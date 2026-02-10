«Оземпик» — от рака? ученые установили связь между онкозаболеваниями и ожирением — поможет ли «волшебная таблетка»

Лишний вес — это не только проблема внешности. Врачи установили: у людей с избыточной массой тела рак встречается чаще, чем у тех, кто следит за фигурой. Но значит ли это, что победа над лишним весом автоматически защитит от онкозаболеваний? MSK1.RU узнал у экспертов.

Ожирение — не только эстетическая проблема

Врачи выяснили, что лишний вес может повышать риск развития рака. К такому выводу пришли специалисты Клиники поликлинической терапии Сеченовского университета, которые несколько лет наблюдали пациентов с ожирением.

Оказалось, что у людей с избыточным весом онкологические заболевания встречаются чаще, чем у тех, кто следит за фигурой. При этом важнее не лишние кило, а их распределение по телу. Наибольшая опасность для здоровья возникает, когда жир скапливается в области живота.

«По результатам наблюдения за 2000 пациентами была выявлена максимальная группа риска развития онкологических заболеваний, — рассказал заведующий кафедрой поликлинической терапии Сеченовского университета Михаил Осадчук. — В нее вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения длительностью более 10 лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощенной наследственностью, отсутствием контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и постоянной медикаментозной терапии по поводу других заболеваний».

Врачи заметили важную деталь: люди даже с выраженным ожирением болеют раком реже, если они регулярно лечат свои хронические заболевания. Например, контролируют уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление и вовремя пьют назначенные лекарства.

«Люди со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие свои хронические заболевания — сахарный диабет, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и основные параметры обмена — глюкозу, холестерин, мочевую кислоту, с высокой приверженностью к приему антигипертензивных, липидкорригирующих, сахароснижающих препаратов, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком», — поясняет доцент кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Инна Васильева.

Можно ли спастись от рака «Оземпиком»?

Лишний вес уже можно назвать настоящей напастью XXI века — он бьет по здоровью и нации, и отдельно взятого человека. При этом быть стройным сегодня стало почти обязанностью, особенно для женщин: реклама, ТВ и соцсети постоянно напоминают о стремлении к идеальной фигуре. Неудивительно, что появились всевозможные диеты и средства для похудения, и среди них особое внимание привлекают препараты вроде «Оземпика».

«Семаглутид и лираглутид — это аналоги гормона GLP-1, которые изначально разрабатывались для лечения сахарного диабета второго типа и только затем стали использоваться для контроля массы тела, — объясняет MSK1.RU эндокринолог, основательница школы гормонального здоровья и питания Seeds Юлия Сидорова. — Эти препараты усиливают секрецию инсулина, снижают выработку глюкагона и замедляют опорожнение желудка, благодаря чему человек дольше чувствует сытость и ест меньше».

С помощью препаратов типа «Оземпика» люди действительно сбрасывают вес быстрее, чем от диет и занятий спортом. Казалось бы, вот оно — чудо-лекарство от лишнего веса и даже вызванного ожирением рака. Но врачи предупреждают, что это не панацея.

«Резкое похудение приводит к потере объема лица, появлению морщин и провисанию кожи. Это сигнал быстрой потери мышечной массы наряду с жировой, — предупреждает биохимик, доказательный нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская. — Побочные эффекты встречаются у 70–80% пациентов: тошнота, рвота, диарея, запоры. Редкие, но серьезные осложнения включают панкреатит, желчнокаменную болезнь и медуллярный рак щитовидной железы (данные на животных)».

Препараты для похудения тоже провоцируют рак?

Ранние исследования и инструкции к этим препаратам действительно предупреждали о возможных рисках онкозаболеваний. Они основывались на лабораторных данных и отдельных случаях, а более поздние исследования не нашли прямой связи между «Оземпиком» и раком, объясняет кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета «Продолжительная и активная жизнь», заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН с курсом биохакинга Кирилл Маслиев.

«Сегодня доказательной базы для утверждения о прямом канцерогенном эффекте нет, — подчеркивает Маслиев. — Более того, в последние годы эти препараты рассматриваются как с потенциальным онкопротективным эффектом. Один из ключевых пусковых механизмов развития многих онкологических заболеваний — хроническое системное воспаление. Они снижают его уровень, улучшают метаболический профиль и уменьшают инсулинорезистентность, что в ряде исследований ассоциируется со снижением онкологических рисков».

«Оземпик» и подобные препараты могут помочь с лишним весом, но они не заменяют заботу о здоровье. Важно контролировать метаболизм, правильно питаться и много двигаться. Только тогда реально снизить угрозу для здоровья, в том числе риск рака.