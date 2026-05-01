Как собрать аптечку для майских праздников: советы врача

Аптечка не заменит помощь врача Источник: Лина Саитова / 116.RU

Собираясь на пикник, дачу или в поход на майские праздники, важно не просто взять лекарства, а продумать систему первой помощи, чтобы быстро сориентироваться в экстренной ситуации. Базовый набор должен быть у каждого независимо от формата отдыха. Об этом Городским медиа рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

Что обязательно нужно в любой аптечке

По словам эксперта, в основе любой аптечки — средства для обработки ран, перевязки и купирования самых частых симптомов. Это антисептики в виде спрея или раствора, а также перекись водорода для первичного промывания ран. Перевязочные материалы включают стерильные и эластичные бинты, стерильные салфетки, пластыри разных размеров, в том числе водонепроницаемые. Также нужны жаропонижающие и обезболивающие — универсальные препараты, которые помогают при воспалении и травмах мягких тканей. И антигистаминные средства для приема внутрь и в виде геля для местного применения.

Чем расширить набор для активного отдыха

Если вы планируете поход или длительное пребывание на природе, стоит добавить репелленты от насекомых, а также гели с противоаллергическим эффектом для снятия зуда. Пригодится пинцет с тонкими концами или специальное устройство для удаления клещей (после извлечения клеща его рекомендуется сохранить для лабораторного анализа). При травмах полезны охлаждающие спреи или гели с ментолом — в первые сутки после ушиба применяют только холод. И обязательно солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.

Как оказать первую помощь при травмах, порезах и ожогах

На природе травмы часто случаются из‑за неосторожного обращения с инструментами, стеклом или огнем. При порезах Серебрякова советует промыть рану чистой водой или перекисью водорода, затем наложить стерильную повязку (при умеренном кровотечении — давящую). Жгут используют только при сильном кровотечении с пульсирующей струей крови. Если у пострадавшего нет действующей прививки от столбняка, нужно обратиться к врачу.

При ожогах необходимо охладить поврежденный участок под прохладной водой в течение 10–15 минут, наложить стерильную повязку, ни в коем случае не вскрывать пузыри и не использовать масло или жирные средства. При сильной боли можно принять обезболивающее и затем показаться врачу.

При ушибах и растяжениях к поврежденному месту прикладывают холод на 20–30 минут, фиксируют область эластичным бинтом без избыточного давления, обеспечивают покой. При необходимости принимают обезболивающее.

Что делать при пищевом отравлении

Пикники и выезды на природу повышают риск пищевых отравлений из‑за неправильного хранения продуктов и несоблюдения гигиены. При появлении тошноты, диареи, болей в животе врач рекомендует промыть желудок, принять сорбенты, восстановить водный баланс с помощью специальных растворов для регидратации или частого питья воды небольшими глотками. Для снятия выраженных болей допустимы спазмолитики. Эксперт предупреждает: не следует самостоятельно принимать противодиарейные препараты без консультации врача. Обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, если состояние не улучшается.

Что проверить перед поездкой