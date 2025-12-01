Каждый сотый россиянин заражен смертельной болезнью — пугающая статистика

Масштабная проблема продолжает оставаться актуальной для нашей страны: по последним данным, более 1,2 миллиона россиян живут с диагнозом ВИЧ. Эту тревожную информацию сообщил Вадим Покровский, академик РАН и руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
ВИЧ — это вирус, который ослабляет защиту нашего организма от разных болезней. В результате работа иммунной системы угнетается, развивается СПИД (синдром приобретённого иммунного дефицита). На этой стадии возникают тяжелые заболевания, которые могут привести к летальному исходу.
Вирус передаётся в основном через кровь. Распространенные способы заражения:
Незащищённый секс с заражённым человеком.
Использование чужих игл или шприцев.
От матери к ребёнку — во время родов или кормления грудью.
После заражения может пройти много времени, прежде чем появятся первые признаки. На ранних стадиях человек может чувствовать себя как при обычной простуде: температура, головная боль, сыпь на коже, боль в горле. Позже могут появиться более серьёзные симптомы: постоянные простуды, потеря веса, проблемы с пищеварением, слабость.
При правильном лечении люди с ВИЧ могут жить долго и здорово. Современные лекарства помогают предотвратить передачу вируса другим людям.
Глобальная картина выглядит не менее тревожно. В мире насчитывается около 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в текущем году число инфицированных увеличится ещё на 1,4 миллиона человек.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация среди взрослого населения России.
«Все должны понять, что эпидемия не прекратилась, риски заражения очень большие. В нашей стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом», — цитирует Покровского агентство РИА Новости.
Ученый отметил, что, несмотря на наличие современных методов лечения, которые значительно продлевают жизнь инфицированным людям, общая статистика не улучшается. Количество носителей вируса продолжает расти, а не снижаться.