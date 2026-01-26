«Ничего не бойтесь»: Маргарита Симоньян показала, как выглядит без волос. Фото

Такой Симоньян теперь себя видит только на старых фотографиях, но не в зеркале Источник: Маргарита Симоньян из дома / Telegram

2025 год выдался у Маргариты Симоньян действительно тяжелым. После смерти мужа Тиграна Кеосаяна журналистка узнала, что у нее рак груди. Она легла на операцию, прошла длительный курс химиотерапии, жаловалась, что из-за болезни у нее ухудшилось состояние кожи и выпали волосы. В эфиры она выходила в париках, максимально приближенных к ее реальным волосам, но теперь решила показать, как выглядит на самом деле.

Источник: Маргарита Симоньян из дома / Telegram

— Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет, — подписала она снимок.

Всего за несколько минут после публикации поклонники Симоньян написали ей сотни комментариев с поддержкой и пожеланиями выздоровления.

— Маргарита, вы красавица. Вам любая прическа к лицу, — написала подписчица под ником Lana.

— Волосы не руки и не ноги — отрастут еще краше, — поддержала в комментариях Анастасия.

Маргарита часто откровенничает с подписчиками своего канала. Именно им она первым рассказала и о своей болезни, и обо всех сложностях в семье. Год назад в январе Маргарита также вышла с новостью о том, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, а после этого сообщала о самочувствии супруга. Девять месяцев глава RT провела возле него и из-за постоянных переживаний и мыслей о самом худшем, как она сама говорит, «вырастила в себе рак».

— Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чекап, и там не было ничего. В декабре всё случилось с Тиграном, и я буквально молниеносно вырастила себе рак, — писала в своем блоге Маргарита.