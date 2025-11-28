НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,25
EUR 90,79
Экопроекты российских компаний
Концерт Басты
«Умные решения»
Отменили спектакль
Вырубают Бутусовский парк
Хлопок в 10-этажке
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Рост тарифов
Ярославцы в НХЛ
Здоровье Вейпы и электронные сигареты хотят полностью запретить в России — за их продажу будут штрафовать

Вейпы и электронные сигареты хотят полностью запретить в России — за их продажу будут штрафовать

Законопроект с обновленными поправками направили на рассмотрение

146
Штрафы будут начинаться от 25 тысяч | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUШтрафы будут начинаться от 25 тысяч | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Штрафы будут начинаться от 25 тысяч

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки о полном запрете оборота вейпов и направила их для рассмотрения. Авторам инициативы выступили Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев.

«Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции», — цитирует ТАСС текст документа.

Как отметила депутат Яна Лантратова, которая также выступает за ввод ограничений, запрет вейпов — давно назревшая мера по защите жизни и здоровья россиян.

«Есть ряд исследований, доказывающих их вред здоровью. При этом годами под видом модного гаджета и якобы безопасной альтернативы сигаретам людям, и особенно молодежи, навязывается настоящая никотиновая зависимость. Которая формируется в разы быстрее, чем при традиционном курении», — заявила она.

Депутаты считают, что решить проблему с вейпами и электронными сигаретами можно только путем полного их запрета. А для борьбы с продажей изделий, содержащих табак, депутаты предложили штрафовать продавцов.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей», — пояснил Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 миллионов человек. Среди них много подростков.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Вейп Электронная сигарета Никотин Запрет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Давно пора.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление