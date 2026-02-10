«Я могу не проснуться»: мужчина удалил горбинку на носу, теперь его жизнь превратилась в ад

Александр пережил неудачную пластику носа, которая превратила его жизнь в ад

Безобидная операция на нос обернулась настоящей катастрофой для мужчины из Владивостока. У Александра Мешкова с детства была небольшая горбинка, но на 35-летие он решил сделать себе подарок — ринопластику. Только вот мужчина не подозревал, что его жизнь после этого превратится в мучение. В результате неудачной пластики его нос опрокинулся набок, дышать стало невыносимо — воздуха постоянно не хватало. Вот уже несколько лет, ложась спать, он боится, что больше не проснется.

Как рассказал Александр в эфире шоу «Что я наделала?», всё началось три года назад, когда он решил исправить кривую перегородку и навсегда избавиться от назойливого насморка. Мужчина обратился в обычную клинику и ужаснулся, когда после операции ему сняли бинты. Оказалось, что его нос съехал набок. И это несмотря на то, что врачи уверяли — всё прошло хорошо.

Врачи не просто визуально изуродовали своего пациента, но и подарили ему немало проблем со здоровьем.

— Мне не хватает воздуха, чтобы сделать полноценный вздох. После операции у меня появилась депрессия, не хотелось ничего делать. Бросил спортзал, это сказалось на наборе веса. Но мне было сложно заниматься в зале, потому воздуха не хватало, чтобы выполнить упражнение. Я больше не мог жить, как раньше. Проблема с дыханием — самое важное, что может быть, потому что это в первую очередь поступление кислорода в голову, — рассказал Александр.

Мужчина мечтал о прямом красивом носе, но вместо этого получил обратный эффект. Повторная операция не улучшала ситуацию. А позже Александру и вовсе поставили диагноз «пустой нос» — это осложнение, развивающееся после хирургического удаления или повреждения носовых раковин, приводящее к нарушению нормальной функции носовой полости.

Клапан носа теперь постоянно спадает, а это не дает нормально дышать. Поэтому мужчина три года перед сном приклеивал пластырем ноздрю к щеке.

— Пластырь мне помогает оттянуть немного клапан носа, который неправильно работает, — поясняет герой шоу, — Я постоянно просыпаюсь ночью с пересушенным горлом. Но мне кажется, что скоро я могу просто не проснуться из-за нехватки воздуха.

Носовой клапан — это наиболее узкое место в передней части полости носа. Это важнейшая его часть, поскольку он «закручивает» поток воздуха, чтобы тот успел согреться и увлажниться.

Из-за плохого сна и дыхания мужчина уже несколько лет живет в подавленном состоянии, у него депрессия, головные боли и полное отсутствие эмоций. Всё это сказывается не только на жизни самого Александра, но и его семьи.

— Хочется остановиться, отмотать время и сказать себе: «Не нужно этого делать, остановись». Но, к сожалению, уже поздно, — говорит Александр.

Мужчина обращался ко многим врачам, которые занимаются реконструкцией носа, но никто не отозвался.

— Сколько я проживу, я же еще молодой? Почему все отказываются? Мне что, всю оставшуюся жизнь ходить калекой? — размышляет Александр.

Но за сложного пациента всё же взялся пластический хирург Денис Агапов, который сделал уникальную операцию Алисе Аршавиной, которая однажды почти осталась без носа из-за укола красоты.

Врач придерживается мнения, что не все искривленные перегородки нужно оперировать. И история Александра — как раз тот самый случай.

Чтобы вернуть носу возможность дышать, нужно сделать несколько операций. Но решиться на них мужчине было очень тяжело, ведь до этого никакие манипуляции не просто не помогали, а делали только хуже.

В итоге врачам удалось убедить Александра.

Именитый хирург решил реконструировать нос несчастного пациента. И в качестве «стройматериала» использовать его же собственное ребро. Для этого потребовался небольшой хрящ. Врач полностью разобрал старый каркас носа и построил новый.

