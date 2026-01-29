«Внутри всё было наполнено кровью»: лишившаяся ребенка и возможности рожать женщина винит врачей в халатности

Родить еще раз после той операции Любовь не сможет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Бывший сотрудник прокуратуры Любовь Меркулова живет в небольшом селе Колобовка Ленинского района, примерно в 70 километрах от Волгограда. Почти три года назад она чудом пережила тяжелейшую операцию, а вот ее нерожденная дочь буквально захлебнулась из-за внутреннего кровотечения. Могли не спасти и саму Любовь. «Благодари Бога, что на дежурстве была заведующая, таких мы обычно не спасаем», — говорили ей в реанимации. Но родить еще раз после той операции 37-летняя Любовь больше никогда не сможет.

Все прошедшие годы Любовь пытается добиться справедливости, но следствие так и не может найти тех, кто виновен в гибели ее нерожденной дочери и причиненном вреде здоровью женщины. Своим взглядом на личную трагедию 21 мая 2023 года Любовь Меркулова поделилась с корреспондентом V1.RU.

Источник: Тимофей Крылов / Городские медиа

«Были жалобы. Это их не интересовало»

На протяжении всей беременности Любовь проживала вместе с сыном в доме своих родителей в селе Колобовка. С отцом первого ребенка отношения не сложились, отец второго не захотел семью. «Решил, что жить надо в первую очередь для себя», — вспоминает Любовь.

— Узнав о второй беременности, я встала на учет в женской консультации ГБУЗ ГКБ № 3 города Волжского, — рассказывает Любовь. — Я считала, что так будет лучше, и не становилась на учет в Ленинске: всё равно у нас тут в связи с оптимизацией как такового медицинского обслуживания нет. Женскую консультацию только в этом году полноценно открыли, и за всеми анализами и обследованиями необходимо было ездить в город.

О решении, которое казалось Любови лучшим, она пожалеет через полгода Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Первая беременность, по которой Любовь стояла на учете в той же женской консультации, проходила не слишком гладко: по словам женщины, у нее был повышенный тонус матки, но на сохранение ей лечь не предлагали и никаких уколов не делали.

— Ребенок в доношенном сроке родился маловесным — 2,5 килограмма, — вспоминает Любовь. — Тогда врачи были обеспокоены, но мне истинную причину не говорили — просто пообещали следить за этим моментом. Впоследствии оказалось, что этому надо было придавать значение. Проблем со здоровьем у меня как таковых не было : я ходила в больницу в поставленные сроки, все рекомендации выполняла, обследования проходила, сдавала анализы, приходила вовремя к гинекологу.

Во время второй беременности у Любови были определенные жалобы на здоровье, которые, по ее словам, нигде не фиксировались, хотя она говорила о них врачу.

— У меня с самого раннего срока очень сильно болели тазовые кости, хотя так не должно быть, но мне говорили, что это нормально. Во время токсикоза мне рекомендовали поесть ржаные сухари. В тот день на приеме гинеколога я говорила, что ребенок слишком активно шевелится, на что мне тоже сказали, что это нормально. Были жалобы на боли в пояснице и в животе — это их вообще словно не интересовало.

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать В ответ на обращение Любови Меркуловой «Указанные вами в обращении жалобы на имеющиеся проявления токсикоза в первом и третьем триместре беременности, а также боли в области поясницы и костей таза на протяжении всей беременности в дневниковых записях врача акушера-гинеколога отсутствуют».

Всё это казалось Любови странным, но должного значения она не придала Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На 34-й неделе беременности Любовь приехала на кардиотокографию плода, а затем она должна была пройти обследование у гинеколога.

— Медсестра, когда получила результаты КТГ, как-то странно посмотрела на них, удивилась, сказала, что к гинекологу надо идти срочно, и отдала мне на руки заключение, — вспоминает Любовь. — Сейчас уже говорят о том, что они не могли ничего такого мне давать на руки. Но, к сожалению, это ложь: пока я ждала приема гинеколога в коридоре, я сделала фотографию этого заключения. Гинеколог с ним вообще куда-то ушла минут на 10, потом она вернулась и сказала, что всё нормально. Провела осмотр: взвешивание, проверка давления, да и всё.

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать В ответ на обращение Любови Меркуловой «В дневниках от 04.05.2023 и 18.05.2023 имеется информация о патологической прибавке веса (+2100 граммов и +1700 граммов). В дневниках отсутствуют интерпретация и рекомендация лечащего врача в связи с патологической прибавкой веса. Также отсутствует протокол совместного осмотра врача и заведующего женской консультации при сроке беременности 30–32 недели». «18.05.2023 вам было проведено КТГ, в дневнике осмотра врача — акушера-гинеколога запись „нормальный тип КТГ“. Экспертом качества медицинской помощи замечаний к интерпретации результатов проведенной КТГ плода не выявлено. На момент оказания вам медицинской помощи время, необходимое для КТГ плода, в нормативных документах не регламентировано. Клиническими рекомендациями, действующими с 1 января 2024 года, предусмотрено, что непрерывная кардиотокография плода в течение 20 минут проводится при подозрении на нарушение сердечного ритма плода по данным прерывистой аускультации. Данные о нарушении сердечного ритма плода в медицинской документации отсутствуют. В этой связи ЭКМП в части времени проведения КТГ плода нарушений не выявлено».

Источник: «За гранью» / ntv.ru

Из видео в телепередаче «За гранью» Любовь. Я говорю: «А вы точно уверены?» Три раза я ее спросила. Она мне: «Нет, всё хорошо, беременность протекает нормально, всё, можешь ехать домой, нет поводов для беспокойства». Ведущий. У вас самой были какие-то жалобы? Любовь. Да. Я сказала, что у меня есть жалоба на то, что ребенок сильно двигается. Она говорит: «Да нет, ребенок должен двигаться. Вот если бы она замолчала, то тогда да, это плохо». Я говорю, что у нее какие-то странные движения, она очень сильно билась. Причем это же должны быть периоды, когда активен плод, а когда отдыхает, а это, получается… Ведущий. У вас постоянно было? Любовь. Постоянно, да. Часто происходило. Особенно в этот день и на следующий. Но меня заверили, что всё хорошо.

Любовь признается: отношение врачей ей показалось странным уже тогда, но оснований не доверять у нее не было. Врачи сказали не беспокоиться и ехать домой — это она и сделала.

«Тела я не чувствовала. Только сильную боль внизу»

Любовь вспоминает, как плохо ей стало через три дня. 21 мая невыносимо заболел живот. По телефону акушерка сказала срочно ехать «в город». То есть в роддом, в город — спутник Волгограда Волжский.

— По приемному покою я уже еле шла. Еще и заставили подниматься на третий этаж. Заведующая как это увидела, тут же закричала, мол, почему не на каталке и «у нее отслойка плаценты». Не знаю, может, по форме живота как-то это определила. Началась паника у всех. Меня подключили к аппарату УЗИ и показали, что ребенок умер : я видела, что он уже плавал в жидкости. Внутри всё было наполнено кровью. Экстренно решили делать операцию, а я в тот момент уже, так сказать, на тот свет уходила — даже конечностей не чувствовала. Они мне еще какие-то бумаги совали, «надо подписывать»…

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать «Совместный осмотр при поступлении проведен в полном объеме врачами — акушерами-гинекологами. Вызваны врач — анестезиолог-реаниматолог и лаборант. О клинической ситуации доложено заведующей родильным домом и в акушерский дистанционный консультативный центр».

Вспоминать тот день Любови тяжело до сих пор Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В тот короткий период, пока Любовь экстренно готовили к операции, единственное, о чем она беспокоилась, — что мама будет за нее переживать, если с ней что-то случится.

— Очнулась я на следующий день в реанимации, — вспоминает Любовь. — Я не понимала, что происходит, и со мной особо никто не разговаривал. Тела я не чувствовала. Только сильную боль внизу. На следующий день ко мне пришли врачи. Все какие-то обеспокоенные были. Истинных масштабов произошедшего я, конечно, не понимала. Потом узнала, что в то время был собран консилиум врачей. Я, можно сказать, находилась при смерти, потому что потеряла много крови. Оказалось, что это была матка Кувелера — внутреннее кровотечение.

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать «Тактика родоразрешения в данной клинической ситуации была выбрана верно. Расширение объема оперативного вмешательства при наличии маточно-плацентарной апоплексии (матки Кувелера) является единственно возможным решением для сохранения жизни пациентки».

Источник: «За гранью» / ntv.ru

Из видео в телепередаче «За гранью» Владимир Сурсяков (гинеколог, кандидат медицинских наук). При отслойке плаценты развивается такое состояние, как матка Кувелера. Это когда матка пропитывается кровью и не может дальше сокращаться. А без сокращений продолжается кровотечение. И у вас есть 2 минуты максимум на то, чтобы добежать в операционную, вскрыть и перекрыть это кровотечение. Это катастрофа. Ведущий. После этих двух минут, если этого не сделать, пациент умрет? Владимир Сурсяков. Совершенно верно. Поэтому это действительно чудо, что спасли. У них, правда, действительно не было шансов сохранить матку. 90%. Анна Мгоян (репродуктолог). Если бы коллеги могли что-то сделать, они бы, конечно, помогли пациентке. Но когда стоит выбор, потерять жизнь или убрать детородный орган, мы, конечно, делаем самое главное — сохраняем жизнь пациенту.

Такие случаи, как у Любови, являются крайне опасными для рожениц и беременных. Зачастую матку приходится удалить. Так случилось и с Любовью.

— В первый же день ко мне кто-то пришел из врачебного персонала и сказал: «Благодари Бога, что в этот день дежурила заведующая. Обычно мы таких не спасаем», — вспоминает Любовь. — В Москве мне потом говорили, что это просто чудо — выжить. Когда кровотечение гинекологическое, в основном женщины умирают. Я действительно вернулась с того света.

Если бы я не выжила, думаю, расследованием никто вообще не занимался бы. Любовь Меркулова

Любовь потеряла много крови — «почти всю», как говорит она сама. Переливание делали еще во время операции и на следующий день тоже.

— Рожать детей самостоятельно я не могу, но об этом мне только на третий день сказала заведующая. Это было убийственно для меня. Они еще совали мне бумаги, что-то надо было делать с ребенком. Я даже не могла ее сама похоронить, потому что по закону она еще не являлась человеком. Даже свидетельства о рождении никто, естественно, не выдал. Про утилизацию спрашивали… Я ничего сказать не могла, а давление было очень сильное.

Путь восстановления был тяжелым, а причину отслойки плаценты и возникновения матки Кувелера Любовь не знает до сих пор.

— В то время я была опухшая, раза в два больше обычного состояния. Заново училась ходить — были неимоверные боли, на ноги даже наступить не могла, и с ходьбой меня торопили, потому что были бы последствия, если бы я всё время лежала. Заведующая роддомом изучала мою документацию, обменную карту. Потом сказала: «Мы не понимаем, почему так произошло. Здоровье у вас хорошее». Но я думаю, они знают: проговорились про сосуды какие-то и всё такое.

Я собрала тогда всю волю в кулак: нужно было сосредоточиться на том, чтобы идти дальше. Выкарабкиваться. Любовь Меркулова

«Неужели ты живая?»

На то, чтобы прийти в себя, Любови понадобилось несколько месяцев. Свои переживания она старалась не показывать, но внутри мучил вопрос: «Почему?»

— После того как я начала заниматься этим делом, стала находить людей, которые точно такие же, как я. То есть их также домой отправляют, хотя жалобы высказываются, — рассказывает Любовь. — Если открытое кровотечение, то можно успеть спасти, а когда оно закрытое, то ты даже не знаешь, что у тебя внутри происходит. Одна девушка мне рассказала, что после такого ее ребенок — инвалид. Мне тоже сказали, что если бы сделали операцию 18 мая, то ребенок мог быть инвалидом.

По словам врачей, дочь Любови могла быть инвалидом. Но по итогу ее просто нет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Любовь вспоминает, как в августе заходила к заведующей в больницу.

— Она мне еще сказала: «Неужели ты живая?», обнимала меня — не ожидала, в общем. Потом я не объявлялась: занималась здоровьем, в себя приходила. Было очень трудно разобраться в этой ситуации, понять причины… В сентябре я запросила свои документы, обменную карту. И, к своему удивлению, я обнаружила, что в документации вложен протокол УЗИ за 15 мая, которого не было, как и назначения на него. Следствием потом было установлено, что документ подделан. Они мне его просто вклеили, когда я там лежала, умирала. 15 мая меня даже в больнице не было, я приезжала на следующий день, сдавала анализы.

Женщина — заложница в этой ситуации. Мы поступаем и отдаем все документы. А что с ними там делают, мы не знаем. Любовь Меркулова

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать В ответ на обращение Любови Меркуловой «По вопросу о проведении УЗИ 15.05.2023 сообщаем, что в дневниковых записях врача 04.05.2023 и 18.05.2023 отсутствует назначение УЗИ, но протокол проведенного УЗИ от 15.05.2023 в медицинской документации имеется. При этом оценка достоверности протокола проведенного УЗИ не входит в задачи ЭКМП».

Не только это удивило Любовь в вернувшейся к ней на руки медицинской документации, но и запись о первой беременности, которая, напомним, проходила под наблюдением врачей той же больницы.

— Оказывается, в медкарте есть документ о патологоанатомическом вскрытии плаценты после рождения первого ребенка, — рассказывает Любовь. — Там были указаны проблемы: в первую беременность был нарушен маточно-плацентарный кровоток, что тоже могло привести к гибели ребенка.

Однако больше всего вопросов у нее было к тому самому КТГ, которое вызвало непонятные эмоции у медсестры за несколько дней до рокового дня.

— Многие, кто смотрел это КТГ, говорили, что проблема есть, но мы не скажем об этом: у них якобы врачебная солидарность. Медицинские дела все тяжелые, потому что трудно найти того, кто поможет тебе и пойдет против своего коллеги. Один мне сказал: «Ты только нас не называй, но иди борись» — и показал, в чем проблема. Оказывается, в тот день (18 мая, за 3 дня до трагедии. — Прим. ред.) у меня были признаки начала родовой деятельности.

Источник: «За гранью» / ntv.ru

Из видео: Ведущий. Что чаще всего становится причиной отслоения плаценты? Владимир Сурсяков. Какие-то хронические заболевания, воспалительные. Это травмы, поэтому и спрашивали [о них]. Это частая ситуация, как при первых родах произошло после аварии. Это какие-то изменения, нарушения в сосудистых системах, таких как дисплазия соединительной ткани, которая провоцирует кровоточивость сосудов — они просто быстро лопаются. Поэтому происходит отслойка. Ведущий. По УЗИ это можно заметить? Владимир Сурсяков. Только когда началось. Ведущий. По КТГ? Владимир Сурсяков. То же самое. Мы видим признаки, которые могут соответствовать началу [отслойки], а могут быть точно такие же признаки при абсолютно нормальном течении беременности. Стоит отметить, что эксперт выпуска Владимир Сурсяков, ознакомившись с результатами КТГ, заявил, что признаков начала родовой деятельности не видно. Однако их могли бы увидеть, если бы в тот день было проведено УЗИ.

«Следователь был такой злой, когда я позвонила»

Заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности врачей за допущенную халатность Любовь Меркулова направила 26 октября 2023 года. Через месяц, 27 ноября, в следственном отделе по Волжскому было возбуждено уголовное дело.

Из постановления о возбуждении уголовного дела Узнать «Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ („Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека“. — Прим. ред.), собранные при проведении процессуальной проверки». Согласно постановлению, Любовь встала на учет по беременности 9 декабря 2022 года, срок — 11 недель. С этого момента и вплоть до 21 мая она регулярно посещала женскую консультацию, никаких нарушений развития плода выявлено не было . С утра 21 мая у Любови появились боли в области живота, но позвонила в больницу она только вечером и поступила в ГКБ № 3 в тяжелом состоянии. «По результатам проведенного обследования у Меркуловой установлена тотальная отслойка плаценты и антенатальная гибель плода (умер в утробе матери), матка Кувелера (симптомокомплекс, который возникает в результате преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и пропитывания кровью миометрия). В связи с возникшей угрозой жизни Меркуловой последней 21.05.2023 проведена операция — лапаротомия, экстирпация матки с трубами, кесарево сечение в нижнем сегменте матки». По информации из постановления о возбуждении уголовного дела, было проведено вскрытие плода. Причина смерти — внутриутробная гипоксия вследствие хронической плацентарной недостаточности с острой декомпенсацией кровообращения, обусловленной преждевременной отслойкой плаценты. Та самая «преждевременная отслойка», по пояснению специалиста, на которого ссылаются следователи, произошла с 17 по 19 мая, и на КТГ 18 мая почему-то своевременно не была выявлена.

— Мне было трудно добиться возбуждения уголовного дела. Его возбудили только после моего обращения к Александру Бастрыкину, — объясняет Любовь. — Потом было тяжело сделать так, чтобы началась судебно-медицинская экспертиза. Ее назначили только после того, как я съездила на передачу по ТВ. Дальше документы отправили, и молчание: сроки неизвестны, ничего не проводится. Опять записала видеообращение к Александру Бастрыкину — процесс ускоряется.

Последнее на данный момент обращение Любови к Александру Бастрыкину Источник: Любовь Меркулова

Любовь не давала следователям забыть о себе, постоянно направляя ходатайства и обращаясь в СМИ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Назначенная Следственным комитетом медицинская экспертиза, по словам Любови, могла бы и не состояться через год.

— Экспертиза была назначена в 2024 году и по срокам должна быть проведена только в 2027-м. Оказывается, все медицинские экспертизы, которые назначает Следственный комитет, так проходят, — объясняет Любовь. — Получается, даже если установлена виновность по результатам экспертизы, то эти люди всё равно ни за что не ответят, потому что истекают сроки давности. Если, например, суд назначает экспертизу, ее проводят, условно, в течение месяца. Тут так не работает — они годами тянут.

Результаты экспертизы в плохом смысле удивили Любовь.

— На мои вопросы эксперты не посчитали нужным ответить и частично не ответили на вопросы следователя. Установили дефекты оказания медицинской помощи, но связи с причинением вреда здоровью не нашли, и заключения о том, кто вообще виноват, не сделали. Там даже есть указание, что 17 мая никаких патологий не было. Как это может быть, если я в этот день даже на приеме не была? Я на эти ошибки в экспертизе указываю следователю, а он всё отклоняет и указывает, что эксперты с 15-летним стажем. И что этот стаж, если экспертизу они провели, на мой взгляд, некачественно и недобросовестно? Если у них стаж, значит, они всегда будут правы?

Экспертиза качества медицинской помощи от ТФОМС (01.02.2024) Узнать «По результатам ЭКМП при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях выявлены дефекты: отсутствие информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство; отсутствие в медицинской документации результатов осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи». «По результатам ЭКМП при оказании медицинской помощи на этапе стационарного лечения выявлен дефект — отсутствие информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство. Нарушений качества оказания медицинской помощи не установлено».

За почти 2,5 года с момента возбуждения уголовного дела сменились три следователя, ответственных за расследование. Первый отвечал на звонки и письма Любови, второй уволился, не успев приступить к делу, а третий…

— Он прекратил со мной связь. Бесит его, наверное, — рассказывает Любовь. — Он вчера такой злой был. Я позвонила с другого номера. Как услышал «Меркулова», сразу: «Я не могу с вами разговаривать». Таким злым голосом. И всё, повесил трубку. Больше не отвечал. Я и в управление писала, но мне предложили обратиться в Волгоград лично на прием к начальнику СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову. А что мне даст личный прием? Я просто хочу видеть результат, чтобы была назначена нормальная экспертиза, чтобы дело дальше продвинулось.

Они словно настроены против потерпевших. Грубо говоря, борются, чтоб они закрыли рты. Любовь Меркулова

Общение Любови Меркуловой со Следственным комитетом Узнать В распоряжении корреспондента V1.RU имеется «переписка» Любови со следователями, начинающаяся с 7 ноября 2023 года и заканчивающаяся 15 января 2026 года. В основном Любовь спрашивает следователей о ходе расследования, причинах его «затягивания», а также о ходе проведения экспертизы, впоследствии направляет ходатайства на повторное ее проведение. Ответ Следственного комитета по поводу «затягивания» расследования и проблемах в коммуникации со следователем по делу (от 07.02.2024) «В своем обращении вы сообщаете о ненадлежащем, по вашему мнению, расследовании уголовного дела и волоките, допущенной старшим следователем Харькиной, выражаете недовольство сроками расследования и его ходом, а также отсутствием коммуникации со следователем, которая не отвечает на ваши звонки, и просите вновь передать его следователю Полторацкому. Вместе с тем в настоящее время старший следователь Харькина находится в очередном отпуске, в связи с чем, вероятно, не отвечала на ваши звонки на ее личный мобильный телефон. Уголовное дело передано в производство старшему следователю Полторацкому, ход расследования поставлен на контроль руководством отдела, все необходимые следственные действия будут проведены». Ответ по поводу хода расследования (от 21.02.2024) «В настоящее время срок предварительного следствия продлен до 3 месяцев, то есть по 27.02.2024. Следователем Полторацким дополнительно допрошены по указанным вами доводам два человека, кроме того, в качестве свидетелей допрошены еще трое. Помимо этого, по вашему ходатайству в Волжском городском суде получено разрешение на получение сведений о соединениях между абонентскими номерами и абонентскими устройствами и сообщениями вашего абонентского номера, а в отделении женской консультации ГБУЗ ГКБ № 3 изъят оригинал журнала приема пациентов УЗИ-кабинета женской консультации за 2023 год». Ответ на удовлетворенное ходатайство о «затягивании» проведения экспертизы (от 18.12.2024) «Ваше ходатайство о том, когда было направлено ходатайство в следственный орган из СЭЦ СК России, а также о том, что производство по комиссионной медицинской судебной экспертизы, по вашему мнению, затягивается, рассмотрено. <…> В полномочия следователя не входит ускорение процесса производства конкретной судебно-медицинской экспертизы. Следователь не может повлиять на экспертную работу. Вместе с тем органом следствия в сибирский филиал «СЭЦ СК РФ» будет направлено ходатайство об ускорении производства комиссионной судебно-медицинской экспертизы по настоящему уголовному делу». 29 июня 2025 года результаты экспертизы были направлены в СУ СКР по Волгоградской области. Ознакомившись с результатами, Любовь ходатайствует о повторной экспертизе, на что ей приходит отказ: у экспертов большой стаж (15–45 лет работы по специальности), «что не вызывает у органа следствия сомнений в их соответствующей компетенции и даче обоснованного заключения».

«Так или иначе, ты с этим живешь и никогда не забудешь»

Сейчас Любовь живет вместе с сыном всё в том же селе Колобовка, буквально в соседнем доме от родительского, где переживала трагедию. Ей приходится бороться не только за справедливость, но и за свое здоровье.

— После таких операций с организмом случается встряска, — признается Любовь. — Давление то поднимается, то резко опускается. Непонятные недомогания. В прошлом году было так плохо, что я в больницу обращалась. Объяснили гормональной перестройкой. Я, например, постарею быстрее, чем обычная женщина. Со временем перестанут вырабатываться яйцеклетки, поэтому с суррогатным материнством торопят. Преждевременно наступит климакс. В течение трех лет, скорее всего, начнутся проблемы с почками. Здоровье отнято, и никак нельзя это оценить.

Мой организм… Он угасает. Любовь Меркулова

Единственное, чего хочет Любовь все эти годы, — это добиться логичного завершения расследования.

— Я не ищу славы. Мне она не нужна. Я хочу, чтобы люди ответили за это, тем более что мне реально причинен вред. Морально я каждый день возвращаюсь в эту ситуацию. Нет такого дня, чтобы я об этом не вспомнила. И об этом никогда не забудешь. Так или иначе, ты живешь с этим. Почему-то оно не уходит, ты не можешь забыть. Особенно когда в очередной раз начинаешь им писать, во все эти события снова возвращаешься. Даже видеообращения мы сняли только со второго раза: в первый меня затрясло.

Обустроить вторую детскую Любовь не успела. Трагедия случилась раньше, чем они с сыном переехали в новый дом. Вещи для дочери собирались в родительском доме Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мне говорят: «Не расстраивайся, у тебя есть один ребенок, и хватит». У некоторых же вообще никого нет, а мне, мол, есть, ради кого жить. Любовь Меркулова

— Все мои родные говорят: «Как это так? Ты пошла давать жизнь, а в итоге потеряла и себя, и ребенка», — говорит Любовь. — Я с жизнью простилась еще в тот момент, когда в больницу ехала, потому что чувствовала, что умираю. Мама мне говорила: «Не может быть» — и всё меня успокаивала. А я чувствовала, что умираю, понимаете? Чувствую, что ухожу. Но мне никто не верил, хотя действительно на тот момент я находилась одной ногой «там». Может, есть Бог на свете, и меня что-то спасло.

Сохранение своей жизни Любовь, как и врачи, считает чудом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Следствие ведется

Отметим, что минимум четыре раза на дело Любови обращал внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Самое раннее упоминание, которое удалось найти корреспонденту V1.RU, датируется 1 ноября 2023 года. Тогда, судя по сообщению информационного центра СКР, была организована процессуальная проверка — ее также поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следующее упоминание — 1 июня 2024 года: Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу.

Далее, 31 марта 2025 года, Александр Бастрыкин дал ряд поручений по делу. В сообщении информационного центра СКР отмечается и жалоба Любови на «затяжной характер расследования». Были даны поручения представить доклад о ходе и результатах расследования, возбудить уголовное дело по факту фальсификации медицинских документов. Также Бастрыкин поручил СЭЦ СК РФ ускорить производство медицинской экспертизы.

— В СУ СК России по Волгоградской области по факту ненадлежащего оказания заявительнице медицинской помощи расследуется уголовное дело, по которому ранее А. И. Бастрыкин поручал представить доклад, — говорилось тогда в сообщении информационного центра. — В ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в региональном следственном управлении проводилась процессуальная проверка по сообщению о фальсификации медицинской документации.

Совсем недавно, 14 января, Бастрыкин вновь поручил представить доклад о ходе расследования, результатах проведенной экспертизы, а также по доводам Любови Меркуловой.