НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Здоровье Обзор «Оземпик» — от рака? ученые установили связь между онкозаболеваниями и ожирением — поможет ли «волшебная таблетка»

«Оземпик» — от рака? ученые установили связь между онкозаболеваниями и ожирением — поможет ли «волшебная таблетка»

Узнали у экспертов

758
Быть стройным хорошо и для красоты, и для здоровья | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаБыть стройным хорошо и для красоты, и для здоровья | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Быть стройным хорошо и для красоты, и для здоровья

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Лишний вес — это не только проблема внешности. Врачи установили: у людей с избыточной массой тела рак встречается чаще, чем у тех, кто следит за фигурой. Но значит ли это, что победа над лишним весом автоматически защитит от онкозаболеваний? MSK1.RU узнал у экспертов.

Ожирение — не только эстетическая проблема

Врачи выяснили, что лишний вес может повышать риск развития рака. К такому выводу пришли специалисты Клиники поликлинической терапии Сеченовского университета, которые несколько лет наблюдали пациентов с ожирением.

Оказалось, что у людей с избыточным весом онкологические заболевания встречаются чаще, чем у тех, кто следит за фигурой. При этом важнее не лишние кило, а их распределение по телу. Наибольшая опасность для здоровья возникает, когда жир скапливается в области живота.

«По результатам наблюдения за 2000 пациентами была выявлена максимальная группа риска развития онкологических заболеваний, — рассказал заведующий кафедрой поликлинической терапии Сеченовского университета Михаил Осадчук. — В нее вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения длительностью более 10 лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощенной наследственностью, отсутствием контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и постоянной медикаментозной терапии по поводу других заболеваний».

О том, почему вреден жир вокруг внутренних органов, в Москве знают даже дети | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUО том, почему вреден жир вокруг внутренних органов, в Москве знают даже дети | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

О том, почему вреден жир вокруг внутренних органов, в Москве знают даже дети

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Врачи заметили важную деталь: люди даже с выраженным ожирением болеют раком реже, если они регулярно лечат свои хронические заболевания. Например, контролируют уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление и вовремя пьют назначенные лекарства.

«Люди со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие свои хронические заболевания — сахарный диабет, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца и основные параметры обмена — глюкозу, холестерин, мочевую кислоту, с высокой приверженностью к приему антигипертензивных, липидкорригирующих, сахароснижающих препаратов, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком», — поясняет доцент кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Инна Васильева.

Можно ли спастись от рака «Оземпиком»?

Лишний вес уже можно назвать настоящей напастью XXI века — он бьет по здоровью и нации, и отдельно взятого человека. При этом быть стройным сегодня стало почти обязанностью, особенно для женщин: реклама, ТВ и соцсети постоянно напоминают о стремлении к идеальной фигуре. Неудивительно, что появились всевозможные диеты и средства для похудения, и среди них особое внимание привлекают препараты вроде «Оземпика».

«Семаглутид и лираглутид — это аналоги гормона GLP-1, которые изначально разрабатывались для лечения сахарного диабета второго типа и только затем стали использоваться для контроля массы тела, — объясняет MSK1.RU эндокринолог, основательница школы гормонального здоровья и питания Seeds Юлия Сидорова. — Эти препараты усиливают секрецию инсулина, снижают выработку глюкагона и замедляют опорожнение желудка, благодаря чему человек дольше чувствует сытость и ест меньше».

На «Оземпике» можно быстро сбросить лишние кило&nbsp;— правда, они так же стремительно могут вернуться | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа «Оземпике» можно быстро сбросить лишние кило&nbsp;— правда, они так же стремительно могут вернуться | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На «Оземпике» можно быстро сбросить лишние кило — правда, они так же стремительно могут вернуться

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

С помощью препаратов типа «Оземпика» люди действительно сбрасывают вес быстрее, чем от диет и занятий спортом. Казалось бы, вот оно — чудо-лекарство от лишнего веса и даже вызванного ожирением рака. Но врачи предупреждают, что это не панацея.

«Резкое похудение приводит к потере объема лица, появлению морщин и провисанию кожи. Это сигнал быстрой потери мышечной массы наряду с жировой, — предупреждает биохимик, доказательный нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская. — Побочные эффекты встречаются у 70–80% пациентов: тошнота, рвота, диарея, запоры. Редкие, но серьезные осложнения включают панкреатит, желчнокаменную болезнь и медуллярный рак щитовидной железы (данные на животных)».

Препараты для похудения тоже провоцируют рак?

Ранние исследования и инструкции к этим препаратам действительно предупреждали о возможных рисках онкозаболеваний. Они основывались на лабораторных данных и отдельных случаях, а более поздние исследования не нашли прямой связи между «Оземпиком» и раком, объясняет кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета «Продолжительная и активная жизнь», заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН с курсом биохакинга Кирилл Маслиев.

Активность и прогулки помогают снизить лишний вес | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктивность и прогулки помогают снизить лишний вес | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Активность и прогулки помогают снизить лишний вес

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Сегодня доказательной базы для утверждения о прямом канцерогенном эффекте нет, — подчеркивает Маслиев. — Более того, в последние годы эти препараты рассматриваются как с потенциальным онкопротективным эффектом. Один из ключевых пусковых механизмов развития многих онкологических заболеваний — хроническое системное воспаление. Они снижают его уровень, улучшают метаболический профиль и уменьшают инсулинорезистентность, что в ряде исследований ассоциируется со снижением онкологических рисков».

«Оземпик» и подобные препараты могут помочь с лишним весом, но они не заменяют заботу о здоровье. Важно контролировать метаболизм, правильно питаться и много двигаться. Только тогда реально снизить угрозу для здоровья, в том числе риск рака.

Почитайте, что пластический хирург думает о страшных побочных эффектах «Оземпика». Препарат используют не только обычные женщины, но и звёзды: актриса Светлана Пермякова рассказала, что худеет на российском аналоге «Оземпика». Об «Оземпике» и безумных диетах рассказывает также врач-диетолог — почитайте ее мнение. А другой врач развенчал популярные мифы о похудении.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Оземпик Диагностика онкозаболеваний Ожирение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 февраля, 15:03
его цена неподъёмна для глубинного народа у которого на еду еле-еле деньги есть
Гость
10 февраля, 17:23
Обратная сторона продовольственного изобилия, доступности для всех русских людей высококалорийных качественных продуктов питания. А мы к такому генетически не готовы. Такого сытного времени не было в нашей российской истории никогда!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем