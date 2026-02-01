Метеозависимые, не расслабляйтесь: календарь магнитных бурь на февраль 2026 года

Солнце в феврале, кажется, отправится в спячку Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Февраль — самый загадочный месяц в году: пролетает незаметно, и многие даже не успевают понять, что он уже закончился. Так и метеозависимые вряд ли ощутят его на себе. Похоже, Солнце ушло в зимнюю спячку и тоже будет не слишком активно в последний месяц зимы, поэтому испытаний на прочность ждать не стоит. Впрочем, таблетки далеко убирать не спешите и обязательно загляните в наш календарь магнитных бурь на февраль.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает, когда к нашей планете «приходит» поток частиц от Солнца. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем, вызывая колебания, которые мы и называем бурей.

Для большинства людей это безопасно, но организм может реагировать на такие «бури» разными способами:

головной болью, усталостью;

раздражительностью;

снижением концентрации;

учащенным сердцебиением и скачками давления;

бессонницей или повышенной тревожностью.

Особенно чувствительны к этим колебаниям метеозависимые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Магнитные бури в феврале 2026-го

Метеозависимые, у нас есть для вас хорошая новость: небесная канцелярия будет милосердна к вам весь февраль. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики не ждут в этом месяце никаких магнитных бурь. Правда, всегда есть вероятность, что ситуация может поменяться.

В начале февраля геомагнитная обстановка будет спокойной, небольшое возмущение ожидается только 5-го числа. Затем солнечная активность снова придет в норму, а свой беспокойный характер светило покажет 9–10 и 13–16 февраля.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Дальше метеозависимые смогут наслаждаться жизнью без плохого самочувствия и головных болей до 25 февраля, когда магнитосфера снова на один день станет возмущенной. А с 26-го до конца месяца прогноз будет стабильно спокойным.

Как помочь себе при магнитной буре

Впрочем, если вы всё же почувствуете недомогание, сохраните советы, как помочь организму пережить этот период спокойнее:

Высыпайтесь и снизьте нагрузку — в такие дни лучше не перегружать себя работой, учебой, спортом или стрессовыми делами. Пейте достаточно воды — обезвоживание может усиливать головную боль и слабость. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе — спокойные прогулки помогают снизить напряжение и улучшить самочувствие. Избегайте тяжелой, очень жирной еды и кофеина. Ограничьте экранное время перед сном — это поможет нервной системе быстрее восстановиться. Если появляется головная боль, усталость или раздражительность — это сигнал замедлиться и отдохнуть.

На всякий случай не убирайте далеко лекарства. И помните: если у человека есть хронические заболевания или самочувствие заметно ухудшается, важно следовать рекомендациям врача и не заниматься самолечением. В большинстве случаев магнитные бури проходят без последствий, а бережное отношение к себе помогает пережить их комфортно.