«Эффект токсичности»: врачи назвали причины, из-за которых нельзя бесконтрольно принимать витамин D

В последние годы прием витамина D стал нормой для многих людей, о его пользе говорят довольно часто. Но что произойдет с организмом в случае передозировки? Об этом NGS.RU рассказали врачи.

Последствия гипервитаминоза

Витамин D в организме выполняет большое количество различных функций. Врач общей практики, врач-педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева говорит, что он укрепляет костную ткань, способствует синтезу половых гормонов (тестостерона, эстрогенов, прогестерона), влияет на врожденный и приобретенный иммунитет и даже профилактирует образование опухолей, развитие депрессии, болезни Паркинсона.

Достичь опасного для организма уровня витамина D, лишь пребывая под солнцем или соблюдая специальную диету, невозможно: это может произойти только из-за приема лекарственных препаратов или БАДов. Стремление укрепить иммунитет может привести к обратному эффекту — гипервитаминозу, который сегодня встречается всё чаще.

«Основная причина — длительный прием высоких доз без медицинского контроля. Отдельную опасность представляют незарегистрированные, часто контрафактные внутримышечные препараты, привозимые из-за рубежа», — акцентирует внимание руководитель направления «Эндокринология», эндокринолог Центра новых медицинских технологий Ирина Кебак.

Елена Алексенцева отмечает, что чаще всего такая ситуация происходит в детском возрасте при приеме препаратов и добавок, направленных на профилактику рахита, особенно при одновременном приеме препаратов рыбьего жира. При чрезмерном накоплении витамина D возможна интоксикация. Она возникает, если его уровень в крови превышает показатель 150 нг/мл.

Врач объясняет: в повышенных концентрациях это вещество негативно влияет на организм — оказывает прямое токсическое действие на клеточные мембраны и обмен веществ. В результате содержание кальция повышается в крови и моче, в моче растет концентрация фосфатов, образуются токсические перекисные соединения.