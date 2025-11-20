«Говорили, что это на нервной почве». Мать, потерявшую сына, с приступами удушья гоняли из одной больницы в другую — она умерла

В Волгограде 64-летнюю женщину с приступами удушья катали из одной больницы в другую, пока ей не стало резко хуже. Со слов родного брата, сестру, когда она была уже в критическом состоянии, положили в больницу № 5, однако потом, без его ведома, отправили в областную больницу, где изначально отказывались госпитализировать. В итоге активная жительница Рудни, особенно переживавшая за проблемы медицины в родном районе, скончалась в реанимации.
«Стало хуже после смерти сына»
Как рассказал V1.RU брат умершей Александр, проблемы со здоровьем у нее начались в апреле после смерти от сердечного приступа единственного сына. Тогда Ольга начала активно лечиться, ездить на обследования, но врачи говорили, что с ней всё в порядке.
«У нее слабость была, веки закрывались, руки поднять не могла, ни одеться, ни таблетку выпить самостоятельно не получалось. Еще ее мучали спазмы. Она тяжело дышала. С августа по октябрь она потеряла 15 килограммов. Есть не могла. Но никто не понимал, что с ней. Врачи говорили, что все показатели для ее возраста в норме. Говорили, что всё это на нервной почве», — рассказывает Александр.
«Врач это видел всё…»
Со слов Александра, в Руднянской ЦРБ Ольге выдали направление к неврологу в областную клиническую больницу № 1. Туда, как говорит собеседник, она добралась уже практически без сил.
«Она ночевала у родственницы в Волжском. Утром встала — а ей опять плохо. На такси доехала до областной больницы, пошли мы на прием к неврологу. Это 7 ноября было, — рассказывает Александр. — Зашла в кабинет, я в коридоре остался. Сестра выходит, говорит, надо ехать в
Но в клинической больнице № 3, по словам Александра, их принять отказались.
«Поперлись туда, — рассказывает брат Ольги. — Еле до трамвая дошли, она идет еле-еле, постоянно дыхание у нее схватывает, как-то в нос говорит, с такими придыханием, речь текучая. Врач это видел всё… Пришли в
«Нашли ее красную, синюю…»
Как рассказал Александр, утром 8 ноября сестре снова стало плохо. Женщине вызвали скорую и отвезли ее в больницу № 5 Краснооктябрьского района. Там у нее произошла остановка дыхания.
«Я ее посадил на каталку, она еле сидит, кое-как отвечает. Нас спрашивают:
«Ольга Николаевна умерла в 07:10»
13 ноября, как говорит Александр, сестру по какой-то причине перевели из больницы № 5 обратно в областную клиническую больницу № 1, хотя ему об этом никто не сказал.
«Она утром мне звонит, говорит еле слышно:
Утром Александр вновь поехал в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии Ольга. Но Ольга уже была мертва.
«Поехал туда, а доктор мне говорит:
Врач разве не видел, что перед ним сидит человек полуживой? Он считает, что мы за 300 километров приехали к нему просто побеседовать?
Со слов Александра, в справке о смерти указано, что Ольга умерла от острой недостаточности дыхания. Там же отмечено, что у женщины она была врожденной.
Ольгу Плотникову похоронили накануне в Рудне. Местные жители отмечают, что она была активисткой и особенно беспокоилась о проблемах в Руднянской ЦРБ.
«Всегда переживала за работу нашей больницы, активно участвовала в работе общественного совета ЦРБ и умерла в ожидании медицинской помощи себе самой, — написали активисты Рудни. — Это еще раз доказывает, что надо добиваться надлежащего оказания услуг по месту жительства, а не толпиться в коридорах дальних областных клиник. И экстренная эвакуация санитарным вертолетом должна быть в Рудне не завтра-послезавтра, а уже вчера. Мы же так спокойно смотрим на бездействие власти — меня, мол, не коснется…»
В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области на запрос V1.RU заявили, что в облздраве проверят изложенные факты. Но только если к ним обратится с заявлением сам брат умершей женщины.
«Также просим заявителя — законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ», — уточнили в облздраве.
Зато сразу после публикации на V1.RU в ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин. Следователи начали проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мы будем следить за ситуацией.
До этого V1.RU писал об острой нехватке врачей в Руднянскоцй ЦРБ. Из-за этого пациентов перевозят в другие районы, Жирновск и Камышин. Чиновники же информацию об этом категорически опровергали.