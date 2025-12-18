«Микоплазма сидит в каждом»: профессор из США рассказала об опасности гонконгского гриппа, захватившего всю Россию

Гонконгский грипп опасен в первую очередь осложнениями Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

В Россию пришел гонконгский грипп. Заболевшие жалуются на резкий подъем температуры до критических показателей, ужасную слабость и общее состояние «лучше бы я умер вчера». Чем опасен известный штамм с новой мутацией, как свести к минимуму риск заражения и что делать, если уже заразился? Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова рекомендует вакцинироваться задолго до начала эпидсезона, заранее купить тест на грипп и COVID-19 и не изображать из себя героя, приходя на работу в состоянии полнейшего нестояния. Подробности — в материале V1.RU.

«Вирус погулял по южному полушарию и получил три новых мутации»

— Надо понимать, что любой грипп сам по себе ничего хорошего из себя не представляет, — объясняет профессор Баранова. — При этом в популяции человека опасность конкретного штамма определяется не тем, насколько серьезно в среднем каждый человек болеет, а насколько он одновременно «косит» людей и перегружает поликлиники — сколько знакомых звонят и жалуются, что не могут говорить, мучаются от головной боли, температуры под 40 и так далее.

При этом сам по себе гонконгский грипп, по мнению ученого, — достаточно старый штамм, получивший название по городу, где когда-то давно началась пандемия.

— Так называемый гонконгский грипп — это H3N2, то есть штамм, содержащий ген гемагглютинин третьего типа и ген нейроминидазу второго типа, — говорит ученый. — Пронесясь по планете в конце 60-х годов, он никуда не исчез, а всегда присутствовал в популяции на некоем базовом уровне. В прошлом году он побродил в южном полушарии, там приобрел три новых мутации, новые свойства по уходу от иммунитета к предыдущим своим вариантам и заслужил новое название — штамм H3N2 вариант К.

Вирус гриппа настолько мутировал, что получил право на собственное имя Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Опасен не грипп, а осложнения от прежних болезней

Анча Баранова подтверждает, что течение заболевания в этом году может оказаться более тяжелым, в первую очередь за счет того, что здоровье людей может быть подорвано ранее перенесенными вирусными и бактериальными заболеваниями.

— Ранее перенесенный ковид точно является отягчающим обстоятельством для течения гриппа. А ведь его перенесли довольно много людей, и знают они об этом или нет, но у большинства зараженных была вирусная пневмония, то есть легочная ткань оказалась повреждена, — объясняет профессор.

Представьте себе футбольное поле с зеленой травкой. Если на нем тренируется по пять команд в день, то очевидно, что травка там будет страдать. Легкие точно также. Порезвился ковид, потом грипп, а ведь была еще и микоплазменная пневмония. Недавние вспышки этого заболевания не прошли бесследно для населения. Анча Баранова доктор биологических наук

— Микоплазма сидит в каждом человеке и не беспокоит хозяина. Но когда организм дает «слабину» — переохладится или испытает какой-то стресс, то она поднимает свою страшную голову. Человек начинает страдать, — говорит Анча Баранова. — Почему я это все говорю в связи с гриппом? Потому что недолеченная микоплазменная пневмония массово имеется у людей. Она ведь «сама проходит» на горизонте полугода. Но это в среднем и не у всех. Многие годами кашляют из-за сниженного ресурса восстановления. И вот на все это сверху приходит грипп.

Легкомысленное отношение к своему здоровью чревато ухудшением состояния человека. Все это знают, но часто обстоятельства оказываются сильнее.

— Острое состояние из-за гриппа проходит за три-четыре дня, но за это время организм ослабевает, и спустя какое-то время получается вторичный заход с небольшой температурой, тлеющий такой, но реально разрушающий легкие, — уверяет Анча Баранова. — Потом этот «постгрипп» может обостриться еще сильнее — потому что микоплазма получила возможность проснуться. А где микоплазменная пневмония, там может жить и какая-нибудь клебсиелла, и еще кто-то похожий, например, на страшный птичий туберкулез. Если «обычный» туберкулез ищут в основном в легких, то птичий туберкулез с равной вероятностью может заразить легкие, кость, мягкие ткани… И этих больных людей бесконечно пытаются диагностировать — у них есть воспаление, оно очень сильное, люди плохо себя чувствуют, а что с ними — непонятно.

Говорить о массовой защите не приходится

Появление нового штамма гриппа, по словам профессора, влечет за собой сразу несколько новостей. Как плохих, так и хороших.

— Плохие новости в том, что вирус довольно хорошо уклоняется от антител, — говорит собеседник. — Привились — молодцы, но реально говорить о том, что вы теперь защищены, не приходится, — объясняет ученый. — Штаммовый состав вакцин одинаков что в США, что в России, разница только в видах самого препарата: бывают вакцины живые, а бывают рекомбинантные. Бывают назальные, но в основном это все же уколы. А вот набор штаммов, входящих в препарат, в каждом конкретном году одинаков везде. Защитная сила вакцины зависит от того, смогли ли мы, готовясь к сезону, точно попасть в штаммы.

К примеру, у вакцинированного температура в случае заражения будет не 40 градусов, а 39. Это прекрасно, но говорить о том, что население массово защищено от гриппа вакциной, к сожалению, не приходится. Анча Баранова доктор биологических наук

Хорошие новости, по мнению профессора, заключаются в том, что детские вакцины, которые капаются в нос, показали весьма хороший эффект, а сам вирус не имеет в своей массе устойчивости к хорошо известным препаратам против гриппа. Но первое, что нужно сделать, пока грипп еще не поселился в организме человека, — это купить тест. Потому что по симптомам грипп от ковида и прочих ОРЗ отличить невозможно, а если у вас гриппа нет, то противогрипповые средства не помогут.

По словам профессора, к лекарствам от гриппа принцип «чем дороже, тем лучше» полностью оправдан Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Если вы еще не болеете, то идите в аптеку и берите тест на грипп и COVID-19, чтобы он у вас дома был и лежал в холодильнике. Потому что, когда вам вирус даст по голове, вы не пойдете уже ни в какую аптеку. А если хватит сил выйти из дома, то вы будете максимально заразны, — объясняет доктор Баранова. — Если сделали тест на грипп и ковид и что-то одно из двух у вас положительное, то нужно проводить этиотропное лечение. Противоковидной «Скайвиры» в России больше нет, к сожалению, но есть «Молнупировир». В данной ситуации его использование вполне оправдано. В случае гриппа — «Осельтамивир» или «Балоксавир». Увы, второе из этих средств значительно дороже. Но оно и против гриппа намного эффективнее — это доказано научными статьями. Поэтому, если стоит выбор между таблеткой за 700 рублей и препаратом за 5 тысяч рублей, желательно выбирать за пять тысяч. Решить, какую из таблеток брать, можно только по тесту. «Угадайка» не сработает. Более того, препараты от гриппа эффективны только в первый день симптомов. Поэтому вариант пойти в поликлинику, сдать тест бесплатно и только потом лечиться, к сожалению, поможет только улучшению сбора статистики.

Здоровье стоит гораздо дороже времени и денег, а вирус гриппа способен точно так же вызывать осложнения, как и ковид. Да, там меньше постинфекционного «хвоста», но он есть. Анча Баранова доктор биологических наук

«Тест — просто чтобы был»

Осложнения, по мнению Анчи Барановой, встречаются примерно у 10% переболевших гриппом. И здесь было бы неплохо на стадии выздоровления пройти обследование, хотя бы сдать общий анализ крови и узнать уровень С-реактивного белка.

— Одна моя знакомая недавно чем-то переболела. Сейчас уже не узнаешь чем, — вспоминает микробиолог. — И когда температуры не уже было, она довольная пошла на работу, а по дороге зашла и сдала анализы. А у нее С-реактивный белок — 279. В этом случае нужно срочно в больницу, а не на работу, и выяснять, что происходит с организмом. Конечно, такой человек не заразен, но с ним легко может что-то случиться — вплоть до инсульта. На таком воспалении ни одна из систем организма не работает нормально, особенно система свертывания крови. Следует понимать, что ощущение «все уже хорошо» может быть обманчивым, просто на контрасте с температурой.

К врачу лучше всего идти со свежими анализами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В начале заболевания тоже лучше сдать домашний тест. Самое малое, что такой тест может сделать, — понизить тревожность, указав на отсутствие необходимости бежать в поликлинику.

— К врачу нужно обращаться — это однозначно, но поскольку поликлиники сейчас очень загружены, то я думаю, лучше сначала сделать домашний тест, — полагает Баранова. — Противовирусные препараты у нас продаются без рецепта, их можно применять, а к врачу вы пойдете уже тогда, когда возникнет риск бактериального продолжения, например, пневмония. Тут уже будут нужны антибиотики, и без врача здесь никак не обойтись. Но при этом вы сможете прийти к врачу уже со своими свежими анализами, тем самым избавив себя от двух лишних визитов в источник заразы, коим является поликлиника.

Помогают ли народные средства?

Профессор Баранова советует воздерживаться от любимых народных методов профилактики, связанных с употреблением горячительных напитков.

— Что касается водки — вполне возможно, что какие-нибудь изобретатели придумали ее с витаминами, однако спирта в ней будет все равно больше, чем витаминов, поэтому такой способ лечения я не советую, — комментирует ученый. — Правда, есть варианты настоек, спиртовую экстракцию никто не отменял, и если то, из чего вытягивали вещества, — действительно хорошая вещь, то эти вещества обязательно попадут в человека. Потому что это стандартный химический способ экстракции лекарственных веществ. Другой вопрос, что настойки пьются в небольшом объеме — 5–10 миллилитров, к примеру. Кто же на этом остановится?

А вот использование репчатого лука для профилактики гриппа и ОРВИ, по мнению Анчи Барановой, вполне может быть весьма действенным способом.

— Лук выделяет фитонциды, это факт. Другой вопрос — хватит ли их сил для того, чтобы вас от чего-то там защитить, — объясняет собеседник. — Да и потом, проблема не в том, что эффективность лука не доказана. Она доказана. Поэтому я не буду говорить, что лук не работает. Проблема в том, что если у себя дома вы вполне можете этот лук разложить, то в офисе это вряд ли получится сделать. Сослуживцы и руководство очень сильно удивятся. Да и потом, передача вируса от больного человека к здоровому происходит не дома. Поэтому нет смысла его раскладывать дома за исключением тех случаев, когда у вас дома уже есть свежезаболевший и вы за ним ухаживаете. Заодно не помешает надеть какую-либо повязочку, в первую очередь на больного, чтобы он не чихал на вас что-то заразное. И здесь вполне можно лука напихать и в собственную повязочку. Разумеется, если выдержите это амбре.

Налегать на цитрусовые, особенно на апельсины, Анча Баранова также не советует.

Я с трудом представляю себе нормального человека, который может съесть целый лимон. Однако положить лимончика в чай — почему бы и нет? Анча Баранова доктор биологических наук

— Налегать на витамин C надо c умом. Потребляемый в большом количестве, витамин С может вызвать образование камней, — объясняет доктор Баранова. — Метаболизм преобразует лишний витамин C в оксалатные камни, наиболее часто встречающиеся в популяции, особенно у мужчин. Впрочем, в каких-то количествах витамин С потреблять можно, скажем так, не более 250 мг в день. Если вы болеете прямо сейчас — то грамм. Главное — не перебарщивать. И если хотите съесть апельсин, помните, что там довольно много сахара, учитывайте диабетический компонент.

Сотрудник болеет? Пусть идет домой!

Работника с первыми признаками простуды лучше сразу отправлять домой Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В условиях офиса самым надежным способом профилактики распространения заболевания, по мнению профессора, является отправка зараженного домой.

— Вот честно — нужен ли вам сотрудник, который на работе появился в маске и с температурой? Пусть он лучше идет домой, — говорит доктор Баранова. — Направление домой здесь сработает сильнее, чем маска. А вот если больной у вас дома — куда вы денетесь? И уже дома нужно проветривать помещение, надеть маску на больного, здесь можно разложить лук, засунуть его себе в маску, но лучшим способом является профилактика «Осельтамивиром». Причем здесь все просто: если человек у вас дома болеет, он начинает кушать «Осельтамивир» и вы вместе с ним. Тогда вероятность того, что вы подхватите вирус, гораздо меньше.

Прививаться от гриппа, по словам профессора, уже поздно: