Россияне смогут записаться на прием к врачу через MAX по упрощенной схеме

Пользователи MAX смогут записываться к врачу онлайн прямо через мессенджер. Как сообщили в пресс-службе, понадобится согласие на обработку персональных данных: нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах». Всё это достаточно будет заполнить один раз, при первой записи — и после этого можно будет пользоваться услугой по упрощенной схеме.