Здоровье Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью — пугающая статистика

Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью — пугающая статистика

В группе риска люди в возрасте от 15 до 50 лет

Больше всего болеют мужчины 40-45 лет

Масштабная проблема продолжает оставаться актуальной для нашей страны: по последним данным, более 1,2 миллиона россиян живут с диагнозом ВИЧ. Эту тревожную информацию сообщил Вадим Покровский, академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

Вирус передаётся в основном через кровь. Распространенные способы заражения:

  • Незащищённый секс с заражённым человеком.

  • Использование чужих игл или шприцев.

  • От матери к ребёнку — во время родов или кормления грудью.

После заражения может пройти много времени, прежде чем появятся первые признаки. На ранних стадиях человек может чувствовать себя как при обычной простуде: температура, головная боль, сыпь на коже, боль в горле. Позже могут появиться более серьёзные симптомы: постоянные простуды, потеря веса, проблемы с пищеварением, слабость.

При правильном лечении люди с ВИЧ могут жить долго и здорово. Современные лекарства помогают предотвратить передачу вируса другим людям.

Глобальная картина выглядит не менее тревожно. В мире насчитывается около 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в текущем году число инфицированных увеличится ещё на 1,4 миллиона человек.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация среди взрослого населения России.

«Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — цитирует Покровского агентство РИА Новости.

Ученый отметил, что, несмотря на наличие современных методов лечения, которые значительно продлевают жизнь инфицированным людям, общая статистика не улучшается. Количество носителей вируса продолжает расти, а не снижаться.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вирус ВИЧ Болезнь Статистика
