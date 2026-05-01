Как собрать аптечку для майских праздников: советы врача

Собираясь на пикник, дачу или в поход на майские праздники, важно не просто взять лекарства, а продумать систему первой помощи, чтобы быстро сориентироваться в экстренной ситуации. Базовый набор должен быть у каждого независимо от формата отдыха. Об этом Городским медиа рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.
Что обязательно нужно в любой аптечке
По словам эксперта, в основе любой аптечки — средства для обработки ран, перевязки и купирования самых частых симптомов. Это антисептики в виде спрея или раствора, а также перекись водорода для первичного промывания ран. Перевязочные материалы включают стерильные и эластичные бинты, стерильные салфетки, пластыри разных размеров, в том числе водонепроницаемые. Также нужны жаропонижающие и обезболивающие — универсальные препараты, которые помогают при воспалении и травмах мягких тканей. И антигистаминные средства для приема внутрь и в виде геля для местного применения.
Чем расширить набор для активного отдыха
Если вы планируете поход или длительное пребывание на природе, стоит добавить репелленты от насекомых, а также гели с противоаллергическим эффектом для снятия зуда. Пригодится пинцет с тонкими концами или специальное устройство для удаления клещей (после извлечения клеща его рекомендуется сохранить для лабораторного анализа). При травмах полезны охлаждающие спреи или гели с ментолом — в первые сутки после ушиба применяют только холод. И обязательно солнцезащитный крем с высоким фактором защиты.
Как оказать первую помощь при травмах, порезах и ожогах
На природе травмы часто случаются из‑за неосторожного обращения с инструментами, стеклом или огнем. При порезах Серебрякова советует промыть рану чистой водой или перекисью водорода, затем наложить стерильную повязку (при умеренном кровотечении — давящую). Жгут используют только при сильном кровотечении с пульсирующей струей крови. Если у пострадавшего нет действующей прививки от столбняка, нужно обратиться к врачу.
При ожогах необходимо охладить поврежденный участок под прохладной водой в течение 10–15 минут, наложить стерильную повязку, ни в коем случае не вскрывать пузыри и не использовать масло или жирные средства. При сильной боли можно принять обезболивающее и затем показаться врачу.
При ушибах и растяжениях к поврежденному месту прикладывают холод на 20–30 минут, фиксируют область эластичным бинтом без избыточного давления, обеспечивают покой. При необходимости принимают обезболивающее.
Что делать при пищевом отравлении
Пикники и выезды на природу повышают риск пищевых отравлений из‑за неправильного хранения продуктов и несоблюдения гигиены. При появлении тошноты, диареи, болей в животе врач рекомендует промыть желудок, принять сорбенты, восстановить водный баланс с помощью специальных растворов для регидратации или частого питья воды небольшими глотками. Для снятия выраженных болей допустимы спазмолитики. Эксперт предупреждает: не следует самостоятельно принимать противодиарейные препараты без консультации врача. Обязательно нужно обратиться за медицинской помощью, если состояние не улучшается.
Что проверить перед поездкой
Перед поездкой важно проверить сроки годности всех лекарств, упаковать аптечку в прочный водонепроницаемый контейнер, подписать препараты, если вы достали их из заводской упаковки, добавить краткую инструкцию по применению и записать контакты ближайших медицинских служб. Аптечка — это инструмент первой помощи, но не замена врачу. Если состояние ухудшается или вызывает сомнения, необходимо как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.