Как стать донором крови в Ярославле: инструкция

Знали ли вы, что наука еще не нашла способ искусственного создания человеческой крови? Именно поэтому донорство — единственная возможность помочь тем, кто нуждается в переливании. Мы изучили, какие требования предъявляются к донорам перед сдачей крови.
Кто может стать донором?
По словам Ярославской областной станции переливания крови, донором может стать каждый дееспособный человек, прошедший медицинское обследование и не имеющий серьезных хронических заболеваний.
Сдавать кровь на донорство разрешено лицам от 18 лет и старше, вес которых не менее 50 килограмм.
Как утверждают сотрудники станции переливания крови, существует ряд противопоказаний к донорству:
постоянные (независящие от давности заболевания и результатов лечения). Наличие серьезных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие.
временные (действующие определенный срок). Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (4 месяца), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), прививки и прием лекарственных препаратов.
Как часто можно сдавать кровь
Стандартное значение забираемой крови — 450 мл. По словам экспертов, это абсолютно безвредно для организма человека.
— Скорость восстановления разных потерянных компонентов крови донора различна, поэтому следующая донация возможна только после 60 суток. Чтобы объем крови быстрее восстановился, рекомендуется пить больше жидкости: морсы, соки, чай, — объяснили в Ярославской областной станции переливания крови.
Максимально допустимое число сдачи крови для женщин — 4 раза в год, для мужчин — 5 раз в год.
По словам специалистов, большинство врачей считают, что донорство полезно не только для тех, кто нуждается в переливании, но и для самого донора тоже.
— Организм донора постоянно самообновляется за счет выведения избытка крови и ее компонентов. Такое обновление служит для человека профилактикой болезней сердца и сосудов, укрепляет иммунитет, — рассказали в станции переливания крови.
Также, для организма сдача крови — это тренировка на случай возможной кровопотери. По словам сотрудников станции переливания, в критической ситуации при большой потери крови, у донора больше шансов выжить, чем у человека, не сдающего кровь на регулярной основе.
Кроме того, сдача крови способствует омолаживанию всего организма, улучшению обменных процессов в органах и тканях.
Как доноров поддерживает государство
В день сдачи крови или ее компонентов донор получает освобождение от работы, а также обеспечивается дополнительным днем отдыха, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску по месту работы или использовать в другое время в течение 1 года после сдачи крови.
Кроме того, человек обеспечивается бесплатным питанием за счет той организации, в которой осуществляется забор. Учитывается также замена предоставления питания на денежную компенсацию.
Почетным донорам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время года, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок в санаторно-курортное лечение и ежегодная денежная выплата в размере 18 747 рублей (на 2025 год).
«Почётный донор России» — это звание, которым награждаются доноры, безвозмездно сдавшие кровь или её компоненты определённое количество раз. Доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату.
Для получения звания необходимо сдать:
40 раз цельную кровь;
60 раз плазму крови;
всего 40 раз, из которых цельной крови не менее 25 раз;
всего 60 раз, из которых цельной крои не менее 1 раза и не более 24 раз.
Где в Ярославле можно сдать кровь
Для того чтобы стать донором, вам потребуются следующие документы: паспорт и СНИЛС.
Пункты сдачи крови
ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»
Адрес: Тутаевское ш., 95В.
Приемная работает ежедневно с 8:00 до 11:30. В субботу, воскресенье и праздничные дни — выходные.
Подразделения
Отделение заготовки крови (г. Ярославль)
Адрес: ГБУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева», ул. Загородный Сад, д. 11.
График работы: вторник — пятница с 8:30 до 11:00.
Отделение заготовки крови (г. Ростов Великий)
Адрес: Поликлиника № 1 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.19.
График работы: вторник и среда с 8:00 до 11:00.
Отделение заготовки крови (г. Рыбинск)
Адрес: ул. Солнечная, д.59.
График работы: ежедневно с 8:00 до 12:00, суббота и воскресенье — выходные.
Отделение переливания крови ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»
Адрес: ул. Яковлевская, д. 7.
График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 10:30.