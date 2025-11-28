Вейпы и электронные сигареты хотят полностью запретить в России — за их продажу будут штрафовать

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки о полном запрете оборота вейпов и направила их для рассмотрения. Авторам инициативы выступили Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

«Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции», — цитирует ТАСС текст документа.

Как отметила депутат Яна Лантратова, которая также выступает за ввод ограничений, запрет вейпов — давно назревшая мера по защите жизни и здоровья россиян.

«Есть ряд исследований, доказывающих их вред здоровью. При этом годами под видом модного гаджета и якобы безопасной альтернативы сигаретам людям, и особенно молодежи, навязывается настоящая никотиновая зависимость. Которая формируется в разы быстрее, чем при традиционном курении», — заявила она.

Депутаты считают, что решить проблему с вейпами и электронными сигаретами можно только путем полного их запрета. А для борьбы с продажей изделий, содержащих табак, депутаты предложили штрафовать продавцов.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей», — пояснил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 миллионов человек. Среди них много подростков.