациями в разных генах. При этом диагнозе на коже даже при незначительном механическом воздействии, например, при трении, давлении или температурных изменениях, образуются пузыри и эрозии.

Самой проблемной частью у Раксаны являются руки. Каждый день она вынуждена бороться с болезнью — наносить на кожу лечебные кремы, делать перевязки, носить специальные перчатки. Из-за заболевания девушке часто сложно выполнять то, что привычно для всех остальных.

В беседе с 76.RU Раксана рассказала, какие трудности ей пришлось преодолеть, как она ушла в затворничество и что ей помогло выбраться из этого состояния.

Рюкзак с учебниками был проблемой

Раксана живет с мамой, братом и сестрой. Отец девушки умер несколько лет назад. В семье буллезный эпидермолиз у нее одной. Из-за болезни Раксана до четвертого класса не ходила в школу, была на домашнем обучении.

«Со второго класса я начала ходить в школу на английский язык. Сначала меня сопровождала мама, потому что было немного страшно и непривычно. С пятого класса уже перешла на посещение занятий на полный день», — рассказала девушка.

Заболевание у Раксаны с самого детства Источник: предоставлено героиней

Одной из проблем для маленькой Раксаны было носить тяжелую сумку с учебниками. Руки и плечи могли травмироваться от такой нагрузки. В результате ей пришлось завести два комплекта книг: один оставался в школе, другой был дома. С собой она брала только самое необходимое.

Одноклассники не до конца приняли сверстницу с необычным диагнозом. Раксане пришлось пройти через непонимание и даже буллинг.

«Со мной многие не общались, иногда обижали. Я чаще была сама по себе. Моими школьными друзьями были в основном сестра и дети наших родственников», — призналась девушка.

Раксана начала ходить в школу только с пятого класса Источник: предоставлено героиней

После девятого класса Раксана поступила в ростовский колледж на швею. Да, занятие для «бабочек» не самое безопасное и комфортное. Но зато девушке оно было по душе.

«Я с детства любила шить — делала куклам одежки, с удовольствием создавала мягкие игрушки на уроках труда в школе. Из всех профессий, которые можно было получить в нашем городе, эта больше всего соответствовало моим интересам. Было сложно, но я справлялась», — рассказала Раксана.

Здесь с общением было проще, большинство одногруппников относилось к ней по-доброму. Но главное — девушку вдохновляло то, что она могла посвятить себя любимому делу.

Девятилетнее затворничество

Раксана отучилась положенные два с половиной года, а потом устроилась по профессии на работу. Но через пару месяцев ей пришлось уволиться.

«От ткани очень много пыли — у меня началась аллергия. Пришлось уйти», — объяснила она.

После этого у девушки начался непростой период. Без работы она оказалась заперта в четырех стенах, замкнулась и постепенно вообще перестала куда-либо выходить.

«Чем дольше я сидела дома, тем мне сложнее было выходить на улицу. Делала это только по крайней необходимости. А случайное общение со знакомыми отнимало много сил», — вспоминает Раксана.

Раксана всю жизнь прожила в Ростове Великом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В итоге круг контактов девушки сузился до семьи. А ее болезнь в добровольном заключении начала прогрессировать и привела к осложнению: у Раксаны произошло сращение пальцев рук, что бывает при буллезном эпидермолизе. Это привело к тому, что элементарные бытовые дела давались Раксане с большим трудом.

Затворничество девушки продолжалось около девяти лет, пока Раксана не решила, что пора выходить из этого нездорового состояния.

«Раз они могут, у меня тоже получится»

Первой ее целью стало вернуть подвижность рукам. Для этого требовалась операция. Ярославские врачи посоветовали Раксане обратиться к питерским коллегам, у которых был накоплен опыт работы с такими пациентами. Там девушке действительно помогли. Раксана пережила две операции по разделению пальцев рук. Кроме того, питерские доктора сообщили о пациентке в фонд «Дети-бабочки», который помогает людям с буллезным эпидермолизом. Он взял Раксану под свою опеку.

Раксана отважилась на самостоятельное путешествие в Санкт-Петербург Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Кстати, только в Северной столице Раксана получила полную информацию о том, как правильно ухаживать за руками.

«Можно сказать, я впервые получила грамотную консультацию, как мне бинтовать, защищать руки. Доктора и представители фонда мне всё рассказали, всему научили. К сожалению, врачи в небольших городах часто бывают мало осведомлены об этой болезни. В этом смысле мне повезло: у меня заболевание выявили довольно рано. Но есть случаи, когда люди с буллезным эпидермолизом всю жизнь живут с неверным диагнозом», — поделилась Раксана.

Неочевидные последствия

Кроме того, девушка решила поучаствовать в тренингах различной направленности, которые проводились организаторами одного из проектов фонда «Дети-бабочки» — «Редкие женщины». И постепенно начала ощущать, что меняется и ее мировоззрение. Она почувствовала, что уже не стремится сидеть в четырех стенах.

«Часто люди с подобными диагнозами сталкиваются с гиперопекой со стороны родных. Из-за этого пациент начинает верить, что сам ни на что не годен и не выживет один. Наша задача — помочь увидеть возможности, вернуть человеку авторство его собственной жизни», — рассказала Ольга Кулиш, психолог фонда «Дети-бабочки» и координатор проекта «Редкие женщины».

Общаясь со специалистами фонда и другими людьми-«бабочками», Раксана поняла, что на самом деле она не так беспомощна, как ей самой и ее родным казалось раньше.

Я увидела, какой полноценной жизнью живут другие «бабочки». Кто-то путешествует, кто-то еще что-то делает. И я подумала, что раз они могут, то у меня тоже получится. Раксана Аскерова девушка-«бабочка»

Девушка, которая до этого много лет сидела дома, а в больницу ходила только в сопровождении мамы, решилась на самостоятельное путешествие. Сначала была поездка в Ярославль. Потом Раксана замахнулась на Санкт-Петербург.

«Мне нужны были ортезы для рук. У нас такие не делают. А в Питере могли помочь. И я отправилась туда», — рассказала Раксана.

Мама девушки очень переживала, боялась отпускать дочь одну. Но девушка чувствовала, что всё получится.

Путешествие заняло два дня. Раксана очень боялась, что не сможет сориентироваться в большом городе, понять, куда и на чем ей ехать. Но, к удивлению для самой себя, она очень быстро во всём разобралась.

«Я узнала, что существует приложение, которое помогает ориентироваться на маршруте. Кроме того, в Питере установлены электронные таблички с картой у остановок. Если это не помогало, просто спрашивала у людей», — рассказала Раксана.

Девушке потребовался ортез для рук Источник: предоставлено героиней

В итоге через пару часов девушка чувствовала себя в незнакомом городе так, как будто давно здесь живет.

Раксана провела в Питере два дня и вернулась оттуда абсолютно счастливой.

«Приходится что-то придумывать, чтобы облегчить себе задачу»

Девушка стала более активной и самостоятельной и в домашних делах. Правда, они ей даются труднее, чем обычным людям из-за ранимой кожи и последствий сращения пальцев.

«Часто приходится что-то придумывать, чтобы облегчить себе задачу. Например, когда мне нужно что-то порезать ножом, я накидываю на него тонкую прихватку, чтобы он меньше травмировал руку. Не могу носить тяжелые сумки с продуктами из магазинов. Если вес покупок больше 3–5 килограммов, стараюсь заказывать доставку», — рассказала Раксана.

Дверцу стиральной машины открываю подручными средствами. Например, ложкой. Раксана Аскерова девушка-«бабочка»

Тем не менее, по ее словам, так или иначе сейчас она на 99 процентов самостоятельно справляется с бытовыми задачами.

Путь к финансовой независимости

А самое главное — в жизни Раксаны вновь появилось любимое дело.

Как-то в соцсетях она увидела мальчика с таким же диагнозом, как у нее, который вязал потрясающие вещи. Раксана решила, что тоже может попробовать. Девушка начала вязать крючком забавные игрушки, шкатулочки, корзиночки.

Раксана начала вязать игрушки. Чтобы не травмировать руки, Раксане приходится работать в специальных перчатках Источник: Raksi Toys / Vk.com

Несмотря на то что по профессии Раксана швея, вязать она не умела. Пришлось учиться с самых азов.

«Помогли видео из интернета. Первым я связала плед для себя. Потом кардиган, шапку. И подумала, почему бы не попробовать делать вещи на продажу. Решила начать вязать игрушки. Мне, конечно, хотелось, чтобы мое дело приносило доход. Но я не была уверена, что это получится. Подумала, если продать мои творения не удастся, то просто раздарю их родным и знакомым», — рассказала девушка.

Раксана выкладывала свои работы в соцсетях. И неожиданно для нее самой ей начали поступать заказы.

Девушка вяжет крючком Источник: Raksi Toys / Vk.com

«Первой покупательницей стала моя подруга: она взяла две игрушки просто, чтобы поддержать меня. Потом заказ сделала мама ребенка-„бабочки " , с которой я познакомилась на проекте " Редкие женщины " . Затем обратилось несколько ее знакомых», — поделилась Раксана.

Работы Раксаны нравятся заказчикам Источник: Raksi Toys / Vk.com

Пока девушка только в начале пути. И непонятно, сможет ли ее дело стать полноценным источником дохода. Поэтому Раксана мечтает найти работу, которая была бы ей под силу и в то же время могла дать финансовую независимость.

И второе заветное желание девушки — продолжать путешествовать. Раксана хочет посетить Турцию, где живет ее сестра: она давно зовет в гости.