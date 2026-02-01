НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Метеозависимые, не расслабляйтесь: календарь магнитных бурь на февраль 2026 года

Метеозависимые, не расслабляйтесь: календарь магнитных бурь на февраль 2026 года

Ухудшение геомагнитной обстановки может случиться в любой момент

Солнце в феврале, кажется, отправится в спячку

Солнце в феврале, кажется, отправится в спячку

Февраль — самый загадочный месяц в году: пролетает незаметно, и многие даже не успевают понять, что он уже закончился. Так и метеозависимые вряд ли ощутят его на себе. Похоже, Солнце ушло в зимнюю спячку и тоже будет не слишком активно в последний месяц зимы, поэтому испытаний на прочность ждать не стоит. Впрочем, таблетки далеко убирать не спешите и обязательно загляните в наш календарь магнитных бурь на февраль.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает, когда к нашей планете «приходит» поток частиц от Солнца. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем, вызывая колебания, которые мы и называем бурей.

Для большинства людей это безопасно, но организм может реагировать на такие «бури» разными способами:

  • головной болью, усталостью;

  • раздражительностью;

  • снижением концентрации;

  • учащенным сердцебиением и скачками давления;

  • бессонницей или повышенной тревожностью.

Особенно чувствительны к этим колебаниям метеозависимые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Магнитные бури в феврале 2026-го

Метеозависимые, у нас есть для вас хорошая новость: небесная канцелярия будет милосердна к вам весь февраль. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики не ждут в этом месяце никаких магнитных бурь. Правда, всегда есть вероятность, что ситуация может поменяться.

В начале февраля геомагнитная обстановка будет спокойной, небольшое возмущение ожидается только 5-го числа. Затем солнечная активность снова придет в норму, а свой беспокойный характер светило покажет 9–10 и 13–16 февраля.

Дальше метеозависимые смогут наслаждаться жизнью без плохого самочувствия и головных болей до 25 февраля, когда магнитосфера снова на один день станет возмущенной. А с 26-го до конца месяца прогноз будет стабильно спокойным.

Как помочь себе при магнитной буре

Впрочем, если вы всё же почувствуете недомогание, сохраните советы, как помочь организму пережить этот период спокойнее:

  1. Высыпайтесь и снизьте нагрузку — в такие дни лучше не перегружать себя работой, учебой, спортом или стрессовыми делами.

  2. Пейте достаточно воды — обезвоживание может усиливать головную боль и слабость.

  3. Старайтесь больше бывать на свежем воздухе — спокойные прогулки помогают снизить напряжение и улучшить самочувствие.

  4. Избегайте тяжелой, очень жирной еды и кофеина.

  5. Ограничьте экранное время перед сном — это поможет нервной системе быстрее восстановиться.

  6. Если появляется головная боль, усталость или раздражительность — это сигнал замедлиться и отдохнуть.

На всякий случай не убирайте далеко лекарства. И помните: если у человека есть хронические заболевания или самочувствие заметно ухудшается, важно следовать рекомендациям врача и не заниматься самолечением. В большинстве случаев магнитные бури проходят без последствий, а бережное отношение к себе помогает пережить их комфортно.

Насколько вы метеочувствительны?

Сразу ощущаю изменение геомагнитной обстановки
Обычно всё нормально, но бывают дни, когда болит голова
Иногда влияет на изменения настроения
Дождь, ветер, магнитные бури — мне всё равно
