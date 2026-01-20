НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России произошел всплеск заболеваемости ОРВИ — с чем это связано

В России произошел всплеск заболеваемости ОРВИ — с чем это связано

Статистика от Роспотребнадзора

146
Рост заболеваемости фиксируют после праздников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРост заболеваемости фиксируют после праздников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Рост заболеваемости фиксируют после праздников

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России после новогодних праздников в 1,5 раза произошел рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы», — пояснили в управлении.

При этом в ведомстве отметили, что на третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тысячи случаев гриппа, что практически на уровне предыдущей недели. Среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2).

Также незначительный прирост наблюдается по заболеваемости COVID-19. В первую рабочую неделю зарегистрировано более 5,4 тысячи новых случаев.

Несмотря на высокую заболеваемость, многие переносят простуду «на ногах», а насморк и температуру считают незначительными симптомами. Однако такая тактика — главная ошибка, которая может привести к тяжелым последствиям. О том, почему при первых признаках ОРВИ необходимо оставаться дома, рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Рекомендуем