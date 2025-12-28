Реклама лекарств под запретом: в Госдуме предлагают новые ограничения — с чем это связано

В России предлагают запретить рекламу безрецептурных лекарств по телевидению. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, подобную рекламу нужно запретить, чтобы граждане не занимались самолечением. Также он выступает против чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиска методов лечения в интернете.
«Потому что в рекламе говорят: „Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова“ или „перестанешь кашлять“. А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно всё решить. А в итоге заболевание, которое только начинается, перерастает в хроническое, а потом, не дай бог, еще ведет к серьезным последствиям», — цитирует ТАСС слова депутата.
Леонов призвал не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Также он отметил, что в России нужно повышать доступность и качество оказания медицинской помощи.
Отметим, что в России разработали законопроект, который предлагает выдавать сертификаты на покупку лекарств малоимущим семьям и гражданам в трудной жизненной ситуации.
Также мы писали, что в стране растут цены на лекарства от простуды и гриппа. Согласно прогнозам, к концу 2025 года такие препараты в среднем станут дороже на 10–15%, а в 2026-м рост только ускорится — до 12–16%.