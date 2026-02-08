Лучше любого десерта: ягода, которая за месяц снизит плохой холестерин и оздоровит кишечник

Виноград оказался поистине волшебной ягодой Источник: Лина Саитова / 116.RU

Простой способ оздоровить микрофлору кишечника и снизить плохой холестерин, не меняя привычного питания, открыли исследователи из Калифорнийского университета. Они советуют съедать каждый день минимум 40 виноградин, и это быстро даст заметный эффект, сообщает «Доктор Питер».

Виноград против холестерина

Ученые провели эксперимент: в течение восьми недель они наблюдали за 19 добровольцами в возрасте от 21 до 55 лет. В первые четыре недели испытания все участники должны были отказаться от растительной пищи, то есть придерживались диеты с низким содержанием клетчатки и полифенолов (растительных антиоксидантов).

В оставшиеся четыре недели они питались так же, но в их ежедневный рацион добавили по 46 граммов виноградного порошка, что эквивалентно двум порциям винограда или примерно 40 виноградинам.

На обоих этапах эксперимента добровольцы сдавали анализы крови, мочи и кала, чтобы наблюдатели смогли проследить изменения в организме.

В итоге исследование показало, что употребление виноградного порошка значительно снизило уровень общего холестерина: цифры упали в среднем на 6,1%. Кроме того, на 5,9% снизился так называемый «плохой» холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Как известно, именно избыток ЛПНП приводит к тому, что в стенках сосудов возникают бляшки, которые со временем могут перекрыть кровоток и стать причиной инфаркта или инсульта.

Помимо этого, на 40,9% сократилось общее количество желчных кислот. А как показывают исследования, высокие уровни желчных кислот в толстой кишке при употреблении жирной пищи могут быть фактором риска развития колоректального рака.

Особенно много антиоксидантов в темных сортах винограда Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Лакомство для полезных бактерий

Но есть и еще одно важное изменение, которое отметили ученые. За четыре недели на виноградной добавке у добровольцев сильно изменилась кишечная микрофлора. Значительно увеличилось количество полезных бактерий. Например, бактерий Akkermansia (аккермансия), которые живут в слизистой оболочке кишечника. Они регулируют обмен веществ, сжигая сахар и холестерин, и улучшают барьерную функцию кишечника, защищая слизистую.

Увеличилась концентрация бактерии Flavonifractor (флавонифрактор), которая расщепляет растительные соединения флавоноиды, известные своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, эта бактерия производит короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья кишечника, например бутират.

А бактерия рода Lachnospiraceae (лахноспира), которая активизировалась в кишечнике, согласно научным данным, оказывает защитное действие против венозной тромбоэмболии.

Так что виноград — это не просто богатый источник клетчатки и антиоксидантов. Эта ягода способна значительно изменить микробиом кишечника, метаболизм холестерина и желчных кислот. Получается, что лучшее, что можно съесть на десерт, — это горсть винограда.

Кстати

Не виноградом единым: оказывается, холестерин помогают снизить и другие фрукты. Например, помело: он обеспечивает организм витамином С, магнием, калием, клетчаткой и антиоксидантами. По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, благодаря такому составу он может улучшить липидный профиль крови и снизить уровень «плохого» холестерина.