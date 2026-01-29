«Некоторые впервые в жизни получили медицинскую помощь». Врач-неонатолог рассказала о гуманитарной поездке в Африку

Анастасия Калита работает в перинатальном центре в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Анастасия Калита работает врачом-неонатологом в Краевой клинической больнице № 2 Краснодара в отделении реанимации новорожденных. В 25 лет она стала участницей гуманитарной миссии в Западную Африку. Она три недели провела в Сьерра-Леоне и помогла сотням людей. Как прошла поездка и с чем пришлось столкнуться, Анастасия рассказала 93.RU.

Сьерра-Леоне — государство в Западной Африке, граничит с Гвинеей и Либерией. Численность населения — около 8 миллионов человек. По индексу человеческого развития ООН в 2025 году Сьерра-Леоне занимает 185-е место из 193 стран. Уровень безработицы превышает 50%. Средняя продолжительность жизни — 55 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве и сфере услуг.

— Как вы стали участником гуманитарной миссии?

— Мечта поехать на отдаленный континент, чтобы помогать, чтобы спасать людей, появилась у меня еще задолго до медицинского университета. А работа и университет вселили в меня уверенность, что я это могу. Поэтому, когда выдалась такая возможность, я почти не задумываясь отправила заявку на участие в гуманитарно-медицинской миссии Екатерины Глок, известной на весь мир акушерки.

Долго уговаривать руководство не пришлось. Главный врач одобрил эту идею, сказал, что это прекрасный опыт.

По приезду Анастасия сдружилась с местным населением, и девушки заплели ей косички Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Какие документы и прививки требовались для поездки?

— В первую очередь это вопрос собственной безопасности, поэтому перед тем, как ехать в район, эндемичный по желтой лихорадке, мне необходимо было сделать прививку. Также мы подготовили документы о том, что я действительно являюсь дипломированным врачом, чтобы правительство Сьерра-Леоне выдало мне разрешение на работу.

Состав гуманитарной миссии. Анастасия на фото четвертая слева Источник: Анастасия Калита / 93.RU

С каждым годом миссия растет, и если первая состояла всего из трех человек, то в четвертую гуманитарную миссию отправилось 13 специалистов. Это хирург, онколог, стоматолог, гинеколог, акушерка, неонатолог и так далее. Наша миссия растет, специалистов подключается всё больше и больше.

— Были ли вы готовы к тому, что увидите? Что вас удивило?

— К такой поездке определенно нужно готовиться, и те кадры, которые я видела изначально, конечно, вселяли где-то страх, где-то неуверенность, но я поборола все переживания. Условия отличаются, начиная от природных и заканчивая оснащением больницы.

На самом деле, это невероятно красивая страна на побережье Атлантического океана. Меня удивило, насколько там тепло. Касаемо живности, там были огромные пауки, которые пугали нас, но в гостиницах мы спали в специальных сетках для того, чтобы ночью к нам никто не проник. Также использовали средства защиты от малярийных комаров.

По поводу больничных условий, да, есть колоссальные отличия. В первую очередь нашими инструментами были руки, глаза и клиническое мышление, приходилось полагаться не на технику, а на собственные знания и опыт.

Анастасия помогала принимать роды Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Как вы добирались до своих пациентов? Какой «вызов» вам запомнился больше всего?

— За время проекта мы посетили четыре города, один остров, несколько деревень. Были и труднодоступные места, где приходилось добираться на специальных внедорожниках. Также нам от местного министерства здравоохранения был выделен целый автобус для нашей команды и чемоданов с гуманитарной помощью.

До острова мы плыли два часа на лодке, из которой параллельно вычерпывали воду. Это непередаваемые эмоции, круче всяких экстремальных аттракционов.

Лодка, на которой врачи доезжали до пациентов Источник: Анастасия Калита / 93.RU

За время поездки мы оказали помощь 716 пациентам. Наверное, один из самых запоминающихся случаев: когда наша команда гинекологов обнаружила на обходе женщину в тяжелом состоянии. Ночью мы везли ее на лодке несколько часов, хотя счет шел на минуты, необходимо было экстренно прооперировать пациентку. Несколько спасенных жизней на нашем счету точно есть, и это то, что не забудется никогда.

— Какие там условия медицины, вы говорите, что нужно было экстренно прооперировать — где проходили операции?

— Мы работали на базе больниц. То есть в определенных городах у них есть клиники, есть госпитали, в которые привозят пациентов. Да, конечно, это непривычные для нас условия, но тем не менее у нас была возможность оказывать помощь именно в больнице, были в том числе операционные.

Материнство и рождение, оно на любом континенте одно, это физиология. Но например, в Сьерра-Леоне не было аппаратов для искусственной вентиляции легких, а на данный момент это неотъемлемая часть выхаживания новорожденных недоношенных детей.

В рамках гуманитарной миссии мы привезли для населения одежду, обувь, игрушки для детей, но также медицинскую технику — аппараты УЗИ, КТ и так далее. После себя мы оставили оборудование.

Медицинские условия в Африке совсем на другом уровне Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Как вы общались с пациентами, возникали ли проблемы с взаимопониманием?

— В Сьерра-Леоне основным языком является английский, а также межнациональный креольский. Языковой барьер был, но нам удалось его преодолеть с помощью языка жестов, а еще нам помогали местные врачи. Очень много было, между прочим, медиков, которые получали образование в России, они также говорили на русском. Поэтому общий язык мы нашли довольно быстро и в командной работе оказывали помощь.

Краснодарка провела в Западной Африке три недели в декабре 2025 года Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Нужно было объяснять местным какие-то базовые для нас вещи в плане гигиены?

— Наши стоматологи даже привезли с собой из Оренбурга огромную щетку и обучали местное население, как правильно чистить зубы, проводили мастер-классы, после чего подарили каждому персональную щетку для гигиены рта.

Местные жители понимают по-английски Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Было ли свободное время, успели посмотреть страну? На некоторых фото с поездки вы с косичками, там заплели?

— Свободное время было, когда мы только приехали и шло оформление документов. Представители правительства приятно приняли нас, отвезли на пляжи невероятной красоты. Мы также успели посетить парк с шимпанзе. Познакомились с местной культурой, людьми, это невероятно добрый народ с большой силой духа.

Анастасия с местными жителями Источник: Анастасия Калита / 93.RU

А так, на самом деле, график был довольно плотный, два-три дня, и мы переезжали в другой город. Как правило, мы заходили в 08:00 в больницу и были там до победного, пока требовалась наша помощь, пока очередь в больнице не заканчивалась, мы оставались на своих рабочих местах.

— А очереди были большие за медпомощью?

— Да, очереди были невероятные, особенно в первые дни, когда мы приходили, заступали в больницу. Нас ожидали огромные толпы людей, потому что это была возможность для некоторых впервые в жизни получить медицинскую помощь. В стране медпомощь бесплатна для беременных женщин и детей до пяти лет, а дальше — платно. Поэтому, когда мы сказали, что будем бесплатно помогать, желающих было огромное количество.

Местные у автобуса медиков миссии Источник: Анастасия Калита / 93.RU

— Ваша работа в Западной Африке оплачивалась?

— Это волонтерский проект, поэтому ни о какой зарплате речи не шло. Более того, большую часть гуманитарной помощи мы покупали собственными силами. Нам помогали также неравнодушные люди, покупали медикаменты, одежду, оборудование и отправляли нам.

— В будущем вы бы хотели вернуться в эту страну?

— Да, я думаю, что в скором времени Сьерра-Леоне обязательно должна стать туристической страной, которая будет принимать гостей, потому что те виды, та природа, которая есть у них, это просто невероятно. Там стоит побывать каждому.

По поводу медицинской работы, то я бы хотела вернуться уже с большим опытом и привезти больше оборудования, техники и помощи. Самое классное, что наша миссия открыта для новых специалистов. Можно подать заявку и поехать как врач-волонтер, а можно поучаствовать в закупке гуманитарной помощи. На 2026 год уже ведется согласование по следующим странам.

На фото Анастасия на своей родной работе в перинатальном центре ККБ № 2 в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Девушка собирается продолжать работать в Краснодаре Источник: Дарья Паращенко / 93.RU