Предоставят спальное место и питание: в Госдуме просят разрешить родителям бесплатно быть с детьми до 7 лет в больнице

63
Сейчас бесплатно находиться с ребенком в медучреждении можно до четырех лет | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RUСейчас бесплатно находиться с ребенком в медучреждении можно до четырех лет | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Сейчас бесплатно находиться с ребенком в медучреждении можно до четырех лет

Источник:

Екатерина Калиневич / NGS.RU

В Госдуме предложили повысить до семи лет возраст детей, с которыми родители могут бесплатно находиться в стационарах, включая предоставление питания и спального места. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова.

«Считаю целесообразным внести изменения в законодательство, повысив возрастной порог, позволяющий родителю или иному близкому родственнику бесплатно находиться в медицинской организации вместе с ребенком, в том числе получая бесплатное питание и спальное место, до семи лет включительно», — цитирует ТАСС текст документа.

Сейчас по законодательству бесплатное совместное пребывание с питанием и местом для сна гарантировано только для родителей детей до четырех лет. Если ребенок старше, то его законный представитель может находиться с ним бесплатно лишь при наличии особых медицинских показаний.

По словам депутата, разлука с родителями оказывает негативное влияние на психическое состояние ребенка. Поэтому важно, чтобы с детьми находился кто-то из родственников.

«Реализация данной инициативы позволит повысить эффективность лечения, улучшить психологическое состояние болеющих детей и обеспечить их успешное выздоровление. Кроме того, нахождение родителей вместе с детьми и их самостоятельная забота о них также снизит нагрузку на медицинский персонал организации», — заключила парламентарий.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
