В Роспотребнадзоре объяснили, как не заразиться смертельным вирусом: он гуляет по популярным курортам

В Роспотребнадзоре объяснили, как россиянам не заразиться смертельным вирусом Нипах при заграничных поездках. От болезни уже скончался один человек.
Вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания.
Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция поражает нервную систему, может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней. Лечения и вакцины от вируса пока нет.
«Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано», — рассказали в Telegram-канале ведомства и добавили, что туристам всё же необходимо соблюдать меры профилактики при путешествиях.
По данным ВОЗ, вирус зафиксировали на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара. Чтобы не заразиться при посещении этих стран, туристу следует:
узнать эпидемиологическую обстановку в регионе перед поездкой;
избегать контакта с летучими мышами и их пометом, не брать животных в руки;
не употреблять сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами. Особенно это касается неочищенных фруктов и свежевыжатых соков;
не посещать свинофермы и рынки животных в очагах инфекций;
соблюдать правила личной гигиены.
Если после поездки у вас появились лихорадка, кашель, головные и мышечные боли, неврологические симптомы — срочно обратитесь к врачу и обязательно расскажите, какие страны посетили.
В Роспотребнадзоре добавили, что в пунктах пропуска через границу работает система АИС «Периметр», которая выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний.
