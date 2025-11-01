Как стать донором крови в Ярославле: инструкция

Инструкция, как стать донором крови Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Знали ли вы, что наука еще не нашла способ искусственного создания человеческой крови? Именно поэтому донорство — единственная возможность помочь тем, кто нуждается в переливании. Мы изучили, какие требования предъявляются к донорам перед сдачей крови.

Кто может стать донором?

По словам Ярославской областной станции переливания крови, донором может стать каждый дееспособный человек, прошедший медицинское обследование и не имеющий серьезных хронических заболеваний.

Сдавать кровь на донорство разрешено лицам от 18 лет и старше, вес которых не менее 50 килограмм.

Как утверждают сотрудники станции переливания крови, существует ряд противопоказаний к донорству:

постоянные (независящие от давности заболевания и результатов лечения). Наличие серьезных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие.

временные (действующие определенный срок). Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (4 месяца), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), прививки и прием лекарственных препаратов.

Как часто можно сдавать кровь

Стандартное значение забираемой крови — 450 мл. По словам экспертов, это абсолютно безвредно для организма человека.

— Скорость восстановления разных потерянных компонентов крови донора различна, поэтому следующая донация возможна только после 60 суток. Чтобы объем крови быстрее восстановился, рекомендуется пить больше жидкости: морсы, соки, чай, — объяснили в Ярославской областной станции переливания крови.

Максимально допустимое число сдачи крови для женщин — 4 раза в год, для мужчин — 5 раз в год.

По словам специалистов, большинство врачей считают, что донорство полезно не только для тех, кто нуждается в переливании, но и для самого донора тоже.

— Организм донора постоянно самообновляется за счет выведения избытка крови и ее компонентов. Такое обновление служит для человека профилактикой болезней сердца и сосудов, укрепляет иммунитет, — рассказали в станции переливания крови.

Также, для организма сдача крови — это тренировка на случай возможной кровопотери. По словам сотрудников станции переливания, в критической ситуации при большой потери крови, у донора больше шансов выжить, чем у человека, не сдающего кровь на регулярной основе.

Кроме того, сдача крови способствует омолаживанию всего организма, улучшению обменных процессов в органах и тканях.

Как доноров поддерживает государство

В день сдачи крови или ее компонентов донор получает освобождение от работы, а также обеспечивается дополнительным днем отдыха, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску по месту работы или использовать в другое время в течение 1 года после сдачи крови.

Кроме того, человек обеспечивается бесплатным питанием за счет той организации, в которой осуществляется забор. Учитывается также замена предоставления питания на денежную компенсацию.

Почетным донорам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время года, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок в санаторно-курортное лечение и ежегодная денежная выплата в размере 18 747 рублей (на 2025 год).

«Почётный донор России» — это звание, которым награждаются доноры, безвозмездно сдавшие кровь или её компоненты определённое количество раз. Доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату. Для получения звания необходимо сдать: 40 раз цельную кровь;

60 раз плазму крови;

всего 40 раз, из которых цельной крови не менее 25 раз;

всего 60 раз, из которых цельной крои не менее 1 раза и не более 24 раз.

Где в Ярославле можно сдать кровь

Для того чтобы стать донором, вам потребуются следующие документы: паспорт и СНИЛС.

Пункты сдачи крови

ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» Адрес: Тутаевское ш., 95В. Приемная работает ежедневно с 8:00 до 11:30. В субботу, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Подразделения

Отделение заготовки крови (г. Ярославль) Адрес: ГБУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева», ул. Загородный Сад, д. 11. График работы: вторник — пятница с 8:30 до 11:00. Отделение заготовки крови (г. Ростов Великий) Адрес: Поликлиника № 1 ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.19. График работы: вторник и среда с 8:00 до 11:00. Отделение заготовки крови (г. Рыбинск) Адрес: ул. Солнечная, д.59. График работы: ежедневно с 8:00 до 12:00, суббота и воскресенье — выходные.