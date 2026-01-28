«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах

Юлия Думнова

Юлия Думнова уже много лет занимается подбором белья Источник: предоставлено Dumnova for ladys

Белье стоит довольно дорого, и обычно женщины к такой покупке готовятся. Но поход в магазин, и особенно примерка заказа с маркетплейса, часто вызывает стресс: сетка размеров не очень понятная, легко ошибиться. При этом неправильный выбор может испортить не только настроение, но и здоровье. Создательница студии подбора белья Dumnova for ladys Юлия Думнова рассказала NGS.RU, как это делать правильно, на что нужно обращать внимание и почему нужно быть осторожными с бельевыми топами. Далее — от первого лица.

Меня зовут Юлия Думнова, я эксперт в подборе белья от самого миниатюрного размера груди от чашки А до чашки М (13-й размер груди), «бельевик» во втором поколении. 30 лет назад мама начала тему оптовых поставок белья на рынок Новосибирска (я тогда еще маленькая с ней начала ездить на фабрики Китая и видела, как изготавливается белье на массовый сбыт), сейчас брат продолжает тему оптовых поставок. Я единственная, кто из семьи пошел к конечному, так сказать, потребителю, к женщинам. Увидев, сколько сложностей испытывает женщина, я создала свою студию подбора белья.

«Сложный размер»

Уже 10 лет я занимаюсь профессиональным подбором белья со своей командой бельевых стилистов. Я пришла к этому благодаря тысячам женщин, которые были уверены, что с ними «что-то не так», для которых подбор белья был задачей со звездочкой.

«Мне сложно подобрать бюстгальтер, со мной проблема», — такое мне говорили тысячи женщин, которые заходят в магазин. Хочется сразу снять боль с женского населения: женщины, с вами всё нормально. Вы просто не нашли свой правильный размер бюстгальтера.

Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что приходит женщина с размером 95D, но ей всё неудобно — якобы «сложный размер». Она жалуется, что ее бюстгальтер не держит грудь, бретели впиваются в плечи, болит спина и шея. И ей неудобно. В подборе у нас зачастую такой размер превращается в 80H.

Большой бизнес и грамотный маркетинг выстраивают стандарты красоты, разрабатывают удобную размерную матрицу, где минимум неликвидных остатков для бизнеса. Это всё про хороший бизнес-механизм, но, к сожалению, ранит женскую самооценку, если ее параметры в эту матрицу не вписываются. Женщина проходит мимо витрины с мыслью, что «тут так всё красиво — точно не про меня и мои размеры».

У типичной сибирской женщины узкая грудная клетка и пышные формы. Такая осиная талия, «хорошие» бедра и грудь размеров 75D, 75G, 70H, 80F . Если мы возьмем географию ближе к Азии или, например, Бурятию, то там будет широкая грудная клетка и небольшая грудь: 85А, 85В, 90В.

Подобрать белье сложно для девушек и с маленькой грудью, и с пышными формами Источник: предоставлено Dumnova for ladys

Парадокс, но большинство женщин приобретают этот важнейший элемент дамского гардероба «на глазок». По статистике 90% женщин не знают своего размера бюстгальтера. Откуда такая цифра? Есть несколько причин.

Во-первых, как я уже сказала, так устроен большой бизнес. Бельевые массмаркеты работают с 16 популярными размерами. Максимум с 25. Женщины год за годом выбирают то, что подошло более или менее.

Во-вторых, в России совершенно нет культуры подбора белья. Часто консультанты подают в закрытую ширму тот размер, который им называет женщина, — это основная ошибка. Мало кто хочет вникать в процесс: большой бизнес заточен на регламенты, скрипты и продажи, у консультантов стоит задача продать быстрее.

Как определить размер самостоятельно?

Неправильный размер сказывается на здоровье груди, спины и самочувствии. Большое заблуждение, что грудь держат бретельки: 85% нагрузки распределяется от груди на пояс и только 15% — на бретельки.

Как понять, что бюстгальтер подобран неправильно? Есть пять маячков, которые об этом сигнализируют:

Пояс по стану слишком свободный. Бретельки спадают с плеч. Спинка бюстгальтера постоянно ползет наверх. Чашка полностью забирает грудь, и косточки впиваются в молочную железу. Появляются следы и вмятины от бретелей.

Сам алгоритм определения своего размера довольно простой, достаточно будет сантиметровой ленты. Замеры надо делать в обычный день — не во время ПМС и не во время месячных.

Наденьте свой бюстгальтер и измерьте обхват под грудью. Лента должна располагаться параллельно полу. Потом надо снять мерку с самой выступающей точки груди. Обе мерки сопоставляем с таблицей.

Для определения размера нужны два показателя Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

У меня получается размер 75В. В массмаркете мне подходит 75С, а в своей студии я подбираю себе размер на 70D — они являются «сестринскими». Брендов белья очень много, в зависимости от лекал у всех разные размерные матрицы, будут погрешности. Это не так просто для обычного потребителя.

Почему бельевые топы приводят к проблемам?

Другая проблема — бельевые топы. Это моя любимая тема, тут я как Баба-яга, которая против. Люди легко платят за «комфорт», и 80% выручки бельевых массмаркетов составляют продажи бельевых топов.

В 2019 году пандемия посадила всех по домам, и первое, что сняла женщина, — бюстгальтер. Крупные бренды быстро перестроили свой маркетинг и начали штамповать топы из микрофибры. Но мало кто задумывается о последствиях их длительного ношения для здоровья молочных желез и спины.

Спустя пять лет этого тренда мы в примерочных разгребаем последствия бельевых топов: птоз груди (провисание), растяжки и разрывы на средней или большой груди, сутулая осанка и жалобы на боль в спине. Ну и еще один неприятный бонус: поплывший овал лица.

Белье не должно доставлять дискомфорт Источник: предоставлено Dumnova for ladys

Ежедневную носку бельевого топа может позволить себе женщина с 1–2 размером груди — вам повезло, поздравляю! Для всех остальных, от 3-го размера груди и выше, это способ разгрузки: можно один - два раза в неделю в неактивные дни (выходной, дальняя поездка в машине или полет на самолете, спокойные прогулки).

Был такой случай: я приехала на подбор белья для дочери клиентки. Молодая девушка, 19 лет, 42-й размер в одежде, а размер груди определили 7-й. Обхват 65–70 — очень узкая грудная клетка и пышный бюст. Грудь начала активно расти с 13 лет, подобрать размер нигде не могли. У подростка был отказ от белья в пользу топов на протяжении пяти лет.

Передо мной красивая молодая девушка, у которой вся жизнь впереди, а грудь растянута, как будто она откормила пятерых за год, сутулость, купероз (расширение мелких сосудов) по спине в зоне шеи. Это последствия топиков, которые не поддерживали грудь, — закон тяготения никто не отменял. Конечно, подобрали белье, но заветная мечта девушки в 19 лет — это операция на груди.

Эта история — не про осуждение выбора в одежде. Она про последствия незнания и про нашу иллюзию, что молодость всё стерпит. Молодость терпит, но расплачивается эластичностью кожи, осанкой и уверенностью в себе.

Бережно начните с основы, нижнего белья. И пусть ваша самая дорогая валюта — королевская осанка — работает на вас всю жизнь, принося дивиденды в виде здоровья, легкости и неоспоримой притягательности.

А вы серьезно подходите к подбору белья? Да Нет Отвечу в комментариях

Что еще почитать по теме?