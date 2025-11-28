НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Грипп и ОРВИ Всё о коронавирусе «В уши как будто воткнули ножи». Россияне пожаловались на бушующий вирус — профессор объяснил, что происходит

«В уши как будто воткнули ножи». Россияне пожаловались на бушующий вирус — профессор объяснил, что происходит

Рассказываем, какие симптомы у заболевших

Рассказываем, что за вирус бушует в Москве и области | Источник: Виктория Никитина / MSK1.RU

Рассказываем, что за вирус бушует в Москве и области

Источник:

Виктория Никитина / MSK1.RU

Россияне жалуются на вирус, который гуляет по всем городам страны. По словам заболевших, их одолевает высокая температура, кашель и боль в ушах. Ухудшают самочувствие сонливость и ломота в теле.

MSK1.RU спросил у вирусолога, чем сейчас болеют россияне и что с эпидемиологической обстановкой в стране.

«В уши как будто воткнули два ножа»

По словам москвички Вероники, всё началось с озноба и першения в горле. После у нее до 38,8 поднялась температура, заболело горло и возник сильный кашель с мокротой.

«Утром в пятницу стало еще хуже: появилась ужасная боль в ушах. Такое со мной впервые, в уши будто воткнули ножи и каждый раз при кашле их поворачивают. Провалялась в таком состоянии три дня, температура почти всё время держалась на отметке 38. Обычно со временем становится лучше, но не в этом случае», — поделилась с MSK1.RU Вероника.

Москвичи пожаловались на боль в ушах, которая, как им кажется, нетипична для ОРВИ и гриппа | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Москвичи пожаловались на боль в ушах, которая, как им кажется, нетипична для ОРВИ и гриппа

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Вероника вызвала врача на дом, и тот сообщил ей, что она далеко не первый пациент с такими симптомами.

«Терапевт сказал, что сейчас все болеют не по три дня, а по пять с высокой температурой. Он выписал мне антибиотик. Легче мне и правда стало только на пятый день, но с кашлем еще предстоит бороться», — рассказала MSK1.RU Вероника.

С похожими симптомами столкнулась Галина. Но в ее случае температура не поднималась выше 38 градусов.

«Полное отсутствие сил. Я думала, что три дня пострадаю и стану бодрой, как это бывает обычно. Но в этот раз провалялась неделю. Болело горло, ухо сильно стреляло, морозило, к концу болезни еще обострился цистит. Сейчас я вышла на работу, но слабость и быстрая утомляемость остались», — объяснила MSK1.RU Галина.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU
Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Что сейчас с болезнями

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 17,9%. За неделю в стране регистрировано около 6,4 тысячи случаев гриппа — это в 2,2 раза больше, чем за неделю до этого.

По словам вирусолога, профессора и главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, эпидемиологическая ситуация с ОРВИ остается стабильной. Эксперт отмечает, что у этой инфекции в качестве симптома может быть боль в ушах, о которой говорили москвичи.

«Что касается гриппа, то в последнее время заболеваемость им была мала. Сейчас начался подъем и гриппа, и коронавируса. Но речь идет о нескольких тысячах случаев в неделю. Для такой страны, как Россия, это небольшие цифры», — объяснил MSK1.RU Альтштейн.

В Роспотребнадзоре заявили, что среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2).

«Вирусы гриппа, которые будут доминировать в этом году, — это „гонконгский“ H3N2 и „свиной“ H1N1. Что касается ковида, чья заболеваемость понемногу растет, то он выступает в роли сезонного респираторного заболевания. Больших опасений на этот счет нет», — объясняет MSK1.RU Альтштейн.

Главная профилактика — это вакцинация. При появлении симптомов заболевания лучше оставаться дома. Если же выход в общественные места неизбежен, стоит надевать маску.

Анатолий Альтштейн

вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
