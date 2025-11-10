Принимаете витамин D? Делайте это правильно — инструкция от эксперта

Проверить уровень витамина D в организме стоит, если человек часто чувствует себя усталым, быстро утомляется и страдает от нарушений сна Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Частые простуды, усталость, апатия, бессонница — все эти симптомы могут быть признаками нехватки витамина D. Наши коллеги из «Доктора Питера» рассказывают, как правильно бороться с дефицитом «солнечного» витамина, чтобы профилактика пошла на благо, а не во вред. Поможет им в этом Александр Андреев — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Что такое витамин D и откуда он берется

Витамин D — это жирорастворимый витамин, играющий важнейшую роль для здоровья костей, иммунной и нервной систем, обмена кальция и фосфора в организме. Уникальная особенность этого вещества в том, что его главным источником является кожа человека, где он синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей. Дополнительно витамин D можно получить с пищей. Например, из жирных сортов рыбы, печени трески и яичного желтка.

Согласно принятым в России клиническим рекомендациям, концентрация витамина D в крови не должна быть меньше 30 нг/мл (75 нмоль/л). Значения в диапазоне от 30 нг/мл до 20 нг/мл (50 нмоль/л) расцениваются как недостаточность, а все, что ниже, — уже считается дефицитом.

Проверить уровень витамина D в организме стоит, если человек часто чувствует себя усталым, быстро утомляется и страдает от нарушений сна. Эти симптомы проявляются даже при незначительной нехватке вещества и нарастают по мере того, как дефицит становится более выраженным. Острый недостаток витамина D уже может сопровождаться хронической усталостью и депрессивными состояниями.

Профилактика дефицита

Врачи далеко не всегда разделяют идею профилактического приема витаминных комплексов и БАДов без четких показаний. Однако для витамина D здесь делается исключение, и на то есть ряд причин. Прежде всего прием микроэлемента в профилактических дозах рекомендован жителям северных регионов.

Второй момент касается питания. Дефицит вещества фактически нереально восполнить или профилактировать при помощи питания. Основным условием все равно остается регулярное пребывание на солнце.

Также следует учитывать, что витамин D расходуется достаточно быстро. Даже если в ноябре вы отправитесь на море, поддержать стабильный уровень вещества в течение последующих зимних месяцев все равно не получится.

Для профилактики дефицита в осенне-зимний период можно пропить курс витамина D3 в дозировке 500–600 МЕ. В период восстановления после болезни, при повышенных физических и умственных нагрузках допустима дозировка 1500 МЕ в сутки, но в этом случае уже лучше проконсультироваться с врачом. Витамин D лучше всего усваивается в сочетании с жирной пищей.

Что будет, если перебрать с витамином D

Высокие дозировки вещества допустимо принимать только после консультации с врачом и сдачи соответствующих анализов.

Наиболее опасным последствием передозировки витамином D является чрезмерное скопление кальция в крови или гиперкальциемия. Излишки кальция постепенно начинают откладываться в мягких тканях и сосудах. Это повышает риски образования камней в почках, развития заболеваний сердца и сосудов. Кальциевые отложения в печени способны спровоцировать токсический гепатит — острое воспаление органа. В особо запущенных случаях постоянное превышение дозировки может стать причиной остеопороза — истончения и изменения структуры костей.

Признаки передозировки

К первичным признакам передозировки относятся зуд, головные боли, головокружения, упадок сил, постоянная жажда, сонливость, снижение аппетита. Если во время приема витаминного комплекса вы начали замечать у себя эти симптомы, следует пересмотреть дозировку препарата.

По мере прогрессирования гипервитаминоза могут возникнуть нарушения со стороны пищеварительной системы: рвота, тошнота, боли в желудке, запор и диарея. При гиперкальциемии — ломота в суставах и костях. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и сдать анализы.