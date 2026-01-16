У мужчин эффект сильнее. 6 частей тела, которые с возрастом становятся больше, и 3 — сокращаются в размерах

Годы прибавляют не только седину и лишний вес Источник: amoklv / Getty Images

Если вы думаете, что всю жизнь будете носить один размер обуви, то мы вас удивим. С возрастом ступни могут немного увеличиться. И это не единственная часть тела, которая меняется в размерах.

Казалось бы, достигнув 20–25 лет, человек перестает расти, разве что только вширь продолжает. Однако есть части тела, которые с возрастом становятся больше, и речь вовсе не про талию. И наоборот, определенные части тела сокращаются. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Что становится больше

Стопы

Исследования показали, что у людей старше 40 лет длина стопы увеличивается на 3–4 мм каждое десятилетие. И на то есть несколько объяснений.

Во-первых, соединительные сухожилия и связки теряют свою эластичность, из-за чего они хуже удерживают кости стопы вместе. В итоге стопы под тяжестью тела начинают слегка «раздвигаться» в стороны.

Во-вторых, на размер ноги влияет вальгусная деформация. Эта патология сустава большого пальца может увеличить длину стопы на 8 мм и ширину — на 4 мм.

В-третьих, виноваты отеки, которые с возрастом из-за проблем с венами становятся более выраженными.

Нос

Вот что точно не хочется увеличивать, так это нос. Но с возрастом мягкая эластичная ткань, из которой он состоит, теряет упругость, из-за чего нос тянет вниз. В 2002 году в издании American Journal of Medical Genetics вышло исследование, в котором ученые измеряли носы 500 человек в возрасте до 97 лет. Наблюдения показали, что в среднем длина нашего носа увеличивается на 5 мм в период между средним и пожилым возрастом. Причем у мужчин этот эффект проявляется сильнее.

Кроме того, с годами наше лицо становится худее, жировая прослойка уходит, что делает нос более «выдающимся».

Зубы

Нет, прорезавшиеся коренные зубы больше не будут расти. Однако если в молодости длина передних зубов в среднем составляет 10–12 мм, то в пожилом возрасте может достигать 15–17 мм. В чем секрет?

Дело в том, что десны истончаются и начинают отступать, что называется рецессией десны. Из-за этого зубы всё больше обнажаются, причем оголяется даже корень зуба.

Брови

Природа, конечно, та еще шутница. С возрастом рост волос на голове замедляется на треть, зато на бровях, в ушах и ноздрях волосы становятся длиннее и могут достигать 2–3 см.

И здесь в первую очередь виноваты женские половые гормоны, уровень которых снижается как у женщин, так и у мужчин. На этом фоне в дело вступают мужские гормоны, которые стимулируют волосяные фолликулы в ненужных нам областях.

Кроме того, клетки, управляющие циклом роста волос, с возрастом работают хуже, из-за чего волосяные фолликулы в этих местах не получают сигнал о прекращении роста.

Грудь

Не такого роста нам бы, конечно, хотелось. К сожалению, грудь растет исключительно вниз. Связки Купера — так называется соединительная ткань, которая удерживает женские прелести на своих местах, в период полового созревания эти связки достигают всего 2–3 см, но с возрастом из-за силы тяжести растягиваются на 11 см.

Мочки ушей

Мочки ушей не имеют хрящевой основы или мышечного каркаса. Это лишь кожа и жировая соединительная ткань, которая с возрастом теряет эластичность и сильно растягивается. Ученые подсчитали, что в промежутке между 20 и 60 годами длина мочки уха увеличивается на 30–35%.

Но виновата не только сила тяжести, но и наши привычки. Эксперты советуют не носить тяжелые серьги, а также не ложиться спать в сережках: когда мы спим, даже крошечные гвоздики создают давление на мочку уха, истончая ее.

Что становится короче

Позвоночник

С 30 до 70 лет мужчины могут уменьшиться в росте на 2,5 см, а женщины — на 5 см. Исследования показывают, что рост идет на убыль уже после 35. Хотя, конечно, поначалу изменения незначительны и совсем не заметны.

«Наши межпозвонковые диски деградируют, теряют воду, и пожилые люди с годами реально становятся ниже», — объясняет нейрохирург Светозар Песня-Прасолов.

Причина в том, что межпозвоночные диски, которые выполняют функцию амортизаторов для позвоночника, теряют жидкость и сплющиваются. Остеопат и физиотерапевт Тим Аллардайс добавляет: «С возрастом диски обезвоживаются и теряют высоту».

«В позвоночнике 23 диска, и если каждый из них теряет 1 мм высоты, это может в сумме составить около 2 см», — рассказывает изданию Express Тим Аллардайс.

Пенис

Вряд ли мужчины в этом признаются, но против физиологии не пойдешь. Из-за проблем с сосудами пенис с годами всё хуже наполняется кровью и оттого становится меньше.

В одном исследовании с участием более полутора тысяч мужчин ученые выяснили: в среднем за 10 лет длина пениса уменьшается на 0,12 см, а в возбужденном состоянии — на 0,7 см каждый год. Ну и, конечно, главное мужское достоинство часто скрывается под пивным животом, который с годами имеет свойство разрастаться.

Ногти

Быстрее всего ногти растут у подростков, но с 20 лет скорость начинает постепенно снижаться. В результате с возрастом ногти растут примерно в три раза медленнее, чем в молодости. Причина в недостаточном кровоснабжении кончиков пальцев. Кроме того, дефицит минералов и гормональный дисбаланс также могут замедлять рост ногтей.

В каком возрасте человек достигает пика своего развития? У многих — всё впереди

По классификации ВОЗ, с 60 лет человек переходит из среднего возраста в пожилой. И хотя сегодня немало 60-летних, которые дадут фору молодым, определение «пожилой» вряд ли кому-то приятно.

Но пусть вас не пугает этот возрастной рубеж. Недавнее исследование показало, что в 55–60 лет наступает пик развития человека.

Конечно, речь идет не о физических показателях. Если говорить о таких критериях, как сердечно-сосудистая выносливость, плотность костей, объем мозга и сила, то здесь люди достигают своего пика в период с 25 до 35 лет. Поэтому и высшие спортивные достижения, как правило, совершаются до 35 лет.

Такие показатели, как объем памяти и скорость обработки информации, также обычно приходятся на молодые годы — от 18 до 22 лет. В результате многие математические открытия ученые делают ближе к 30 годам.

Однако не только физические показатели и память определяют жизненный успех. Исследователи из Университета Западной Австралии и Варшавского университета собрали 16 параметров и выяснили, как каждый из них развивается на протяжении жизни.

Авторы обнаружили: общая умственная деятельность, эмоциональный интеллект, способность к принятию решений и развитие личности продолжают развиваться до середины жизни, достигая максимума примерно к 60 годам.

Так, пик нашего интеллекта приходится на возраст от 55 до 60 лет. С 65 лет этот показатель начинает снижаться, но более заметен спад уже после 75 лет. Возможно, это связано с тем, что и в целом активность человека становится сильно меньше.

Кристаллизованный интеллект, то есть накопленные знания и наш словарный запас, продолжает расти до 60 лет. А финансовая грамотность развивается вплоть до конца шестого десятка. И хотя ленты новостей пестрят заголовками об обманутых пенсионерах, исследования показывают, что пожилые люди гораздо реже выбрасывают деньги на ветер, в отличие от молодых.

Такие важные качества личности, как добросовестность и эмоциональная стабильность, также усиливаются с возрастом и достигают пика в 50–60 лет.

«Добросовестность можно определить как профессиональную преданность, трудолюбие, упорство в достижении целей, организаторские способности и дисциплинированность. Кроме того, это понятие включает в себя такие качества, как ответственность, рассудительность и последовательность. В совокупности всё это формирует личность, которая стремится к порядку, достижению целей и надежности как в рабочей среде, так и в личных отношениях», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Intelligence.

Добросовестность — это то качество, которое очень ценят специалисты по кадрам. Кроме того, исследования показывают, что добросовестные люди добиваются большего успеха в карьере и сообщают о большей удовлетворенности жизнью.

Эмоциональная стабильность также очень важная черта, которую ищут в работниках специалисты по отбору персонала. Люди с высокой эмоциональной стабильностью, как правило, проявляют невозмутимость и не так эмоциональны в условиях стресса. Они спокойны и уверены в себе. А еще работники с устойчивой психикой показывают лучшую производительность.

Взвесив всё это, исследователи пришли к выводу, что пик «общего когнитивно-личностного функционирования» приходится на 55–60 лет, а спад наблюдается после 65–70 лет.

Своей работой авторы хотели подчеркнуть: работодателям не стоит списывать со счетов более возрастных специалистов.