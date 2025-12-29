НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Точка невозврата. Ученые обнаружили, в каком возрасте резко ухудшается здоровье

Точка невозврата. Ученые обнаружили, в каком возрасте резко ухудшается здоровье

После этого рубежа организм теряет способность эффективно восстанавливаться

Авторы работы рассказали, в каком возрасте организм не может, как раньше, компенсировать повреждения от болезней и травм | Источник: depositphotos.ruАвторы работы рассказали, в каком возрасте организм не может, как раньше, компенсировать повреждения от болезней и травм | Источник: depositphotos.ru

Авторы работы рассказали, в каком возрасте организм не может, как раньше, компенсировать повреждения от болезней и травм

Источник:
depositphotos.ru

Процесс старения может быть не таким постепенным, как принято считать. Новое математическое моделирование выяснило, что в жизни человека есть переломный момент, после которого сопротивляемость организма серьезно ослабевает. Это открытие позволит по-новому подойти к планированию медицинской помощи для пожилых людей, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Точка невозврата

Исследование физика Глена Придхэма и его коллег из Университета Далхаузи (Канада) показало, что старение можно представить как баланс между нанесенным организму ущербом и его способностью к восстановлению. При достижении определенного возраста этот баланс необратимо нарушается. Организм больше не может компенсировать повреждения от болезней и травм, что знаменует собой конец периода относительной устойчивости.

— Мы обнаружили, что динамика естественного старения включает в себя переломный момент около 75 лет, когда выносливость и устойчивость становятся недостаточными. После этого состояние здоровья человека обычно неуклонно ухудшается, — поясняют авторы в работе, опубликованной на arXiv.

Индекс хрупкости

Для построения модели ученые использовали данные долгосрочных наблюдений за здоровьем тысяч людей из США и Великобритании. Они проанализировали информацию о 12 920 участниках, чей средний возраст составил 67 лет, оценивая их состояние по «индексу хрупкости», включающему более 30 характеристик, который учитывает хронические, сердечно-сосудистые заболевания, трудности в повседневной деятельности и другие факторы.

Математическая модель отслеживала два ключевых параметра: возникновение неблагоприятных событий (болезней, травм) и скорость восстановления после них. Результаты показали, что примерно в возрасте 73–76 лет у большинства людей, как мужчин, так и женщин, способность к восстановлению начинает хронически отставать от накопления повреждений. Это и есть та самая критическая точка, после которой «индекс хрупкости» растет, а риск смертности значительно увеличивается.

«Преодоление этой точки резко повышает риск накопления проблем со здоровьем, если не снижать воздействие стрессовых факторов», — отмечают исследователи.

Возраст старения

Исследование указывает на важность профилактики и снижения нагрузки на организм еще до достижения этого возрастного критического рубежа.

«Стратегии, направленные на укрепление здоровья и повышение резерва организма до 75 лет, могут быть эффективнее, чем попытки бороться со стремительным упадком здоровья после этого возраста», — делают выводы ученые.

Ранее мы рассказывали, как психолог Лаклан Браун начал масштабный проект, который перевернул его представления о здоровом старении. Он путешествовал по «голубым зонам» планеты и общался с людьми, отметившими 100-летний юбилей. Браун сформулировал принципы, которые объединяют долгожителей. Вот некоторые из них: умеренность в еде, глубокие социальные связи, культивация маленьких радостей, четкое чувство цели, сон как священный ритуал, принятие старости, а не борьба с ней.

Анна Майская
