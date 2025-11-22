НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Обзор «Я чувствую, что здесь ненадолго»: Рома Желудь шокировал всех своим откровением — что с ним не так

Блогер поселился в ВИП-рехабе вместе с другими звездами

В скандальном шоу участники не выбывают, а борются с зависимостями до победы над собой | Источник: Пятница! / T.me

В скандальном шоу участники не выбывают, а борются с зависимостями до победы над собой

Источник:

Пятница! / T.me

Известный 29-летний блогер Роман Желудь шокировал участников шоу «Звёзды под капельницей» (18+), заявив, что уже думает о смерти.

Это показали в новом выпуске нашумевшего реалити. Во второй серии участников, наконец, заселили в ВИП-рехаб. А врачи приступили оценивать масштабы работы. Каждое из испытаний — это своего рода диагностика здоровья звезд. Во время одного из них нарколог проверял когнитивные способности своих пациентов. Задача участников была предельно простой: за 10 секунд на картине найти и сосчитать портреты людей. Всего было замаскировано 19 лиц, но резиденты нашли далеко не всех. Хуже всех справился Роман Желудь — его результат всего 9 портретов. Это говорит о том, что зависимость не прошла бесследно для мозга звезды. Началось преждевременное старение. Но ситуацию еще можно спасти.

Эту информацию блогер воспринял слишком близко к сердцу.

— То есть я тут самое тупое создание. Я согласен. Я самый тупой здесь, — сказал он во время вынесения вердикта.

А позже в профайле добавил:

— Я чувствую, что здесь ненадолго… В этом мире. Я очень устал, поэтому согласен на все 100%. Последний год уже думал, что очень хочу к маме на небеса, такие мысли…

Вторым ударом для звезды стала проверка его биологического возраста. С помощью специальных приборов медики оценили состояние организма блогера и пришли к выводу, что ему 65 лет. Если верить проведенной диагностике, то у самого молодого участника шоу — самый изношенный организм.

— Всё поправимо. Что еще ждать от запойных алкоголиков…

Сам Роман Желудь винит во всём свою раннюю популярность. Слава обрушилась на него, когда ему было всего 14 лет. Спустя некоторое время в его жизни появились наркотики, алкоголь и антидепрессанты. Смерть мамы от тяжелой болезни тоже наложила свой отпечаток. Последнее время еще блогер страдает от игромании, поэтому все его деньги хранятся у друзей.

Врач поспешил успокоить запойную звезду и напомнил, что ситуация поправимая, если действительно лечиться.

Напомним, шоу «Звёзды под капельницей» — социальный эксперимент на телеканале «Пятница». Премьерный выпуск вызвал немало споров — одни осудили трансляцию людей с явными проблемами с алкоголем, другие восхитились смелостью продюсеров. Сами же участники начали раскрывать некоторые секреты реалити. Например, Никита Джигурда, выбывший с проекта в первой серии, рассказал об огромном гонораре за участие.

Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
