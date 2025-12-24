НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Даже после ОРВИ бегите в больницу: врач назвала первый тревожный признак смертельного заболевания

Даже после ОРВИ бегите в больницу: врач назвала первый тревожный признак смертельного заболевания

Большая часть симптомов у зараженных отличается

373
Инфекция может поражать легкие, кости, почки и другие органы

Инфекция может поражать легкие, кости, почки и другие органы

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Длительный сухой кашель является первым и основным признаком туберкулеза. При этом на первой стадии болезнь может никак себя не проявлять, рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.

Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями (палочками Коха). Чаще всего поражает легкие, но существуют и другие формы: туберкулез костей, суставов, почек, кожи и других органов. При отсутствии лечения туберкулез приводит к летальному исходу. 

«Туберкулез только в развернутых стадиях дает какую-то яркую симптоматику… До этого он практически протекает бессимптомно. Что должно насторожить прежде всего и заставить человека пойти к врачу? Сухой или малопродуктивный кашель в течение двух-трех недель, особенно не связанный с ОРВИ. И даже если недавно была ОРВИ, а кашель продолжается длительно, то это абсолютный повод для обращения к врачу», — сказала Пятибратова.

Все другие признаки являются для туберкулеза неспецифичными, то есть могут присутствовать у одного человека, но никак не проявляться у другого. Среди таких симптомов можно назвать слабость, быструю утомляемость, потерю веса, длительное небольшое повышение температуры, чаще к вечеру. Также возможна потливость, которая чаще проявляется ночью, отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

«Это повод обратиться к врачу, который после дополнительной диагностики снимет все сомнения или вовремя выявит заболевание», — объяснила врач-фтизиатр.

Для ранней диагностики детям до семи лет включительно делают пробу Манту, а с восьми — «Диаскинтест», подростки с 15 лет проходят «Диаскинтест» и флюорографию. Взрослый же человек для профилактики туберкулеза ежегодно должен сделать флюорографическое обследование.

«Диаскинтест» (ДСТ) — это современный, безопасный внутрикожный тест для ранней диагностики туберкулеза, который, в отличие от пробы Манту, использует специфические белки возбудителя туберкулеза (микобактерий), что позволяет отличить истинную инфекцию от реакции на БЦЖ-вакцинацию и выявить скрытое инфицирование или активную форму болезни у детей и взрослых.

В 2023 году число заболевших туберкулезом во всём мире оказалось рекордным — 8,2 млн человек, следует из доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ). Россия по абсолютному числу заболевших (55 тысяч) оказалась на первом месте в Европейском регионе, но по уровню заболеваемости на 100 тысяч человек заняла девятую строчку. Однако, по данным Минздрава РФ, реальные показатели куда ниже, а за десять лет российским медикам удалось снизить заболеваемость вдвое. 

При этом новые случаи заражения в России не редкость. В Новосибирске у шести учащихся новосибирской школы № 112 был выявлен туберкулез. Всем контактировавшим с заболевшими детям провели внеочередную диагностику, а доступ родителей и посетителей в школу ограничили. Сейчас проводятся дополнительные проверки.

В России создают три вакцины против туберкулеза. На данный момент завершается второй этап их клинических исследований, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

