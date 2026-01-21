НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 77,82
EUR 91,20
ПСБ: главные события года
Изрезал покупательницу
Перекрыли трассу из-за ДТП
ДТП с автобусом
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Здоровье Россияне смогут записаться на прием к врачу через MAX по упрощенной схеме

Россияне смогут записаться на прием к врачу через MAX по упрощенной схеме

Для первой записи нужно заполнить данные и авторизоваться на «Госуслугах»

153
Через приложение можно будет записаться к врачу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧерез приложение можно будет записаться к врачу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Через приложение можно будет записаться к врачу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пользователи MAX смогут записываться к врачу онлайн прямо через мессенджер. Как сообщили в пресс-службе, понадобится согласие на обработку персональных данных: нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах». Всё это достаточно будет заполнить один раз, при первой записи — и после этого можно будет пользоваться услугой по упрощенной схеме.

Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал, что совместно с командой мессенджера разрабатываются и другие медицинские сервисы в MAX: не только запись на прием к врачу, но и проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и т. д.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
MAX Госуслуги Онлайн-запись к врачу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
27 минут
Что-то мне этот МАХ напоминает Яндекс. Только Яндекс сам без мыла в зад лезет со всех сторон, а МАХ - туда сапогом утрамбовывают.
Гость
27 минут
уже не знают как впихнуть эту шляпу. а потом будут радостно бегать и кричать "смотрите, у нас уже 100500 мильёнов пользователей", а то что эти пользователи туда впихнуты насильно будут умалчивать ни выбора ни перемен
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем