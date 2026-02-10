«Я могу не проснуться»: мужчина удалил горбинку на носу, теперь его жизнь превратилась в ад

«Я могу не проснуться»: мужчина удалил горбинку на носу, теперь его жизнь превратилась в ад

Каждую ночь он приклеивает себе ноздрю на щеку, чтобы просто дышать

Александр пережил неудачную пластику носа, которая превратила его жизнь в ад | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годАлександр пережил неудачную пластику носа, которая превратила его жизнь в ад | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Безобидная операция на нос обернулась настоящей катастрофой для мужчины из Владивостока. У Александра Мешкова с детства была небольшая горбинка, но на 35-летие он решил сделать себе подарок — ринопластику. Только вот мужчина не подозревал, что его жизнь после этого превратится в мучение. В результате неудачной пластики его нос опрокинулся набок, дышать стало невыносимо — воздуха постоянно не хватало. Вот уже несколько лет, ложась спать, он боится, что больше не проснется.

Как рассказал Александр в эфире шоу «Что я наделала?», всё началось три года назад, когда он решил исправить кривую перегородку и навсегда избавиться от назойливого насморка. Мужчина обратился в обычную клинику и ужаснулся, когда после операции ему сняли бинты. Оказалось, что его нос съехал набок. И это несмотря на то, что врачи уверяли — всё прошло хорошо.

Нос мужчины до и после операции | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годНос мужчины до и после операции | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Врачи не просто визуально изуродовали своего пациента, но и подарили ему немало проблем со здоровьем.

— Мне не хватает воздуха, чтобы сделать полноценный вздох. После операции у меня появилась депрессия, не хотелось ничего делать. Бросил спортзал, это сказалось на наборе веса. Но мне было сложно заниматься в зале, потому воздуха не хватало, чтобы выполнить упражнение. Я больше не мог жить, как раньше. Проблема с дыханием — самое важное, что может быть, потому что это в первую очередь поступление кислорода в голову, — рассказал Александр.

Мужчина мечтал о прямом красивом носе, но вместо этого получил обратный эффект. Повторная операция не улучшала ситуацию. А позже Александру и вовсе поставили диагноз «пустой нос» — это осложнение, развивающееся после хирургического удаления или повреждения носовых раковин, приводящее к нарушению нормальной функции носовой полости.

Клапан носа теперь постоянно спадает, а это не дает нормально дышать. Поэтому мужчина три года перед сном приклеивал пластырем ноздрю к щеке.

У мужчины из-за неудачной пластики появился свой ночной ритуал: он подклеивает нос, чтобы ему легче дышалось во сне | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годУ мужчины из-за неудачной пластики появился свой ночной ритуал: он подклеивает нос, чтобы ему легче дышалось во сне | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

— Пластырь мне помогает оттянуть немного клапан носа, который неправильно работает, — поясняет герой шоу, — Я постоянно просыпаюсь ночью с пересушенным горлом. Но мне кажется, что скоро я могу просто не проснуться из-за нехватки воздуха.

Носовой клапан — это наиболее узкое место в передней части полости носа. Это важнейшая его часть, поскольку он «закручивает» поток воздуха, чтобы тот успел согреться и увлажниться.

Из-за плохого сна и дыхания мужчина уже несколько лет живет в подавленном состоянии, у него депрессия, головные боли и полное отсутствие эмоций. Всё это сказывается не только на жизни самого Александра, но и его семьи.

— Хочется остановиться, отмотать время и сказать себе: «Не нужно этого делать, остановись». Но, к сожалению, уже поздно, — говорит Александр.

После операции в носу всё стало широко, и воздух не попадает в легкие | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годПосле операции в носу всё стало широко, и воздух не попадает в легкие | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Мужчина обращался ко многим врачам, которые занимаются реконструкцией носа, но никто не отозвался.

— Сколько я проживу, я же еще молодой? Почему все отказываются? Мне что, всю оставшуюся жизнь ходить калекой? — размышляет Александр.

Но за сложного пациента всё же взялся пластический хирург Денис Агапов, который сделал уникальную операцию Алисе Аршавиной, которая однажды почти осталась без носа из-за укола красоты.

Врач придерживается мнения, что не все искривленные перегородки нужно оперировать. И история Александра — как раз тот самый случай.

Чтобы вернуть носу возможность дышать, нужно сделать несколько операций. Но решиться на них мужчине было очень тяжело, ведь до этого никакие манипуляции не просто не помогали, а делали только хуже.

В итоге врачам удалось убедить Александра.

Именитый хирург решил реконструировать нос несчастного пациента. И в качестве «стройматериала» использовать его же собственное ребро. Для этого потребовался небольшой хрящ. Врач полностью разобрал старый каркас носа и построил новый.

Мужчине и его окружению очень непросто | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 годМужчине и его окружению очень непросто | Источник: кадр из шоу «Что я наделала?» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

Сразу после операции мужчина не смог скрыть разочарования, ведь на лице был сильный отек. Но спустя пару месяцев, когда пациент вновь пришел на съемки, то результат было не скрыть: никто из присутствующих незнакомцев не заметил, что у мужчины были какие-то проблемы с носом. Но в жизни героя шоу, несмотря на это, всё равно пока идет не всё гладко. Оказалось, что за время реабилитации его семья распалась, поэтому пока он всё еще пребывает в подавленном состоянии.

Юлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Гость
10 февраля, 16:12
Врач в стабильной это штучный товар а нужна команда и оборудование, проще и дешевле было махнуть из Владивостока а Ю Корею, там всё супер и не сильно дороже зато без ужасов
Гость
10 февраля, 16:29
Врачи сейчас это в лучшем случае бывшие фельдшера, чаще медсёстры после курсов, до недавнего времени это было возможно да и обучение в мед вузах это что-то, кроме пары университетов в Маскве
