«Польза бокала вина — миф»: кардиохирург, который провел 7000 операций, рассказал, как алкоголь влияет на сердце

Врач высказался о «пользе» бокала вина и рассказал, как алкоголь вредит сердцу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Роман Рисберг

Практикующий кардиохирург Роман Рисберг раскритиковал мнение о пользе бокала вина. По его словам, это — растиражированный миф, который перечеркивается научными исследованиями. UFA1.RU поговорил с медиком о влиянии алкоголя и других вредных привычек на сердце.

Роман Рисберг — практикующий сердечно-сосудистый хирург и интервенционный кардиолог (врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению) высшей квалификационной категории в Республиканском кардиологическом центре в Уфе. С 2009 года он выполнил около 7000 лечебных и диагностических эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах.



Имеет степень доктора медицинских наук, также является профессором кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Автор 65 научных работ, 24 патентов на изобретение РФ, соавтор 8 монографий. Признан одним из трех лучших кардиохирургов России по отзывам пациентов за 2025 год.

«Безопасной дозы не существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) четко заявляет: риск начинается с первой капли. Любые разговоры о „пользе“ бокала вина несостоятельны на фоне общего вреда», — заявил Роман Рисберг в разговоре c UFA1.RU.

Кроме того, он категорически отказывается называть алкоголь пищевым продуктом. Врач подчеркивает, что это — токсичное, психоактивное и вызывающее зависимость вещество.

«Попадая в кровь, этанол и его основной метаболит ацетальдегид оказывают прямое повреждающее действие на клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты). Нарушается синтез белка, накапливается жир, миокард становится дряблым и слабым. Это прямой путь к сердечной недостаточности», — объяснил UFA1.RU медик.

В подтверждение своего мнения о вреде алкоголя он перечислил заболевания, к которым приводит его употребление. Так, одним из них является алкогольная кардиомиопатия, которую еще называют «бычьим сердцем».

«Этот диагноз — не фигура речи. Сердце увеличивается в размерах, его стенки истончаются, оно теряет силу качать кровь. Смертность при этом состоянии катастрофически высока. Оно развивается не только у запойных алкоголиков, но и при „умеренном“, но регулярном потреблении», — рассказал врач.

Еще сердце может быть «праздничным». Так медик называет внезапные аритмии после возлияний.

«Алкоголь — один из мощнейших провокаторов нарушений ритма. Риск развития мерцательной аритмии у употребляющих алкоголь вдвое выше. Состояние „праздничного сердца“ — прямое указание на эту опасность. Именно аритмии часто становятся причиной внезапной сердечной смерти у молодых людей», — отметил Рисберг.

Кроме того, алкоголь, как предупреждает специалист, расстраивает регуляцию тонуса сосудов и повышает давление. Систематическое употребление ведет к стойкой гипертонии. Вместе с тем, объясняет Роман Рисберг, алкоголь повреждает внутреннюю оболочку сосудов, повышает свертываемость крови и уровень триглицеридов, ускоряя образование атеросклеротических бляшек.

По словам Рисберга, употребление алкоголя — верный способ «сократить путь» до больницы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

По его словам, так образуется замкнутый круг, ведущий к инфарктам и инсультам. Лечение пораженного алкоголем сердца — сложнейшая задача, причем часто паллиативная. Единственный эффективный способ максимально снизить риски — полный отказ от алкоголя.

«Это не проповедь, а констатация научного и клинического факта. Каждый день в операционной я вижу последствия необдуманных решений, — посетовал Рисберг. — Одно из самых разрушительных — регулярное употребление алкоголя для сердечно-сосудистой системы. Наука не оставляет здесь места для иллюзий».

Мы также спросили у профессора, как влияет на сердце еще одна вредная привычка — курение. По словам Романа Рисберга, оно буквально убивает здоровье.

«Курение не только повышает риск рака легких, но и напрямую повреждает сердце и сосуды. Никотин и продукты горения усиливают симпатическую активность, повышая сердечный ритм и артериальное давление, а это — дополнительная нагрузка на сердце. Окись углерода вытесняет кислород из гемоглобина: ткани, включая миокард, получают меньше кислорода — здравствуй, ишемия», — рассказал кардиохирург.

Курение усиливает воспаление и тромбообразование, что повышает риск инфаркта и инсульта. По данным Рисберга, оно вызывает около трети всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у людей моложе 65 лет, курильщики имеют примерно 2–4-кратный риск ишемической болезни сердца по сравнению с некурящими. Даже пассивное курение увеличивает риск сердечных заболевание примерно на 25–30%.