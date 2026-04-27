«Убивает не холестерин»: кардиохирург развеял миф об атеросклерозе и бляшках в сосудах

Разбираем восемь опасных мифов о сердце с кардиохирургом Источник: Роман Рисберг

Контроль за уровнем холестерина не сводится к формуле «если высокий, то плохо», заявил кардиохирург Роман Рисберг. По его словам, подобное мнение сильно упрощает истинную картину. UFA1.RU попросил врача объяснить, что такое холестерин на самом деле и чем он опасен.

« Холестерин не убивает — убивает ошибка в его понимании . Вы можете питаться правильно, следить за весом, даже заниматься спортом и при этом иметь атеросклеротические бляшки в сосудах. Без симптомов, без боли — до первого инфаркта», — сказал Рисберг.

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов. Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев. Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Главная ошибка — жить без понимания, что происходит в сосудах. Анализы могут выглядеть „приемлемо“, симптомы — отсутствовать, а риск уже высокий. Именно здесь чаще всего теряется время», — добавил доктор.

Самой опасной стадией Рисберг называет бессимптомную, поскольку атеросклероз может развиваться годами без боли и сигналов, а потом резко проявиться. Первым клиническим проявлением болезни нередко становится уже инфаркт. Но разница между нормой и болезнью, как подчеркнул кардиохирург, проходит не в уровне холестерина.

«Холестерин — это не диагноз, а атеросклероз — это процесс, и его можно выявить, оценить, замедлить и контролировать. Почему одни живут спокойно, другие нет? Дело не в удаче. Одни знают реальный риск, следят за показателями и принимают обоснованные решения, а другие ориентируются на „вроде нормально“, — сказал доктор.

Кардиохирург напомнил: холестерин — это физиологически необходимое вещество и ключевой элемент нервной системы, он служит компонентом клеточных мембран и основой для синтеза гормонов.

«Проблема — в участии холестерина в повреждении сосудистой стенки», — отметил врач.

Атеросклерозом как раз и называют хроническое воспалительное заболевание сосудистой стенки. При нем повреждается эндотелий («внутренний слой» клеток. — Прим. ред.) — из-за артериальной гипертензии, курения, гипергликемии, стресса. В сосудистую стенку проникают липопротеины низкой плотности (ЛПНП), происходит окисление, затем воспаление — так формируется бляшка.

«Опасен не „холестерин вообще“, а атерогенные липопротеины. Так что „нормальный холестерин“ не гарантирует безопасность, полагаться на это — одна из самых частых клинических ошибок. Пациент видит, что общий холестерин в пределах нормы, а ЛПНП „не критичные“, и считает, что риска нет», — сказал Роман Рисберг.

На самом же деле при такой картине, по словам Рисберга, у пациента может быть повышенный аполипопротеин B (белок, входящий в состав «плохого» холестерина, служащий каркасом для транспортировки жиров. — Прим. ред.), большое количество мелких плотных частиц ЛПНП и скрытое сосудистое воспаление. В этой ситуации, говорит врач, риск инфаркта остается высоким.

По его словам, снижение ЛПНП на 1 ммоль/литр уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений примерно на 20–25%. Как правило, он советует пациентам высокого риска снижать ЛПНП до значений менее 1,4 ммоль/литр, а очень высокого риска — менее 1 ммоль/литр. Для этого используют статины.

«Статины — это не только про холестерин и действуют не только через снижение ЛПНП, но уменьшают воспаление в сосудистой стенке, стабилизируют атеросклеротическую бляшку и снижают риск ее разрыва, а именно разрыв бляшки чаще всего приводит к инфаркту миокарда», — пояснил доктор.

Он добавил, что аполипопротеин B — более точный показатель нагрузки, чем просто ЛПНП, но оценивать стоит не одну цифру, а систему в целом. По его мнению, грамотная оценка включает и ЛПНП, и аполипопротеин B, и липопротеин(a), и высокочувствительный С-реактивный белок, и углеводный обмен (глюкоза, инсулин, HOMA-IR).