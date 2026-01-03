Ученые заявили, что женщинам вредно спать с мужчинами. Разбираемся, стоит ли выселять мужа из спальни

Живой человек рядом хорошему сну не помощник Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

«Женское счастье — был бы милый рядом», — пела Татьяна Овсиенко. Однако наука готова с этим поспорить. Ученые из Венского университета, изучая сон супружеских пар, пришли к выводу: мужчинам совместный сон в радость, они спят как младенцы рядом с женой. А вот бедные женщины не высыпаются: их сон более прерывистый. Что с этим делать, разбирался «Доктор Питер».

Игра в одни ворота

В ходе эксперимента 10 молодых пар со стабильными отношениями попросили спать 10 ночей раздельно, а потом 10 ночей вместе. Качество сна отслеживали с помощью актиграфа — небольшого устройства, похожего на наручные часы, которое отслеживает движения человека в течение ночи, фиксируя периоды сна и бодрствования. Известно, что человек чаще ворочается в фазах легкого и быстрого сна, а вот в глубоком сне он практически не двигается.

Кроме того, участников попросили вести дневник сна, чтобы субъективно оценивать свое состояние. И вот что выяснилось: «Актиграф зафиксировал, что общее спальное место с партнером негативно влияло на сон женщины. Это же отмечали в дневниках и сами участницы», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Sleep and Biological Rhythms.

Правда, интим перед сном несколько смягчал недовольство женщин. Но беспристрастную машину ласки супругов не впечатлили: изменений в качестве сна устройство не зафиксировало.

Что касается мужчин, то в одиночестве они спали хуже, а с женщинами отлично высыпались и ни на что не жаловались.

Но как же тогда спать, чтобы оба партнера остались довольны?

Включается материнский режим

«Мужчины в среднем имеют более глубокий сон и сильнее храпят, их движения чаще беспокоят партнершу, — комментирует психолог-сексолог Мария Белан. — Женский сон эволюционно более чуткий, что связано с необходимостью реагировать на потребности ребенка. Во взрослой жизни эта особенность делает женщину более уязвимой к помехам. Добавляют проблем бытовая и эмоциональная нагрузка, которая зачастую распределяется между супругами неравномерно. Из-за этого тревожные женщины не могут расслабиться даже ночью».

С Марией Белан согласна и ее коллега, психолог-сексолог Вера Вяткина.

«Мужчины исторически использовали „боевой“ тип сна: быстро вырубились — быстро проснулись. Рядом с партнершей мозг считывает безопасность, а значит, сон крепче, — поясняет Вера Веткина. — Женщины привыкли спать настороже: реагировать на звуки, движения, изменения в дыхании рядом. К тому же женщина, лежа с партнером, часто продолжает думать, анализировать, проживать день».

Есть и другие причины, почему женщина не высыпается рядом с мужчиной:

различие температурных режимов: мужчины чаще «печки»;

мужской храп, сопение, неровное дыхание;

разные фазы сна;

женская тревожность и гиперответственность.

Не так всё однозначно

Психолог Вера Веткина с выводами ученых на все сто согласиться не готова: «Когда в паре есть доверие, эмоциональная близость, ощущение безопасности, поддержка и любовь, то сон у женщины стабилизируется».

По словам Веткиной, рядом с любимым мужчиной женщина расслаблена, желанна, принята, а ее сон становится глубже. И успокоение тем сильнее, чем выше уровень телесной и эмоциональной близости.

«То есть дело не в мужчине как таковом, а в качестве связи между вами», — добавляет эксперт.

Главный вывод — не нужно убегать из спальни. Нужно убрать причины, которые мешают женщине расслабляться: напряжение тела, перегруз психики, недосказанность в отношениях и отсутствие внутренних опор.

Как все-таки выспаться: практические лайфхаки

Мария Белан рассказала, что поможет высыпаться рядом с мужем:

отдельные одеяла — больше не придется сражаться за покрывало, а ночные движения супруга вас не потревожат;

ортопедические подушки разной жесткости и матрас с хорошей изоляцией движений сведут к минимуму физический дискомфорт;

консультация у сомнолога: если причина в храпе, важно исключить апноэ.

«Заведите ритуал вечернего расслабления перед сном, который выведет из состояния гиперконтроля. Это может быть медитация, дыхательные практики или просто час тишины и одиночества перед отходом ко сну», — советует специалист.

А если спать отдельно?

Кажется, вполне логичное решение. Но не пострадают ли от этого отношения?

«Раздельные кровати и комнаты — это вопрос гигиены сна, а не отношений, — уверена Мария Белан. — Если другие меры не помогают и сон остается прерывистым, а утром вы чувствуете себя разбитой, раздельный сон — рациональный выбор».

Однако такой шаг должен быть совместным решением, а не ультиматумом. Кроме того, важно компенсировать это усилением тактильного и эмоционального контакта в другое время: объятиями, массажем, ритуалами близости до или после сна.

Таким образом, раздельный сон не навредит, если пара сознательно восполняет интимность иным способом.

По мнению же Веры Веткиной, раздельный сон — абсолютно нормальная практика, если:

партнер сильно храпит;

ребенок спит рядом;

у вас разные рабочие графики;

женщина в периоде гормональной турбулентности.

«Но если женщина уходит, потому что так спокойнее, потому что не будет мужских эмоций, претензий, обид и холода, значит, проблема не во сне», — объясняет Вера Веткина.

3 рецепта быстрого засыпания

Кроме базовой гигиены сна, которая включает в себя отказ от экранов как минимум за час до отбоя, и поддержания правильного микроклимата в спальне, можно попробовать еще несколько лайфхаков, помогающих быстрее уснуть.