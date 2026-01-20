НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Один из важнейших анализов стал бесплатным: подробности

Один из важнейших анализов стал бесплатным: подробности

Обследование доступно по системе ОМС

Обследование будет проходить в два этапа

Для россиянок стал бесплатным анализ на ДНК вируса папилломы человека ВПЧ. Теперь его можно сдать в рамках репродуктивной диспансеризации по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов.

ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

В рамках первого этапа диспансеризации для женщин в возрасте от 21 до 49 лет введены диагностические тесты на выявление ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ. Если результат в случае первичного анализа окажется положительным, то врач дополнительно проведет жидкостную онкоцитологию, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Вирусы делятся на две категории в зависимости от их способности вызывать рак:

  • вирусы с высоким онкогенным риском;

  • вирусы с низким онкогенным риском.

Самыми высокоонкогенными типами считаются 16 и 18. Если они есть в организме человека, то это повышает риск развития рака, особенно шейки матки у женщин.

Папилломавирусная инфекция, вызываемая ВПЧ, чаще встречается у молодых людей с большим числом половых партнеров. ВОЗ сообщает, что 50–80% населения инфицированы ВПЧ, но лишь 5–10% имеют клинические проявления.

Вирус может длительное время находиться в организме без симптомов. Регулярные обследования, включая скрининг на ВПЧ для женщин, и вакцинация снижают риск осложнений.

К 2027 году вакцину против ВПЧ планируют ввести в национальный календарь прививок, и она станет бесплатной для всех. Подробнее об этом можно узнать в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Сейчас бесплатно. А скоро принудительно.
Гость
1 час
Хорошая новость. А мужики в пролете?
