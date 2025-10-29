Кому нельзя делать прививки и кто все равно заболеет: главные мифы о вакцинации от гриппа

Существует масса заблуждений по поводу вакцинации от гриппа, из-за которых многие отказываются делать прививки. В пресс-службе Роспотребнадзора развеяли главные мифы.
Грипп — это вирусное заболевание, которое может вызывать высокую температуру, озноб, головную боль, слабость, боли в мышцах, кашель, боль в горле и насморк. Лечением занимается врач-терапевт, педиатр (для детей), инфекционист.
Прививка защищает от одного вида гриппа, а заразиться можно другим
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно дает прогноз о тех штаммах вируса, которые могут вызвать эпидемию. В соответствии с этим прогнозом на каждый эпидсезон создается обновленная вакцина, содержащая актуальные в наступающем сезоне штаммы, объяснили в Роспотребнадзоре.
Однако существуют исключения. Заболеть всё равно можно:
при несоблюдении сроков вакцинации. Люди делают прививку поздно, и защита не успевает сформироваться;
при ослаблении иммунитета. Даже если привитый человек всё-таки заболел, болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.
В результате вакцинации можно заболеть
Вакцины от гриппа не содержат активного вируса. Поэтому заразиться и заболеть от прививки невозможно, сообщили в ведомстве.
Делать прививки можно только здоровым людям
Довольно часто люди из группы риска не вакцинируются, считая, что им это делать нельзя. На самом же деле вакцинация показана в группах риска по тяжелому течению и возможному развитию осложнений при гриппе:
маленьким детям;
людям старшего возраста;
беременным;
лицам с хроническими заболеваниями.
Вакцинация нужна и представителям профессий с высоким риском инфицирования. Это медицинские и социальные работники, сотрудники системы образования и другие, пишут РИА Новости.
Одной прививки хватит на несколько лет
Вакцинация от сезонного гриппа рассчитана на один сезон, уточнили в Роспотребнадзоре. Прививаться необходимо ежегодно, что объясняется постоянными мутациями вирусов гриппа, появлением измененных и новых штаммов.
Уже сейчас растет уровень заболеваемости. Россияне чаще всего болеют гриппом и различными респираторными вирусами, но пока ситуация остается стабильной. Подъем заболеваемости ожидается в декабре–январе, спрогнозировал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. О том, что не поможет в лечении, читайте в материале.