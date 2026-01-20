Один из важнейших анализов стал бесплатным: подробности

Для россиянок стал бесплатным анализ на ДНК вируса папилломы человека ВПЧ. Теперь его можно сдать в рамках репродуктивной диспансеризации по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов.

ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.