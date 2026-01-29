«Некоторые впервые в жизни получили медицинскую помощь». Врач-неонатолог рассказала о гуманитарной поездке в Африку

Анастасия Калита работает врачом-неонатологом в Краевой клинической больнице № 2 Краснодара в отделении реанимации новорожденных. В 25 лет она стала участницей гуманитарной миссии в Западную Африку. Она три недели провела в Сьерра-Леоне и помогла сотням людей. Как прошла поездка и с чем пришлось столкнуться, Анастасия рассказала 93.RU.
Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, граничит с Гвинеей и Либерией. Численность населения — около 8 миллионов человек. По индексу человеческого развития ООН в 2025 году Сьерра-Леоне занимает 185-е место из 193 стран. Уровень безработицы превышает 50%. Средняя продолжительность жизни — 55 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве и сфере услуг.
— Как вы стали участником гуманитарной миссии?
— Мечта поехать на отдаленный континент, чтобы помогать, чтобы спасать людей, появилась у меня еще задолго до медицинского университета. А работа и университет вселили в меня уверенность, что я это могу. Поэтому, когда выдалась такая возможность, я почти не задумываясь отправила заявку на участие в гуманитарно-медицинской миссии Екатерины Глок, известной на весь мир акушерки.
Долго уговаривать руководство не пришлось. Главный врач одобрил эту идею, сказал, что это прекрасный опыт.
— Какие документы и прививки требовались для поездки?
— В первую очередь это вопрос собственной безопасности, поэтому перед тем, как ехать в район, эндемичный по желтой лихорадке, мне необходимо было сделать прививку. Также мы подготовили документы о том, что я действительно являюсь дипломированным врачом, чтобы правительство Сьерра-Леоне выдало мне разрешение на работу.
С каждым годом миссия растет, и если первая состояла всего из трех человек, то в четвертую гуманитарную миссию отправилось 13 специалистов. Это хирург, онколог, стоматолог, гинеколог, акушерка, неонатолог и так далее. Наша миссия растет, специалистов подключается всё больше и больше.
— Были ли вы готовы к тому, что увидите? Что вас удивило?
— К такой поездке определенно нужно готовиться, и те кадры, которые я видела изначально, конечно, вселяли где-то страх, где-то неуверенность, но я поборола все переживания. Условия отличаются, начиная от природных и заканчивая оснащением больницы.
На самом деле, это невероятно красивая страна на побережье Атлантического океана. Меня удивило, насколько там тепло. Касаемо живности, там были огромные пауки, которые пугали нас, но в гостиницах мы спали в специальных сетках для того, чтобы ночью к нам никто не проник. Также использовали средства защиты от малярийных комаров.
По поводу больничных условий, да, есть колоссальные отличия. В первую очередь нашими инструментами были руки, глаза и клиническое мышление, приходилось полагаться не на технику, а на собственные знания и опыт.
— Как вы добирались до своих пациентов? Какой «вызов» вам запомнился больше всего?
— За время проекта мы посетили четыре города, один остров, несколько деревень. Были и труднодоступные места, где приходилось добираться на специальных внедорожниках. Также нам от местного министерства здравоохранения был выделен целый автобус для нашей команды и чемоданов с гуманитарной помощью.
До острова мы плыли два часа на лодке, из которой параллельно вычерпывали воду. Это непередаваемые эмоции, круче всяких экстремальных аттракционов.
За время поездки мы оказали помощь 716 пациентам. Наверное, один из самых запоминающихся случаев: когда наша команда гинекологов обнаружила на обходе женщину в тяжелом состоянии. Ночью мы везли ее на лодке несколько часов, хотя счет шел на минуты, необходимо было экстренно прооперировать пациентку. Несколько спасенных жизней на нашем счету точно есть, и это то, что не забудется никогда.
— Какие там условия медицины, вы говорите, что нужно было экстренно прооперировать — где проходили операции?
— Мы работали на базе больниц. То есть в определенных городах у них есть клиники, есть госпитали, в которые привозят пациентов. Да, конечно, это непривычные для нас условия, но тем не менее у нас была возможность оказывать помощь именно в больнице, были в том числе операционные.
Материнство и рождение, оно на любом континенте одно, это физиология. Но например, в Сьерра-Леоне не было аппаратов для искусственной вентиляции легких, а на данный момент это неотъемлемая часть выхаживания новорожденных недоношенных детей.
В рамках гуманитарной миссии мы привезли для населения одежду, обувь, игрушки для детей, но также медицинскую технику — аппараты УЗИ, КТ и так далее. После себя мы оставили оборудование.
— Как вы общались с пациентами, возникали ли проблемы с взаимопониманием?
— В Сьерра-Леоне основным языком является английский, а также межнациональный креольский. Языковой барьер был, но нам удалось его преодолеть с помощью языка жестов, а еще нам помогали местные врачи. Очень много было, между прочим, медиков, которые получали образование в России, они также говорили на русском. Поэтому общий язык мы нашли довольно быстро и в командной работе оказывали помощь.
— Нужно было объяснять местным какие-то базовые для нас вещи в плане гигиены?
— Наши стоматологи даже привезли с собой из Оренбурга огромную щетку и обучали местное население, как правильно чистить зубы, проводили мастер-классы, после чего подарили каждому персональную щетку для гигиены рта.
— Было ли свободное время, успели посмотреть страну? На некоторых фото с поездки вы с косичками, там заплели?
— Свободное время было, когда мы только приехали и шло оформление документов. Представители правительства приятно приняли нас, отвезли на пляжи невероятной красоты. Мы также успели посетить парк с шимпанзе. Познакомились с местной культурой, людьми, это невероятно добрый народ с большой силой духа.
А так, на самом деле, график был довольно плотный, два-три дня, и мы переезжали в другой город. Как правило, мы заходили в 08:00 в больницу и были там до победного, пока требовалась наша помощь, пока очередь в больнице не заканчивалась, мы оставались на своих рабочих местах.
— А очереди были большие за медпомощью?
— Да, очереди были невероятные, особенно в первые дни, когда мы приходили, заступали в больницу. Нас ожидали огромные толпы людей, потому что это была возможность для некоторых впервые в жизни получить медицинскую помощь. В стране медпомощь бесплатна для беременных женщин и детей до пяти лет, а дальше — платно. Поэтому, когда мы сказали, что будем бесплатно помогать, желающих было огромное количество.
— Ваша работа в Западной Африке оплачивалась?
— Это волонтерский проект, поэтому ни о какой зарплате речи не шло. Более того, большую часть гуманитарной помощи мы покупали собственными силами. Нам помогали также неравнодушные люди, покупали медикаменты, одежду, оборудование и отправляли нам.
— В будущем вы бы хотели вернуться в эту страну?
— Да, я думаю, что в скором времени Сьерра-Леоне обязательно должна стать туристической страной, которая будет принимать гостей, потому что те виды, та природа, которая есть у них, это просто невероятно. Там стоит побывать каждому.
По поводу медицинской работы, то я бы хотела вернуться уже с большим опытом и привезти больше оборудования, техники и помощи. Самое классное, что наша миссия открыта для новых специалистов. Можно подать заявку и поехать как врач-волонтер, а можно поучаствовать в закупке гуманитарной помощи. На 2026 год уже ведется согласование по следующим странам.
Международная миссия Екатерины Глок — это гуманитарный проект, направленный на развитие сотрудничества России со странами Африки и BRICS+, обучение медицинских специалистов и оказание помощи нуждающимся. Поездка в Сьерра-Леоне прошла с 6 по 26 декабря. По плану до 2028 года участники гуманитарной миссии посетят также Гвинею, Конго, Сенегал, Индию, Бразилию, Индонезию, Руанду и другие страны.