Вместо двух недель — три дня: каким пациентам будут оказывать ускоренную медицинскую помощь

Вместо двух недель — три дня: каким пациентам будут оказывать ускоренную медицинскую помощь

Также в два раза сократится диагностика заболевания

Сердечно-сосудистые диагнозы уравняли с онкологическими по скорости медпомощи

Сердечно-сосудистые диагнозы уравняли с онкологическими по скорости медпомощи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пациентам, которые обращаются в больницы по ОМС с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, теперь будут оказывать ускоренную медицинскую помощь. Это следует из утвержденного правительством РФ документа.

«С 2026 года максимальный срок ожидания консультации врача-специалиста при подозрении на такой диагноз сокращен с 14 до 3 рабочих дней. Срок диагностики — с 14 до 7 дней, срок ожидания специализированной медпомощи — тоже с 14 до 7 дней», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее ускоренную медицинскую помощь оказывали лишь пациентам при подозрении на онкологию. Теперь же к таким случаям приравняли и сердечно-сосудистые диагнозы.

Отметим, что в России для разных вариантов бесплатной медицинской помощи установлены свои максимальные сроки ожидания приема врача. Например, в случае с участковым терапевтом допустимый предел — 24 часа. Если требуется неотложная первичная помощь — не больше 2 часов.

Однако не только изменения по скорости оказания медицинских услуг произойдут в России в этом году. Также с 2026 года жители нашей страны смогут получить бесплатную медпомощь более чем по 20 видам заболеваний и состояний.

Кроме того, в 2026 году для россиян расширили параметры оказания некоторых видов медпомощи. Так, у беременных теперь есть право на дородовую диагностику нарушений развития ребенка.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
