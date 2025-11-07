В России запретили продажу препаратов для сжигания жира и роста мышц

Вещества из списка используют в качестве допинга Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ) внести новые препараты. Это различные анаболические стероиды и психостимуляторы, которые ускоряют рост мышц и сжигание жира, а также увеличивают выносливость. Об этом говорится в постановлении правительства.

Список сильнодействующих веществ (СДВ) — это перечень веществ, утвержденный Правительством РФ. За незаконный оборот предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Список пополнили стероиды, включая дизайнерский андростанол, схожий с уже внесенным ранее в перечень фуразаболом. Также добавили ряд селективных модуляторов андрогенных рецепторов — SARMs. Речь идет о лигандроле, масторине, тестолоне, рекардине и ревероле.

В перечень попали и психостимуляторы. Речь идет о 1,4-диметилпентиламине (1,4-ДМАА), который по химическому строению похож на 4-метилгексан-2-амин (ДМАА), пишут РИА Новости. Последний препарат уже включен в список сильнодействующих веществ.

По данным МВД РФ, все указанные вещества используются в том числе в качестве допинга. Из незаконного оборота только за 2024 год изъяли 2,4 тонны сильнодействующих веществ, из которых более 42% оказались допинговыми анаболиками.

Кроме того, вещества, которые попали в список, не зарегистрированы в Государственном реестре лекарств и не используются в медицинских целях в РФ. Их фармакологические свойства до конца не изучены, но они способны нанести серьезный вред организму. В списке побочных эффектов — головная боль, акне, повреждение печени, нарушения гормонального фона и обмена веществ.