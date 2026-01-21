Россияне смогут записаться на прием к врачу через MAX по упрощенной схеме

Пользователи MAX смогут записываться к врачу онлайн прямо через мессенджер. Как сообщили в пресс-службе, понадобится согласие на обработку персональных данных: нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах». Всё это достаточно будет заполнить один раз, при первой записи — и после этого можно будет пользоваться услугой по упрощенной схеме.
Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал, что совместно с командой мессенджера разрабатываются и другие медицинские сервисы в MAX: не только запись на прием к врачу, но и проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и т. д.