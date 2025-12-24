Беременную Лерчек экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша

Валерию Чекалину экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша Источник: im__lu_ и lerchek_life / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогера Валерию Чекалину экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Об этом у себя в соцсетях рассказал ее жених Луис Сквиччиарини.

— Валерию вчера госпитализировали с сильной болью в пояснице и угрозой прерывания беременности, — сообщил Луис.

Как объяснил мужчина, из-за роста матки «почка придавилась, и были сильные почечные колики».

Источник: im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Врачи оперативно стабилизировали состояние Лерчек. Сейчас с ней и ее будущим малышом всё хорошо. Беременность удалось сохранить, но блогер продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков.

Известно, что за четыре дня до экстренной госпитализации Лерчек обращалась к врачам из-за отеков, вызванных беременностью, но тогда каких-либо угроз ее здоровью врачи не выявили. По информации телеграм-канала Shot, они сделали ей УЗИ, рекомендовали сдать тест на сахарный диабет и назначили витамины.

Осенью 2024 года вокруг Валерии Чекалиной и ее уже бывшего мужа Артема разгорелся громкий уголовный скандал. Пару обвинили в финансовых схемах и подделке документов. Имущество блогера арестовали, а самих фигурантов отправили под домашний арест.

До этого Чекалиных уже обвиняли в незаконном выводе денег за границу. Также в начале ноября 2025 года стало известно, что долг Валерии перед налоговой перевалил за 170 миллионов рублей, и эта сумма продолжает расти.

С супругом Артемом Чекалиным Лерчек официально развелась летом 2024 года. Трое их общих детей остались с матерью.