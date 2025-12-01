«Не могла держать даже ложку в руках»: как мама маленькой дочки борется с раком и участвует в конкурсе красоты

Болезнь ворвалась в жизнь Натальи в феврале этого года, однако героиня сумела дать ей отпор Источник: Денис Георгиевский

28-летняя Наталья Рыбина уже больше года сражается с опасным противником — раком. Героиня прошла уже множество курсов химио- и лучевой терапии в борьбе за свое здоровье и верит, что сможет уйти в ремиссию. Во время лечения Наталья не опустила руки, а решила принять участие в конкурсе красоты «Королева новой жизни — 2025» для женщин с онкозаболеваниями. О мероприятии героиня узнала случайно, однако в итоге без сомнений отправилась в Крым за своей короной королевы красоты. Как прошел конкурс и почему такие мероприятия нужны онкопациентам — читайте в интервью NGS22.RU. 2,5 месяца неизвестности Рак ворвался в жизнь Натальи внезапно. Героиня вместе с мужем-военным перебралась из Алтайского края в Москву, воспитывала маленькую дочку и работала бровистом, однако в начале этого года внезапно заболела. — В феврале муж уехал в командировку, и я немного приболела, может быть, на нервной почве, не знаю. Пролечилась, и состояние нормализовалось. А через неделю я опять слегла: опухли лимфоузлы по всему телу, поднялась высокая температура и началась сильная лихорадка. Кроме того, было сильное помутнение разума, стало страшно, я уже не контролировала себя, — вспоминает она. Наталья вызвала скорую, которая отвезла ее в больницу. В терапии героиню обследовали три недели, однако ничего не нашли. Лишь позднее по результатам КТ в ее грудной клетке обнаружили большую опухоль размером в 30–40 мм в диаметре с метастазами.

Героиня училась на юриста, однако работает в сфере красоты Источник: Наталья Рыбина

— Врачи решили, что меня нужно прооперировать, чтобы удалить новообразование. Я была в шоке, но выбора не было, сохранялась сильная симптоматика, мне было тяжело жить, я постоянно потела, просто просыпалась вся мокрая. А еще меня лихорадило, я даже ложку в руках держать не могла, зрение упало, и была высокая температура, которая ничем не сбивалась, — поделилась героиня. Операция, которую предложили Наталье, была очень сложной. Обычно она длится около 10–12 часов, во время которых пациенту распиливают ребра, чтобы добраться до опухоли, и отключают легкие. Кроме того, за вмешательством следует тяжелый восстановительный процесс.

Наталья стала участницей проекта за несколько часов до закрытия приема заявок Источник: Денис Георгиевский

— Мне казалось, что после такого я бы не выжила, но собралась и поехала в центр. В такси я еще и попала в аварию, поэтому пришлось вызывать другую машину. В торакальном отделении мне дали молодого врача, который очень удивился решению других медиков и заявил, что ложиться на операцию мне ни в коем случае нельзя. Шанс, что я бы выжила после такого, был очень мал, — рассказала уроженка Алтайского края. После этого Наталью вновь ждала куча обследований. При этом медик убедил героиню, что ее заболевание несерьезное и можно вылечить таблетками, и отправил ее домой. — Я приезжаю к себе вся такая воодушевленная, говорю родным, что все будет хорошо, что об онкологии не может быть и речи, однако через пять дней во время завтрака с дочкой случайно открываю свою электронную почту и вижу новое письмо. Это было заключение по гистологии и биопсии, в котором говорилось, что у меня рак, — добавила она. Так лишь спустя два с половиной месяца Наталья узнала свой окончательный диагноз, с которым ей придется жить дальше. — В феврале я заболела и только в конце апреля узнала чем. Это были шок, паника, истерика и непонимание, как вообще такое могло произойти, — отметила героиня. «Я не знаю, как я выжила» У Натальи диагностировали лимфому Ходжкина с метастазами в четырех областях: под мышками, в паховой области и в подключичной и надключичной зонах. От чего возникает такая опухоль, науке в настоящее время неизвестно, лечат ее убойными дозами химиотерапии. Однако героиня лечение начала не сразу.

Конкурс проводится уже семь лет Источник: Денис Георгиевский

— Я буквально умоляла врачей дать мне 10 дней, чтобы заморозить яйцеклетки, чтобы в будущем иметь возможность забеременеть. Меня обкололи гормонами, от чего тело раздуло как шарик. Я не могла дышать спокойно, но это были цветочки, потому что на следующий день после процедуры, у меня уже был первый день химии, — рассказала она. 15 мая у Натальи была назначена первая химиотерапия. Как вспоминает героиня, тогда она ехала в больницу с позитивом и интересом, поскольку не знала, что ее ждет после. А после, по ее словам, был ад, потому что интоксикация организма была очень большой. — Я не знаю, как я выжила после первых двух химий. А у меня она самая токсичная, красная. Это сейчас все это вспоминаю с улыбкой на лице, потому что все это пройдено, но тогда было очень тяжело, и мы не знали как облегчить мое состояние. Я просто в моменте умерла и родилась заново. Две недели я просто существовала, не вставая с кровати. Меня в туалет носили на руках, потому что дойти сама я не могла, — вспоминает героиня. Однако в это же время Наталья поняла, что в жизни нет ничего невозможного и все можно преодолеть, если очень сильно захотеть. Дальше было еще шесть курсов химиотерапии, последнюю из которых героиня прошла в начале сентября.

Всего в конкурсе участвовали восемь женщин Источник: Денис Георгиевский

— Я просила Бога, молилась, чтобы после химиотерапии не назначали еще, потому что последние обследования показали, что отзыв на химию плохой. Опухоль не уменьшилась даже на миллиметр. Онкологи сделали вывод, что она уже бесполезна, и отправили меня на 15 курсов лучевой терапии, — рассказала уроженка Михайловского района. Последняя терапия у Натальи в конце ноября, после этого ее ждут три месяца передышки без всякого лечения. — За время лечения я стала заложником четырех стен, от которых меня уже просто тошнит. Постоянные больницы, аптеки, таблетки — нескончаемый круговорот. Уже просто нет сил. Наверное, просто нужно отдохнуть. Единственное желание, о котором я буду просить на Новый год, — это оказаться здоровой, в ремиссии, и чтобы все было как прежде, — подчеркнула она. Муж думал, что заберут в рабство О конкурсе красоты для участниц с онкологическими заболеваниями Наталья узнала случайно, через соцсети. Еще до своего недуга она была подписана на девушку, которая боролась с раком. Вскоре они начали общаться, и именно от нее героиня узнала о мероприятии. — Я отправила заявку просто из любопытства и забыла про это. Потом в августе мы поехали в отпуск. И там я случайно нашла в своем профиле сообщение от организатора. До конкурса остаются уже считаные дни, и я понимаю, что, скорее всего, меня не возьмут, но все-таки решаю продолжить диалог, — поделилась Наталья.

Во время фотосессии Наталья снималась как в парике… Источник: Денис Георгиевский

Так и без него Источник: Денис Георгиевский

Однако оказалось, что одно место в конкурсе пустовало, поскольку одна из девушек отказалась. Узнав это, Наталья сразу решила ехать. — У меня появился азарт, и не было даже сомнения, ехать или нет. Я в детстве мечтала быть на сцене и отправилась туда не за победой, а за короной, — отметила героиня. Наталья полетела в Крым вместе с мужем и дочкой. Правда, супруг сначала отговаривал героиню от этой затеи, поскольку был в шоке и не верил, что такие мероприятия бывают. — Конкурс был полностью благотворительный: проживание, питание, экскурсии, все было бесплатно. Нам предоставляли даже платья. Муж долго не верил, но в итоге решил лететь со мной, чтобы меня там никто не похитил и не взял в рабство, — вспоминает она. Сам конкурс длится три дня, первые два из которых были подготовительные, а последний — финал. При этом победителей как таковых не было: короны и подарки были абсолютно у всех. Жюри оценивало только визитные карточки — сама Наталья подготовила номер с дочкой.

На конкурс Наталья прилетела вместе с мужем и дочкой Источник: Татьяна Станиславская

Посоревноваться пришлось только за индивидуальный подарок от одного из спонсоров — двухдневное проживание в пансионате в Евпатории. — Голосование проходило в соцсетях. В какой-то момент мы боролись за первое место с одной девушкой, но потом я поняла, что не хочу нервничать из-за этого, и пустила все на самотек. Моя соперница победила, но меня это ничуть не расстроило, я и так забрала все призы от спонсоров, которые там были. Мне также подарили ленту «Королевский выбор», которую я в следующем году передам другой девушке. Кроме того, меня пригласили на международный конкурс красоты уже для обычных девушек в Ялте, — отмечает уроженка Алтайского края. Само же участие в таком конкурсе произвело на Наталью неизгладимое впечатление и зарядило позитивной энергией. — Девчонки-организаторы просто бронепоезды. Они по мелочам, по минутам всё продумали. Я зарядилась такой энергетикой, у меня до сих пор пропеллер внутри, не могу долго сидеть на месте. Каждый день появляются какие-то новые идеи, к которым хочется стремиться. Теперь опускать руки я точно не буду, — заявила она. В идеале после 15 курсов лучевой терапии опухоль должна превратиться в ткань — только тогда Наталья будет считаться ушедшей в ремиссию.

Каждая участница проекта получила свою корону Источник: Денис Георгиевский