«Капсул осталось на два дня. Что делать, не знаем»: почему в России исчез важный препарат для иммунных патологий

Выяснили, что случилось с важным препаратом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Из аптек России исчез жизненно важный препарат для людей со смертельно опасными проблемами с иммунитетом. Он не просто закончился, его сняли с продажи в аптеках, потребовав от его единственного в России производителя снизить цены. V1.RU разбирается, чем заменить лекарство и когда оно вернется на рынок.

Что стало с «Азатиоприном»?

Об исчезновении «Азатиоприна» стало известно от пациентов, чье здоровье напрямую зависит от регулярного приема лекарства. Сильнее всех бьют тревогу те, у кого запасы лекарства подходят к концу, прося продать или прислать остатки у тех, кому препарат больше не нужен. На change.org даже создали петицию с требованием возобновить поставки в аптеки.

Найти его не удалось и журналистам V1.RU. Хоть в некоторых регионах (например, в Челябинской области) в интернет-аптеках его еще можно приобрести, в Волгоградской области у многих агрегаторов он отмечен как «Нет в наличии».

— Нет его нигде. У сына болезнь Крона. Капсул сталось всего на два дня. Что делать, не знаем. Боюсь, что обострение начнется.

— А людям-то что теперь делать?! Что делать пациентам с болезнью Крона? Ремиссия поддерживается иммуносупрессивным действием «Азатиоприна», прекращение приема равно обострение! А это прием стероидных противовоспалительных, у которых куча побочек! — жалуются пациенты.

Кому нужен «Азатиоприн»?

В первую очередь «Азатиоприн» принимают люди с уязвимым иммунитетом. К примеру, как уточнила доктор медицинских наук, профессор и клинический фармаколог Наталия Рогова, его назначают страдающим от ревматоидного артрита, при некоторых формах гепатита или после пересадки органов.

— Он имеет ряд преимуществ перед другими препаратами подобного действия (например, перед «Меркаптопурином»). «Азатиоприн» легче переносится пациентами, так как обладает более выраженным иммунодепрессивным действием при меньшей цитостатической активности, — говорит Наталия Рогова.

Иммунодепрессивное действие — это понижение активности иммунной системы для подавления нежелательных реакций, таких как отторжение трансплантата или аутоиммунные процессы.

Куда и почему пропало лекарство

Поставками препарата по ЮФО и другим округам раньше занимались крупная фармакологическая компания ООО «ЮжФарм». Однако с недавних пор производить «Азатиоприн» они перестали, сославшись на отсутствие технических возможностей.

— Выпуск лекарственного препарата на сегодня временно приостановлены в связи с отсутствием технических возможностей выпуска на предприятии изготовителя, — лаконично ответили на вопрос журналиста V1.RU.

Сейчас «Азатиоприн» производит единственная компания на всю страну Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Единственным производителем на всю Россию оставалось «Озон Фармацевтика», однако свои поставки они тоже прекратили. Как объяснили V1.RU в пресс-службе организации, случилось это из-за отказа Минздрава согласовывать предложенную ими отпускную цену лекарства.

Все дело в новом статусе «Азатиоприна». В феврале-2026 его включили в список жизненно важных лекарств, а в конце марта ФАС России потребовала снизить стоимость товара, о чем V1.RU рассказали в пресс-службе ведомства

— ПАО «Озон Фармацевтика» является единственным в России производителем указанного препарата. Таким образом, в таких действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа корректировки цен в соответствии с действующей методикой, — уточнили в ответе журналистам.

Согласно информации с сайтов интернет-аптек, стоимость препаратов на момент последней продажи варьировалась в районе 600–800 рублей.

При этом, как отмечает эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов, потребность в препарате у населения, наоборот, заметно выросла за последние годы, что еще сильнее обостряет ситуацию с его дефицитом.

— В 2025 году более 376 000 упаковок было востребовано на рынке. В 2024 году на рынок были отгружены сопоставимые объемы — примерно 342 000 упаковок. Достаточно выраженная динамика роста. Но до этого на протяжении многих лет объемы были сравнительно низкими, то есть препарат использовался, просто в меньших объемах.

Когда препарат вернется на рынок?

Даже примерные сроки возобновления поставок обозначить затруднительно. Как отмечает Николай Беспалов, процедура перерегистрации может занять как считаные недели, так и долгие месяцы, особенно с учетом статуса «Азатиоприна» как жизненно важного препарата.

— Это всегда палка о двух концах. С одной стороны, гарантия. С другой, если повышается себестоимость на выпуск препарата, компания не может автоматически поднять на него ценник. В случае «Азатиоприна», предполагаю, компания готова производить, но, возможно, подорожало сырье. Соответственно необходимо проиндексировать цену, а как-то найти точки соприкосновения с регуляторами не получается, — отметил эксперт.

Ответа не смогла дать и пресс-служба единственного производителя, лишь отметив, что работа над этим ведется.

— В настоящее время компания работает с ФАС России в рамках регистрации предельной отпускной цены на препарат. На основании вышеизложенного затрудняемся сообщить сроки поступления препарата в реализацию, — сказано в ответе.

Что теперь будет?

В комитете здравоохранения Волгоградской области же заявили, что в государственных медучреждениях лекарство осталось, несмотря на дефицит. Ведомство закупилось им впрок до начала перерегистрации, поэтому у льготников проблем с ним не возникнет.

Облздрав обещает, что льготно «Азатиоприн» будет доступен Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

К тому же, как рассказала фармаколог Наталия Рогова, у препарата зарегистрировано около 157 аналогов, среди которых «Азатиоприн» (производства «АТОЛЛ»), «Диметилфумарат», «Дифурат», «Иматанго» и другие.