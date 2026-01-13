«Ела как попало»: мама сына-подростка весила центнер, но смогла похудеть на 40 килограммов. Фото до и после поражают

Два года назад Мария весила сто килограммов. За это время она смогла сильно похудеть, регулярно занимается в тренажерном зале и ходит на танцы Источник: личный архив Марии Липатовой

Когда смотришь на фото этой спортивной и подтянутой девушки, с трудом верится, что не так давно она весила центнер. За год и восемь месяцев 31-летняя пермячка Мария Липатова похудела на 40 килограммов. Сейчас она даже попробовала заниматься бодибилдингом и недавно участвовала в своих первых краевых соревнованиях. Мария рассказала 59.RU, как ей удалось так преобразиться.

«Сначала было психологически тяжело»

Мария Липатова работает продавцом, она замужем и воспитывает 14-летнего сына. Стремительно набирать вес она начала несколько лет назад. В 2023 году Мария весила уже сто килограммов.

«Я даже не заметила, как это произошло, — говорит собеседница. — В какой-то момент просто перестала следить за своим питанием, могла вообще не есть целый день, могла поесть один раз за день. Ела как попало. Полнеть стала после всего этого ».

Мария считает, что главной причиной ее большого веса стало беспорядочное и неправильное питание Источник: личный архив Марии Липатовой

Когда вес достиг ста килограммов при росте в 160 сантиметров, Мария решила пойти в фитнес-клуб. С мая по ноябрь 2024 года она ходила на индивидуальные тренировки и ей удалось сбросить 20 килограммов . Девушка отмечает: первым делом тренер сказал ей, что пора менять питание и включить жесткую самодисциплину. В первые месяцы Мария худела стремительно. За один месяц смогла похудеть до семи килограммов, говорит, «как будто сдулась».

« Из организма стремительно уходила вода , — вспоминает Мария. — А потом вес как будто остановился. В последующие месяцы могло уходить не более трех килограммов. Вообще, в тот период сначала было психологически как-то тяжело . Включался жор, но я сдерживала себя. Если сорваться, это же сама себе навредишь. Вскоре я стала себе отдельно готовить. У меня ребенок с мужем одно едят, я ем другое. От свинины я отказалась вообще, потому что там мало белка. В первую очередь мне надо было получать белки и клетчатку ».

Что касается спорта, девушка старалась ходить на тренировки в спортзал три раза в неделю. Ходила в 07:00 до работы или уже после 21:00, после смены в магазине. Позже стала ходить в зал пять раз в неделю, выполняла силовые и кардиотренировки.

Мария считает, что полнота не портила ее, но хотелось вернуть свою былую спортивную фигуру Источник: личный архив Марии Липатовой Источник: личный архив Марии Липатовой

Мария рассказывает, что в юности в ее жизни было много спорта. В старших классах она танцевала в группе поддержки хоккейного клуба «Молот», чирлидингом занималась не один год. Девушка уверена, что проблемы с весом начались из-за ее образа жизни. Спортивные тренировки она забросила, любила кусочничать, плюс сказался малоподвижный образ жизни.

Еще до преображения Источник: личный архив Марии Липатовой

«Мне, конечно, говорили, что я и пышечкой хорошая была, но был один случай, когда меня буквально перемкнуло», — вспоминает Мария.

Два года назад она неожиданно решила съездить в Екатеринбург на чемпионат России по бодибилдингу. Мария была восхищена, когда увидела на сцене стройных и подтянутых девушек.

« Я тоже бы хотела надеть этот красивый купальник и выступить на этой сцене », — вспоминает собеседница.

Минус 40 кило

Вернувшись в Пермь, Мария поделилась своими мыслями с тренером, но тот отметил, что не готовит спортсменов для бодибилдинга. В ноябре прошлого года она решила попробовать заниматься у тренеров Евгения и Алены Бисяриных, которые подготовили многих бодибилдеров, участвующих в соревнованиях. На тот момент вес Марии был 64 килограмма.

Следующие пять месяцев у Марии были интенсивные силовые тренировки и так называемая у бодибилдеров сушка, чтобы соответствовать своей весовой категории на соревнованиях.

Мария постепенно стала подтянутой и стройной Источник: личный архив Марии Липатовой Источник: личный архив Марии Липатовой

«Сушка» у бодибилдеров — это контролируемое снижение количества жировой ткани без потери мышц. В отличие от обычного похудения, где цель — уменьшить вес, цель «сушки» — формирование красивого рельефа: кубиков пресса, рельефа рук и ног.

В апреле 2025 года Мария участвовала в пермских краевых соревнованиях по бодибилдингу и взяла третье место. Ее вес к соревнованиям был 55 килограммов.

Мария на выступлении на краевом чемпионате по бодибилдингу Источник: личный архив Марии Липатовой На краевых соревнованиях Мария (справа) заняла третье место Источник: личный архив Марии Липатовой

«В финале нас оставалось четыре девочки. Я думала: „Ну четвертое место тоже хорошо для меня“, — вспоминает Мария. — А потом я узнаю, что у меня третье место. Чуть не заревела. Я хотела выступить даже не ради победы, а больше для себя самой, доказать себе, что могу дойти до этой цели».

Мария планирует продолжать участвовать в соревнованиях, но без фанатизма.

Мария со своим тренером Евгением Бисяриным (они справа). Тренер поддерживает Марию во всем Источник: личный архив Марии Липатовой

Собеседница делится, что 70% ее успеха — это то, что она привела свое питание в норму. Еще 30% — самоконтроль и дисциплина.

«Меня очень поддерживают тренеры, мы очень подружились, теперь как одна семья, — говорит девушка. — Этот командный дух тоже помогает».

Мария стала участвовать в красивых фотосессиях Источник: личный архив Марии Липатовой Источник: личный архив Марии Липатовой

Летом тренеры сказали Марии, что организму необходимо отдохнуть после соревнований.

«И я психанула, расстроилась и устроила себе отпуск на два месяца. Начала на танцы гоу-гоу и стрип-пластику ходить», — рассказывает Мария.

Гоу-гоу (англ. go-go) — стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей дискотек и других развлекательных мероприятий. Характеризуется динамичностью и заводными движениями.

Собеседница признается, что без любимого фитнес-клуба и тренеров смогла продержаться совсем недолго. Очень скучала по залу и тренировкам. Через два месяца она вернулась в тренажерный зал. Танцы гоу-гоу в ее жизни тоже остались, иногда Мария выступает в клубах — работает там танцовщицей.

В любимом зале Источник: личный архив Марии Липатовой В перерыве между подходами к спортивным снарядам Источник: личный архив Марии Липатовой

«Ну танцы тоже были раньше в моей жизни, в школе танцевала русские народные», — вспоминает собеседница.

Сейчас Мария следит за питанием и уже привыкла к сбалансированному рациону.

Источник: личный архив Марии Липатовой Источник: личный архив Марии Липатовой

«Конечно, я могу позволить себе иногда фастфуд, недавно ела бургер, но он даже не принес мне удовольствия. Раньше я их очень любила», — улыбается собеседница.

На вопрос, делает ли она уколы для увеличения мышечной массы, Мария ответила, что «не допускает никакой химии», она пьет только комплекс витаминов.

Отжимания? Легко! Источник: личный архив Марии Липатовой

«На работе в магазине тоже покупатели говорят: „Какие вы таблетки пьете для похудения?“ Я отвечаю: нет никаких таблеток, — говорит Мария. — Они не верят: „Ну вы же очень быстро похудели“. Это было не быстро! Это почти два года я пропадала в зале постоянно . Часто ехала туда с шести часов утра».

Мария делится, что коллега вдохновилась ее примером и тоже пошла в зал. Смогла скинуть 20 килограммов.

«Многие девочки пишут мне: „Можете меня потренировать?“ Я говорю, что я не тренер, это большая ответственность за здоровье другого человека, — отмечает Мария. — И этот процесс должен быть под контролем специалиста-тренера. А я что-нибудь не так покажу и виновата буду».

Мария на отдыхе Источник: личный архив Марии Липатовой