«Говорили, что это на нервной почве». Мать, потерявшую сына, с приступами удушья гоняли из одной больницы в другую — она умерла

Брат погибшей уверен: если бы сестру сразу положили в областную больницу, она бы осталась жива

723
Через месяц женщине могло бы исполниться 65 лет | Источник: социальные сети Ольги ПлотниковойЧерез месяц женщине могло бы исполниться 65 лет | Источник: социальные сети Ольги Плотниковой

Через месяц женщине могло бы исполниться 65 лет

Источник:

социальные сети Ольги Плотниковой

В Волгограде 64-летнюю женщину с приступами удушья катали из одной больницы в другую, пока ей не стало резко хуже. Со слов родного брата, сестру, когда она была уже в критическом состоянии, положили в больницу № 5, однако потом, без его ведома, отправили в областную больницу, где изначально отказывались госпитализировать. В итоге активная жительница Рудни, особенно переживавшая за проблемы медицины в родном районе, скончалась в реанимации.

«Стало хуже после смерти сына»

Как рассказал V1.RU брат умершей Александр, проблемы со здоровьем у нее начались в апреле после смерти от сердечного приступа единственного сына. Тогда Ольга начала активно лечиться, ездить на обследования, но врачи говорили, что с ней всё в порядке.

«У нее слабость была, веки закрывались, руки поднять не могла, ни одеться, ни таблетку выпить самостоятельно не получалось. Еще ее мучали спазмы. Она тяжело дышала. С августа по октябрь она потеряла 15 килограммов. Есть не могла. Но никто не понимал, что с ней. Врачи говорили, что все показатели для ее возраста в норме. Говорили, что всё это на нервной почве», — рассказывает Александр.

В марте 2025 года женщина потеряла единственного сына | Источник: социальные сети Ольги ПлотниковойВ марте 2025 года женщина потеряла единственного сына | Источник: социальные сети Ольги Плотниковой

В марте 2025 года женщина потеряла единственного сына

Источник:

социальные сети Ольги Плотниковой

«Врач это видел всё…»

Со слов Александра, в Руднянской ЦРБ Ольге выдали направление к неврологу в областную клиническую больницу № 1. Туда, как говорит собеседник, она добралась уже практически без сил.

«Она ночевала у родственницы в Волжском. Утром встала — а ей опять плохо. На такси доехала до областной больницы, пошли мы на прием к неврологу. Это 7 ноября было, — рассказывает Александр. — Зашла в кабинет, я в коридоре остался. Сестра выходит, говорит, надо ехать в "обкомовскую" больницу (клиническую больницу № 3. — Прим. ред.) так врач сказал. Я говорю: "Зачем?" Не додумался у врача сам спросить, почему нас туда отправляют. Мы думали, может, у них какая-то договоренность, мало ли что».

Но в клинической больнице № 3, по словам Александра, их принять отказались.

«Поперлись туда, — рассказывает брат Ольги. — Еле до трамвая дошли, она идет еле-еле, постоянно дыхание у нее схватывает, как-то в нос говорит, с такими придыханием, речь текучая. Врач это видел всё… Пришли в "обкомовскую", а там говорят: "А кто вас прислал? У нас не принимают по пятницам. Только платно могут принять". Куда деваться. Поехали к родственникам на квартиру. А она мне говорит: "Я больше не могу, я так жить не хочу". Она в отчаянии невероятном была…»

«Нашли ее красную, синюю…»

Как рассказал Александр, утром 8 ноября сестре снова стало плохо. Женщине вызвали скорую и отвезли ее в больницу № 5 Краснооктябрьского района. Там у нее произошла остановка дыхания.

«Я ее посадил на каталку, она еле сидит, кое-как отвечает. Нас спрашивают: "А что вас в областной не положили?" Это вы меня спрашиваете? Положили в палату, поставили капельницу. Я побежал за всем необходимым. Она как кукла сидела… У меня вот эта мысль всегда была: как доктор мог не положить ее сразу, видел же состояние. Я оставил ее, а она говорит перед моим уходом: "Дай я тебя обниму". Обнялись… Я говорю: "Оль, я завтра утром приду". Она попросила, чтобы я принес кашу манную на воде и кисель, — говорит Александр. — Утром прихожу к ней, а ее нет в палате. Там две женщины лежали. Сказали, что сегодня Оля пыталась завтракать, стало плохо, пошли за медсестрами, прибежали, а она лежит какая-то красная, синяя. Подхватили ее и в реанимацию. У нее остановка дыхания была. На другой день она пришла в себя, но была под аппаратом».

Врачи не могли найти источник ее недуга | Источник: социальные сети Ольги ПлотниковойВрачи не могли найти источник ее недуга | Источник: социальные сети Ольги Плотниковой

Врачи не могли найти источник ее недуга

Источник:

социальные сети Ольги Плотниковой

«Ольга Николаевна умерла в 07:10»

13 ноября, как говорит Александр, сестру по какой-то причине перевели из больницы № 5 обратно в областную клиническую больницу № 1, хотя ему об этом никто не сказал.

«Она утром мне звонит, говорит еле слышно: "Саш, я сейчас в областной, туда меня перевели". Медик взял трубку, сказал, что ее сейчас в реанимацию положат. Я полетел туда. Сказали, что она под аппаратом находится, но в сознании, как ее в палату переведут, она позвонит. Я поехал домой», — вспоминает мужчина.

Утром Александр вновь поехал в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии Ольга. Но Ольга уже была мертва.

«Поехал туда, а доктор мне говорит: "А вам племянница не звонила? Ольга Николаевна умерла в 07:10". Как умерла? — спрашивает Александр. — Я спрашивал, как, что, все руками разводят, говорят: „Ну это никак не лечится. Ни у нас, ни за рубежом. Это только поддерживающая терапия". Ну а как же поддерживающая? А что ж тогда отправили ее? Мы в шоке, конечно, от такого отношения. Ведь можно было сразу положить, помочь. А мы ездили туда-сюда, таскали ее, такая нагрузка».

Врач разве не видел, что перед ним сидит человек полуживой? Он считает, что мы за 300 километров приехали к нему просто побеседовать?

Александр

брат Ольги Плотниковой

Со слов Александра, в справке о смерти указано, что Ольга умерла от острой недостаточности дыхания. Там же отмечено, что у женщины она была врожденной.

Ольгу Плотникову похоронили накануне в Рудне. Местные жители отмечают, что она была активисткой и особенно беспокоилась о проблемах в Руднянской ЦРБ.

Статус Ольги Плотниковой в социальных сетях | Источник: социальные сети Ольги ПлотниковойСтатус Ольги Плотниковой в социальных сетях | Источник: социальные сети Ольги Плотниковой

Статус Ольги Плотниковой в социальных сетях

Источник:

социальные сети Ольги Плотниковой

«Всегда переживала за работу нашей больницы, активно участвовала в работе общественного совета ЦРБ и умерла в ожидании медицинской помощи себе самой, — написали активисты Рудни. — Это еще раз доказывает, что надо добиваться надлежащего оказания услуг по месту жительства, а не толпиться в коридорах дальних областных клиник. И экстренная эвакуация санитарным вертолетом должна быть в Рудне не завтра-послезавтра, а уже вчера. Мы же так спокойно смотрим на бездействие власти — меня, мол, не коснется…»

В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области на запрос V1.RU заявили, что в облздраве проверят изложенные факты. Но только если к ним обратится с заявлением сам брат умершей женщины.

«Также просим заявителя — законного представителя направить письменное обращение в адрес комитета здравоохранения. После поступления заявления будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и предоставлен официальный ответ», — уточнили в облздраве.

Зато сразу после публикации на V1.RU в ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин. Следователи начали проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мы будем следить за ситуацией.

До этого V1.RU писал об острой нехватке врачей в Руднянскоцй ЦРБ. Из-за этого пациентов перевозят в другие районы, Жирновск и Камышин. Чиновники же информацию об этом категорически опровергали.

