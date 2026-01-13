«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости

Руководство роддома уже отстранили от работы Источник: Игорь Епифанцев / NGS42.RU

У меня двое детей. То есть я свое, как говорится, «отрожала». Пока читала новости о трагедии в роддоме Новокузнецка, где за новогодние каникулы умерли 9 малышей, посмотрела, что вообще про этот роддом пишут, — почувствовала, как все мои внутренние органы заныли и сжались в точку.

Каждая будущая мама знает: забеременеть и выносить — это полдела, нормально родить — задача со всеми неизвестными. Любой мамский форум в любом российском городе забит темами: «Где вы рожали? Где лучше рожать? Где хорошие врачи? Где нормальное отношение? Кому и сколько надо заплатить, чтобы все прошло хорошо?» Увы, но деньги ничего не гарантируют.

Первого ребенка я родила в 20 лет в роддоме № 3 города Воронеж. Привезли по скорой, оставили одну в предродовой в схватках примерно на 6 часов. Эти часы я помню плохо, потому что от боли была в состоянии полубредовом. Никто ко мне за это время не подошел. Ни слова поддержки или объяснения того, что со мной происходит. Потом родзал, где на меня орали, что я все делаю не так, давили на живот. В общем, совершенно понятно, почему второго ребенка я решилась родить только к 35 годам.

Рожать я собиралась вместе с мужем, по договору. Вот только сложилось все не так, как планировалось, — гинеколог проморгала у меня начало гестоза, отслойка плаценты, экстренное кесарево на 34 неделе. Спасли меня и моего сына врачи воронежского перинатального центра, куда я вся в крови приехала своим ходом, не дожидаясь скорую.

Вы замечали, как показывают роды в наших фильмах и заграничных? В последних это всегда проходит легко, позитивно — приехали толпой, практически всей семьей в палате родили, ребенка тут же вся родня потискала. Врачи вежливы и улыбчивы (жалоба в страховую от пациента — это конец карьере и убытки больнице).

И вспомните эпизод родов из какого-нибудь нашего кино. Пот, боль, крики, обязательно рядом грубая акушерка и врач, у которого масса дел, а тут эта вот рожать собралась. Правда жизни.

И все же знают, что главный страх беременной — это роды на «новогодние» и «майские». Объяснять же не надо, почему так?

Акушерское насилие — это обширнейшая тема, с ним сталкивается в России практически каждая женщина (слово «практически» — чистая формальность). Поговорите с любой своей рожавшей подругой — у нее будет такая история. И когда женщины обсуждают рождение последующих детей, то всегда они отмечают, что, пока свежи воспоминания о том, как это было с первым, — ни за что.

Женщина, попадая в роддом, перестает быть человеком, она там просто функция. А с функцией не надо разговаривать, пытаться успокоить, объяснять. «А ну, не ори, не ты первая, не ты последняя!» Будущей мамочке больно и страшно, но вместо ободряющего слова она слышит грубые оценки своей личности, жизни, поведения.

А вы видели ночнушки, которые выдавали в роддомах? Безразмерные, рваные, в ржавых пятнах от автоклава. Якобы те, что из дома, — это антисанитария. Сейчас вроде хотя бы от этого уродства избавились.

Когда власти начинают говорить про необходимость повышать рождаемость, они обычно все сводят к деньгам. Мол, вон сколько вам льгот и пособий дано, что еще надо? А надо так, чтобы грамотного гинеколога не приходилось искать с фонарем по платным клиникам. Чтобы ведение беременности бесплатно не означало заведомое согласие на грубость и хамство. Чтобы хороший, современный, чистый и оборудованный роддом был не в областном центре, до которого 500 км, а хотя бы в районном. Чтобы женщина, глядя на облупленный фасад этого самого роддома, не приходила в ужас от историй подруг, которые там уже побывали. Чтобы вежливость врачей и акушерок не надо было покупать.

Вот эти девять женщин, которые выстрадали, выносили своих детей и потеряли их в роддоме Новокузнецка, они решатся снова пройти этот путь? Роды должны были стать началом новой жизни, а стали концом всего. Минздрав Кузбасса уже отчитался, мол, причиной гибели младенцев стала внутриутробная инфекция. Ага, женщины во всем виноваты. А вот академик РАН Геннадий Онищенко в интервью ТАСС сказал, что скорее всего имела место бактериальная инфекция из-за нарушений системного контроля за состоянием персонала и несвоевременная мойка в медучреждении. И ладно бы только это.

«Моя сестра кричала: „Подойдите, у меня потуги“. Врач ей в ответ: „Че ты орешь, ты еще не рожаешь“. Это не первые роды у моей сестры, она знает, что происходит. В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал на пол, словила то ли уборщица, то ли кто», — рассказали родные одной из женщин, чей малыш погиб в роддоме Новокузнецка, нашим коллегам из NGS42.

И какие же деньги должно предложить женщине государство, чтобы она решилась рожать вот так снова?

Если у вас есть, что сказать по теме — приходите в комментарии, поговорим.

Ирина Булгакова