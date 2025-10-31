4 модели женских шапок, от которых лучше отказаться: от них страдает не только прическа, но и здоровье

Правильно подобранный фасон не испортит прическу и сохранит здоровье Источник: iStock / Todor Tsvetkov

Врачи советуют носить шапку, как только температура воздуха опустится до +5 °C, а при сильном ветре нелишним будет головной убор и при +10 °C. Проблема в том, что шапка часто портит укладку, а волосы быстро становятся жирными. Впрочем, есть некоторые хитрости, как сохранить прическу даже под головным убором.

«Худший выбор для вашей прически и волос — плотно облегающие вязаные шапки из синтетики. Такие модели давят на голову, нарушают кровообращение, электризуют волосы, вызывают жирность и ломкость, — рассказывает "Доктору Питеру" профессор моды Надежда Коробцева. — Например, плотно облегающие шапки из акрила вызывают перегрев кожи головы, нарушают кровообращение и провоцируют жирный блеск у корней, что может привести к нежелательной потере волос. Кроме того, грубая вязка травмирует волосы у корней.

Надежда Коробцева — профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, академик-имиджеолог, эксперт в области психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России.

К тому же головные уборы в спортивном стиле подходят не всем, они могут испортить ваш образ. Если хочется подчеркнуть индивидуальность, обратите внимание на фетровые шляпы: они экологичны и уместны в любом образе и возрасте».

Итак, в первую очередь при выборе шапки обращайте внимание на материал. Важно, чтобы головной убор имел в составе натуральные ткани.

«Идеальны шерсть мериноса, кашемир, альпака, хлопок, а также современные смеси с вискозой и бамбуковым волокном. Они "дышат" , не создают парниковый эффект и не электризуют волосы, — говорит Надежда Коробцева. — Натуральные волокна, такие как кашемир или мериносовая шерсть, сохраняют тепло, не нарушая кровообращение. Избегайте чистой синтетики: она повышает потоотделение и делает волосы жирными».

Еще один трюк от эксперта — сделать в шапке внутреннюю подкладку из мягкой вискозы или шелка. Такая подкладка скользит по волосам и сохраняет гладкость прядей.

«Тем, кто ежедневно делает укладку, стоит выбирать модели свободной посадки: береты, капоры, изделия большого объема из мягкого трикотажа. Они не давят на кожу головы и не разрушают объем. Напомню, что при этом важно избегать синтетических волокон: они легко электризуются, и волосы встают дыбом, — предупреждает Надежда Коробцева. — Эффектнее и экологичнее многих головных уборов, конечно же, шляпка. Но всё зависит от общего стилистического решения, индивидуальных особенностей и качества волос».

Кроме того, для сохранения укладки эксперт советует увлажнять концы волос и использовать несмываемый кондиционер, который создает тонкую защитную пленку.

«Снимайте головной убор в помещении и расчесывайте волосы деревянной расческой или щеткой с натуральной щетиной для восстановления объема», — советует Надежда Коробцева.

«Регулярно стирайте шапку, если носите ее каждый день. Так вы предотвратите скопление бактерий и грязи, а значит, волосы дольше будут оставаться свежими, — советует стилист Елена Висангириева. — Кроме того, выбирайте модели с мягкой подкладкой внутри, особенно если кожа головы склонна к раздражению».

Елена Висангириева — фешен-стилист, эксперт по моде, креативный директор.

Идеальные шапки для укладки

Шарфы-шапочки: позволяют носить длинные волосы распущенными, практически не создают давления на корни и сохраняют объем укладки. Облегающие ушанки с завязками: минимальное давление на кожу головы, что позволяет избежать заломов на длинных волосах. Фетровые шляпы с широкими полями: защищают голову от ветра и снега, позволяя поддерживать тепло, сохраняя при этом воздушность прически. Модели из кашемира или ангоры: легкие и теплые, сохраняют объем волос благодаря своей мягкости и гладкой поверхности.

Шапки, которых лучше избегать

Классические шапки плотной вязки: препятствуют вентиляции, провоцируют потливость, накопление жира и загрязнений на коже головы. Узкие шерстяные колпачки: давящие головные уборы вызывают раздражение кожи, усиливают выделение кожного сала и ухудшают кровообращение, вызывая выпадение волос. Трикотажные спортивные шапки: их жесткая структура и плотная ткань легко повреждают волосы, особенно тонкие и ослабленные пряди. Некачественный мех и синтетика: такие материалы накапливают статическое электричество, которое заставляет волосы пушиться и электризоваться.

«Выбирайте шапки из хлопка, льна, натурального шелка или шерсти. Правильный подбор материала и формы головного убора позволит наслаждаться теплом и уютом без ущерба для красоты и здоровья волос», — резюмирует эксперт.

Почему в мини-юбке в мороз ходить можно, а без шапки — нет

Увы, теплая одежда — не всегда самая красивая и модная, и наоборот. Вместе с тем лето уже давно осталось позади, и впереди нас ждут холодные месяцы.

Одеваться по погоде важно не только потому, что вас в детстве всегда заставляли так делать взрослые. И даже не из-за угрозы замерзнуть и простудиться. Отказ от теплого свитера на самом деле может стать причиной развития множества болезней. Разберемся, как всё-таки нужно одеваться в холодное время года, чтобы не проболеть всю осень и зиму.

Без шапки и шарфа — никак

Как отмечает врач-отоларинголог Владимир Зайцев, прогулка в холодную погоду без шапки может закончиться для вас сильным насморком — то есть вы заработаете острый ринит.

Также отказ от головного убора может стать причиной воспаления околоносовых пазух — синусита. В тяжелых случаях этот недуг может спровоцировать воспаление головного мозга.

Кроме того, утверждает Зайцев, если не носить шапку, можно заработать острый гнойный средний отит. А он уже в теории может стать причиной вторичного отогенного менингита.

А что насчет шарфа? Врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова предупреждает: шарф — это не просто интересный аксессуар, это обязательный элемент одежды для холодного времени. Всё дело в том, что на шее есть много крупных сосудов, поэтому именно эта часть тела отдает больше всего тепла. Так что берегите шею и старайтесь защитить ее от холода.

Принцип многослойности

По словам физика Анатолия Перминова, самый эффективный способ сохранить побольше тепла — одеться многослойно. Так что не фыркайте презрительно в сторону колготок, термобелья и подштанников, они действительно помогут вам согреться.

Вообще первый слой одежды должен быть основательным: он не только защищает от потери тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями, но еще и впитывает лишнюю влагу. Это важно, потому что во влажной одежде вы замерзнете быстрее.

Второй слой лучше собрать из водонепроницаемой, защищающей от ветра одежды.

Что будет, если пренебречь этими правилами? Как отмечает врач-терапевт Екатерина Корсева, если долго ходить по улице без подобающей одежды и обуви, уровень иммунной защиты организма снизится. А это может привести к великому множеству болезней.

Про мини-юбки и голые щиколотки

А что насчет брюк с подворотами? Можно ли оголять лодыжки? Главный ревматолог Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Вадим Мазуров успокаивает: заработать серьезное переохлаждение или проблемы с суставами из-за голых лодыжек получится разве что в случае, если на улице совсем лютый мороз.

Куда опаснее, если человек склонен к повышенной потливости. Если носки у него всегда будут влажными, то дело может дойти до переохлаждения суставов стоп и голеностопных суставов и до воспаления.