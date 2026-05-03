НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

зап.

 751мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Главное о ночных налетах
Где помогают вернуть здоровье
Трое разбились на трассе
Иностранец переехал в Ярославль
Где поймать настоящее лето
Афиша на выходные
Нашли странный гриб
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Здоровье «Стиральную машину открываю ложкой»: как в ярославской глубинке живет девушка с редким заболеванием кожи

«Стиральную машину открываю ложкой»: как в ярославской глубинке живет девушка с редким заболеванием кожи

Вдохновляющая история «бабочки» Раксаны Аскеровой, которая научилась верить в себя

11 868
У Раксаны Аскеровой редкое заболевание | Источник: Raksi Toys / Vk.comУ Раксаны Аскеровой редкое заболевание | Источник: Raksi Toys / Vk.com

У Раксаны Аскеровой редкое заболевание

Источник:

Raksi Toys / Vk.com

29-летняя Раксана Аскерова из Ростова Великого Ярославской области — особенная девушка. У нее редкое врожденное генетическое заболевание — буллезный эпидермолиз. Людей с таким диагнозом называют бабочками. Их кожа ранима так же, как крылья этого красивого насекомого. От любого механического воздействия на теле таких пациентов появляются раны.

Буллезный эпидермолиз — редкое заболевание, связанное с мутациями в разных генах. При этом диагнозе на коже даже при незначительном механическом воздействии, например, при трении, давлении или температурных изменениях, образуются пузыри и эрозии.

Самой проблемной частью у Раксаны являются руки. Каждый день она вынуждена бороться с болезнью — наносить на кожу лечебные кремы, делать перевязки, носить специальные перчатки. Из-за заболевания девушке часто сложно выполнять то, что привычно для всех остальных.

В беседе с 76.RU Раксана рассказала, какие трудности ей пришлось преодолеть, как она ушла в затворничество и что ей помогло выбраться из этого состояния.

Рюкзак с учебниками был проблемой

Раксана живет с мамой, братом и сестрой. Отец девушки умер несколько лет назад. В семье буллезный эпидермолиз у нее одной. Из-за болезни Раксана до четвертого класса не ходила в школу, была на домашнем обучении.

«Со второго класса я начала ходить в школу на английский язык. Сначала меня сопровождала мама, потому что было немного страшно и непривычно. С пятого класса уже перешла на посещение занятий на полный день», — рассказала девушка.

Заболевание у Раксаны с самого детства | Источник: предоставлено героиней Заболевание у Раксаны с самого детства | Источник: предоставлено героиней

Заболевание у Раксаны с самого детства

Источник:

предоставлено героиней

Одной из проблем для маленькой Раксаны было носить тяжелую сумку с учебниками. Руки и плечи могли травмироваться от такой нагрузки. В результате ей пришлось завести два комплекта книг: один оставался в школе, другой был дома. С собой она брала только самое необходимое.

Одноклассники не до конца приняли сверстницу с необычным диагнозом. Раксане пришлось пройти через непонимание и даже буллинг.

«Со мной многие не общались, иногда обижали. Я чаще была сама по себе. Моими школьными друзьями были в основном сестра и дети наших родственников», — призналась девушка.

Раксана начала ходить в школу только с пятого класса | Источник: предоставлено героиней Раксана начала ходить в школу только с пятого класса | Источник: предоставлено героиней

Раксана начала ходить в школу только с пятого класса

Источник:

предоставлено героиней

После девятого класса Раксана поступила в ростовский колледж на швею. Да, занятие для «бабочек» не самое безопасное и комфортное. Но зато девушке оно было по душе.

«Я с детства любила шить — делала куклам одежки, с удовольствием создавала мягкие игрушки на уроках труда в школе. Из всех профессий, которые можно было получить в нашем городе, эта больше всего соответствовало моим интересам. Было сложно, но я справлялась», — рассказала Раксана.

Здесь с общением было проще, большинство одногруппников относилось к ней по-доброму. Но главное — девушку вдохновляло то, что она могла посвятить себя любимому делу.

Девятилетнее затворничество

Раксана отучилась положенные два с половиной года, а потом устроилась по профессии на работу. Но через пару месяцев ей пришлось уволиться.

«От ткани очень много пыли — у меня началась аллергия. Пришлось уйти», — объяснила она.

После этого у девушки начался непростой период. Без работы она оказалась заперта в четырех стенах, замкнулась и постепенно вообще перестала куда-либо выходить.

«Чем дольше я сидела дома, тем мне сложнее было выходить на улицу. Делала это только по крайней необходимости. А случайное общение со знакомыми отнимало много сил», — вспоминает Раксана.

Раксана всю жизнь прожила в Ростове Великом | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUРаксана всю жизнь прожила в Ростове Великом | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Раксана всю жизнь прожила в Ростове Великом

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В итоге круг контактов девушки сузился до семьи. А ее болезнь в добровольном заключении начала прогрессировать и привела к осложнению: у Раксаны произошло сращение пальцев рук, что бывает при буллезном эпидермолизе. Это привело к тому, что элементарные бытовые дела давались Раксане с большим трудом.

Затворничество девушки продолжалось около девяти лет, пока Раксана не решила, что пора выходить из этого нездорового состояния.

«Раз они могут, у меня тоже получится»

Первой ее целью стало вернуть подвижность рукам. Для этого требовалась операция. Ярославские врачи посоветовали Раксане обратиться к питерским коллегам, у которых был накоплен опыт работы с такими пациентами. Там девушке действительно помогли. Раксана пережила две операции по разделению пальцев рук. Кроме того, питерские доктора сообщили о пациентке в фонд «Дети-бабочки», который помогает людям с буллезным эпидермолизом. Он взял Раксану под свою опеку.

Раксана отважилась на самостоятельное путешествие в Санкт-Петербург | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUРаксана отважилась на самостоятельное путешествие в Санкт-Петербург | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Раксана отважилась на самостоятельное путешествие в Санкт-Петербург

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Кстати, только в Северной столице Раксана получила полную информацию о том, как правильно ухаживать за руками.

«Можно сказать, я впервые получила грамотную консультацию, как мне бинтовать, защищать руки. Доктора и представители фонда мне всё рассказали, всему научили. К сожалению, врачи в небольших городах часто бывают мало осведомлены об этой болезни. В этом смысле мне повезло: у меня заболевание выявили довольно рано. Но есть случаи, когда люди с буллезным эпидермолизом всю жизнь живут с неверным диагнозом», — поделилась Раксана.

Неочевидные последствия

Кроме того, девушка решила поучаствовать в тренингах различной направленности, которые проводились организаторами одного из проектов фонда «Дети-бабочки» — «Редкие женщины». И постепенно начала ощущать, что меняется и ее мировоззрение. Она почувствовала, что уже не стремится сидеть в четырех стенах.

«Часто люди с подобными диагнозами сталкиваются с гиперопекой со стороны родных. Из-за этого пациент начинает верить, что сам ни на что не годен и не выживет один. Наша задача — помочь увидеть возможности, вернуть человеку авторство его собственной жизни», — рассказала Ольга Кулиш, психолог фонда «Дети-бабочки» и координатор проекта «Редкие женщины».

Общаясь со специалистами фонда и другими людьми-«бабочками», Раксана поняла, что на самом деле она не так беспомощна, как ей самой и ее родным казалось раньше.

<p>Раксана Аскерова</p><p>Раксана Аскерова</p>

Я увидела, какой полноценной жизнью живут другие «бабочки». Кто-то путешествует, кто-то еще что-то делает. И я подумала, что раз они могут, то у меня тоже получится.

Раксана Аскерова

девушка-«бабочка»

Девушка, которая до этого много лет сидела дома, а в больницу ходила только в сопровождении мамы, решилась на самостоятельное путешествие. Сначала была поездка в Ярославль. Потом Раксана замахнулась на Санкт-Петербург.

«Мне нужны были ортезы для рук. У нас такие не делают. А в Питере могли помочь. И я отправилась туда», — рассказала Раксана.

Мама девушки очень переживала, боялась отпускать дочь одну. Но девушка чувствовала, что всё получится.

Путешествие заняло два дня. Раксана очень боялась, что не сможет сориентироваться в большом городе, понять, куда и на чем ей ехать. Но, к удивлению для самой себя, она очень быстро во всём разобралась.

«Я узнала, что существует приложение, которое помогает ориентироваться на маршруте. Кроме того, в Питере установлены электронные таблички с картой у остановок. Если это не помогало, просто спрашивала у людей», — рассказала Раксана.

Девушке потребовался ортез для рук | Источник: предоставлено героиней Девушке потребовался ортез для рук | Источник: предоставлено героиней

Девушке потребовался ортез для рук

Источник:

предоставлено героиней

В итоге через пару часов девушка чувствовала себя в незнакомом городе так, как будто давно здесь живет.

Раксана провела в Питере два дня и вернулась оттуда абсолютно счастливой.

«Приходится что-то придумывать, чтобы облегчить себе задачу»

Девушка стала более активной и самостоятельной и в домашних делах. Правда, они ей даются труднее, чем обычным людям из-за ранимой кожи и последствий сращения пальцев.

«Часто приходится что-то придумывать, чтобы облегчить себе задачу. Например, когда мне нужно что-то порезать ножом, я накидываю на него тонкую прихватку, чтобы он меньше травмировал руку. Не могу носить тяжелые сумки с продуктами из магазинов. Если вес покупок больше 3–5 килограммов, стараюсь заказывать доставку», — рассказала Раксана.

<p>Раксана Аскерова</p><p>Раксана Аскерова</p>

Дверцу стиральной машины открываю подручными средствами. Например, ложкой.

Раксана Аскерова

девушка-«бабочка»

Тем не менее, по ее словам, так или иначе сейчас она на 99 процентов самостоятельно справляется с бытовыми задачами.

Путь к финансовой независимости

А самое главное — в жизни Раксаны вновь появилось любимое дело.

Как-то в соцсетях она увидела мальчика с таким же диагнозом, как у нее, который вязал потрясающие вещи. Раксана решила, что тоже может попробовать. Девушка начала вязать крючком забавные игрушки, шкатулочки, корзиночки.

Раксана начала вязать игрушки. Чтобы не травмировать руки, Раксане приходится работать в специальных перчатках | Источник: Raksi Toys / Vk.comРаксана начала вязать игрушки. Чтобы не травмировать руки, Раксане приходится работать в специальных перчатках | Источник: Raksi Toys / Vk.com

Раксана начала вязать игрушки. Чтобы не травмировать руки, Раксане приходится работать в специальных перчатках

Источник:

Raksi Toys / Vk.com

Несмотря на то что по профессии Раксана швея, вязать она не умела. Пришлось учиться с самых азов.

«Помогли видео из интернета. Первым я связала плед для себя. Потом кардиган, шапку. И подумала, почему бы не попробовать делать вещи на продажу. Решила начать вязать игрушки. Мне, конечно, хотелось, чтобы мое дело приносило доход. Но я не была уверена, что это получится. Подумала, если продать мои творения не удастся, то просто раздарю их родным и знакомым», — рассказала девушка.

Раксана выкладывала свои работы в соцсетях. И неожиданно для нее самой ей начали поступать заказы.

Девушка вяжет крючком | Источник: Raksi Toys / Vk.comДевушка вяжет крючком | Источник: Raksi Toys / Vk.com

Девушка вяжет крючком

Источник:

Raksi Toys / Vk.com

«Первой покупательницей стала моя подруга: она взяла две игрушки просто, чтобы поддержать меня. Потом заказ сделала мама ребенка-„бабочки", с которой я познакомилась на проекте "Редкие женщины". Затем обратилось несколько ее знакомых», — поделилась Раксана.

Работы Раксаны нравятся заказчикам | Источник: Raksi Toys / Vk.comРаботы Раксаны нравятся заказчикам | Источник: Raksi Toys / Vk.com

Работы Раксаны нравятся заказчикам

Источник:

Raksi Toys / Vk.com

Пока девушка только в начале пути. И непонятно, сможет ли ее дело стать полноценным источником дохода. Поэтому Раксана мечтает найти работу, которая была бы ей под силу и в то же время могла дать финансовую независимость.

И второе заветное желание девушки — продолжать путешествовать. Раксана хочет посетить Турцию, где живет ее сестра: она давно зовет в гости.

Девушка боится загадывать, получится это или нет. Но главное, что она теперь верит, что при большом желании всё достижимо.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Буллезный эпидермолиз Болезнь Ростов Великий Фонд Дети-бабочки
Лайк
TYPE_LIKE23
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
4 мая, 14:38
Почему не дали ссылку где приобрести работы девушки? Я хочу заказать.
Гость
4 мая, 09:45
Удачи тебе, милая девушка!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Рекомендуем