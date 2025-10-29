Кому нельзя делать прививки и кто все равно заболеет: главные мифы о вакцинации от гриппа

После прививки течение болезни будет легче Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Существует масса заблуждений по поводу вакцинации от гриппа, из-за которых многие отказываются делать прививки. В пресс-службе Роспотребнадзора развеяли главные мифы.

Грипп — это вирусное заболевание, которое может вызывать высокую температуру, озноб, головную боль, слабость, боли в мышцах, кашель, боль в горле и насморк. Лечением занимается врач-терапевт, педиатр (для детей), инфекционист.

Прививка защищает от одного вида гриппа, а заразиться можно другим

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно дает прогноз о тех штаммах вируса, которые могут вызвать эпидемию. В соответствии с этим прогнозом на каждый эпидсезон создается обновленная вакцина, содержащая актуальные в наступающем сезоне штаммы, объяснили в Роспотребнадзоре.

Однако существуют исключения. Заболеть всё равно можно:

при несоблюдении сроков вакцинации. Люди делают прививку поздно, и защита не успевает сформироваться;

при ослаблении иммунитета. Даже если привитый человек всё-таки заболел, болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.

В результате вакцинации можно заболеть

Вакцины от гриппа не содержат активного вируса. Поэтому заразиться и заболеть от прививки невозможно, сообщили в ведомстве.

Делать прививки можно только здоровым людям

Довольно часто люди из группы риска не вакцинируются, считая, что им это делать нельзя. На самом же деле вакцинация показана в группах риска по тяжелому течению и возможному развитию осложнений при гриппе:

маленьким детям;

людям старшего возраста;

беременным;

лицам с хроническими заболеваниями.

Вакцинация нужна и представителям профессий с высоким риском инфицирования. Это медицинские и социальные работники, сотрудники системы образования и другие, пишут РИА Новости.

Одной прививки хватит на несколько лет

Вакцинация от сезонного гриппа рассчитана на один сезон, уточнили в Роспотребнадзоре. Прививаться необходимо ежегодно, что объясняется постоянными мутациями вирусов гриппа, появлением измененных и новых штаммов.