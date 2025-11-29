НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я не могла даже на себя смотреть»: продавец похудела на 50 кг за полгода. Как ей это удалось — видео

«Я не могла даже на себя смотреть»: продавец похудела на 50 кг за полгода. Как ей это удалось — видео

Женщина всю жизнь страдала от лишнего веса, но когда уже не смогла встать на ноги, начала худеть

182

Анна Королёва мечтает увидеть себя стройной

Источник:

Илья Чикотин / 72.ru

Анна Королёва всего за полгода похудела на 50 килограммов. Она всю жизнь страдала от лишнего веса, но если раньше особенности фигуры ей не доставляли проблем, то после переезда в Тюмень всё изменилось.

«Именно в Тюмени случились страшные изменения. Здесь я набрала 35 килограммов, и мой вес стал максимально большим — 172 килограмма. Я не могла на себя смотреть. На моем теле выросли какие-то мешочки. Я уже стеснялась выезжать с подругой на горячие источники, были неловкие ситуации в маршрутках, когда пассажиры садились и прямо ощущалось, что им мало места. В такие моменты я пыталась себя подсобрать в кучу, но ничего не получалось. Поэтому я старалась ехать стоя или на одноместных сиденьях», — говорит женщина.

Анна перепробовала разные диеты и БАДы, но эффект от них был временным. Остановить набор веса было ей не под силу. Тем временем состояние здоровья ухудшалось. В какой-то момент она уже не могла стоять на ногах: конечности так сильно отекали, что возникала невыносимая боль. Близкие Анны испугались.

И недавно женщина изменила свой образ жизни. Она ушла с работы и начала усиленно худеть. Что ей помогло за такой короткий срок скинуть 50 килограммов, смотрите в видео выше.

Юлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Комментарии
1
Гость
38 минут
Щас всё брошу и буду смотреть видео. Зумеры ошалели совсем
Читать все комментарии
Гость
