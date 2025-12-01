Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью — пугающая статистика

Больше всего болеют мужчины 40-45 лет

Масштабная проблема продолжает оставаться актуальной для нашей страны: по последним данным, более 1,2 миллиона россиян живут с диагнозом ВИЧ. Эту тревожную информацию сообщил Вадим Покровский, академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

Вирус передаётся в основном через кровь. Распространенные способы заражения:

Незащищённый секс с заражённым человеком.

Использование чужих игл или шприцев.

От матери к ребёнку — во время родов или кормления грудью.

После заражения может пройти много времени, прежде чем появятся первые признаки. На ранних стадиях человек может чувствовать себя как при обычной простуде: температура, головная боль, сыпь на коже, боль в горле. Позже могут появиться более серьёзные симптомы: постоянные простуды, потеря веса, проблемы с пищеварением, слабость.

При правильном лечении люди с ВИЧ могут жить долго и здорово. Современные лекарства помогают предотвратить передачу вируса другим людям.