Реклама лекарств под запретом: в Госдуме предлагают новые ограничения — с чем это связано

Россиян просят отказаться от самолечения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России предлагают запретить рекламу безрецептурных лекарств по телевидению. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, подобную рекламу нужно запретить, чтобы граждане не занимались самолечением. Также он выступает против чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиска методов лечения в интернете.

«Потому что в рекламе говорят: „Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова“ или „перестанешь кашлять“. А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно всё решить. А в итоге заболевание, которое только начинается, перерастает в хроническое, а потом, не дай бог, еще ведет к серьезным последствиям», — цитирует ТАСС слова депутата.

Леонов призвал не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Также он отметил, что в России нужно повышать доступность и качество оказания медицинской помощи.

Отметим, что в России разработали законопроект, который предлагает выдавать сертификаты на покупку лекарств малоимущим семьям и гражданам в трудной жизненной ситуации.