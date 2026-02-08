В Роспотребнадзоре объяснили, как не заразиться смертельным вирусом: он гуляет по популярным курортам

Вирус поражает нервную систему и может привести к коме за считаные дни

В Роспотребнадзоре объяснили, как россиянам не заразиться смертельным вирусом Нипах при заграничных поездках. От болезни уже скончался один человек .

Вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания.

Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция поражает нервную систему, может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней. Лечения и вакцины от вируса пока нет.