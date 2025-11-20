НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Эффект токсичности»: врачи назвали причины, из-за которых нельзя бесконтрольно принимать витамин D

«Эффект токсичности»: врачи назвали причины, из-за которых нельзя бесконтрольно принимать витамин D

Это очень важный элемент, но стоит избегать передозировки

196
Прежде чем принимать витамин D, нужно узнавать ваш исходный уровень

Прежде чем принимать витамин D, нужно узнавать ваш исходный уровень

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В последние годы прием витамина D стал нормой для многих людей, о его пользе говорят довольно часто. Но что произойдет с организмом в случае передозировки? Об этом NGS.RU рассказали врачи.

Последствия гипервитаминоза

Витамин D в организме выполняет большое количество различных функций. Врач общей практики, врач-педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева говорит, что он укрепляет костную ткань, способствует синтезу половых гормонов (тестостерона, эстрогенов, прогестерона), влияет на врожденный и приобретенный иммунитет и даже профилактирует образование опухолей, развитие депрессии, болезни Паркинсона.

Достичь опасного для организма уровня витамина D, лишь пребывая под солнцем или соблюдая специальную диету, невозможно: это может произойти только из-за приема лекарственных препаратов или БАДов. Стремление укрепить иммунитет может привести к обратному эффекту — гипервитаминозу, который сегодня встречается всё чаще.

«Основная причина — длительный прием высоких доз без медицинского контроля. Отдельную опасность представляют незарегистрированные, часто контрафактные внутримышечные препараты, привозимые из-за рубежа», — акцентирует внимание руководитель направления «Эндокринология», эндокринолог Центра новых медицинских технологий Ирина Кебак.

Елена Алексенцева отмечает, что чаще всего такая ситуация происходит в детском возрасте при приеме препаратов и добавок, направленных на профилактику рахита, особенно при одновременном приеме препаратов рыбьего жира. При чрезмерном накоплении витамина D возможна интоксикация. Она возникает, если его уровень в крови превышает показатель 150 нг/мл.

Врач объясняет: в повышенных концентрациях это вещество негативно влияет на организм — оказывает прямое токсическое действие на клеточные мембраны и обмен веществ. В результате содержание кальция повышается в крови и моче, в моче растет концентрация фосфатов, образуются токсические перекисные соединения.

Витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей

Витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Терапевт сети центров семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко добавляет, что также происходит накопление кальция в крови. На фоне этого нарушения возникают расстройства пищеварения, головокружение, повышенная слабость, спутанность сознания.

«Так как этот витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — предупреждает Елена Алексенцева.

Еще одно последствие гипервитаминоза витамина D — нарушение активности витамина К2, в результате чего происходит потеря костной массы. Также повышение этого вещества в организме приводит к повреждению почек, добавляет врач.

На какие симптомы стоит обратить внимание во время приема

Елена Алексенцева приводит примеры: нужно обратить внимание на такие побочные эффекты, как головная боль, расстройства ЖКТ, нарушение функции почек. Стоит прекратить прием и обратиться за консультацией к специалисту.

Важно проводить оценку статуса витамина D с помощью определения общего 25(ОН) D в сыворотке крови

Важно проводить оценку статуса витамина D с помощью определения общего 25(ОН) D в сыворотке крови

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Также возможны нарушение сердечного ритма, тошнота, рвота, головная боль, слабость, раздражительность, снижение массы тела, сильная жажда, учащённое мочеиспускание, образование конкрементов в почках, анорексия, артериальная гипертензия, запор, почечная недостаточность.

Как часто нужно проверять уровень витамина D

Скрининг рекомендован людям с высоким риском развития дефицита витамина D, а также для определения исходного уровня витамина D, на основании которого будет рассчитана терапевтическая доза и определен курс приема.

К группам риска относятся: пациенты с рахитом, дефицитом массы тела, находящиеся на длительном постельном режиме, редко бывающие на Солнце, старше 65 лет, пациенты с остеопорозом, заболеваниями печени и почек, паращитовидной железы, аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. Также риск возникает на фоне применения ряда лекарственных средств, ожирении, лимфомы и так далее.

Важно проводить оценку статуса витамина D с помощью определения общего 25(ОН) D в сыворотке крови по международным стандартам. При определении концентрации в динамике рекомендуется использование одного и того же метода.

Определение 25(ОН) D после применения препаратов витамина D в лечебных дозах рекомендуется проводить минимум через 3 дня с момента последнего приема препарата.

Мы писали о том, как правильно подготовиться к сдаче анализа на витамин D и какова его норма в крови.

Мария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Витамин D Врач Передозировка
