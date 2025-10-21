Никаких ветряночных вечеринок. Специалисты — о том, почему растет заболеваемость и как болезнь переносят взрослые

Как правило, ветрянка считается детской болезнью, но ей болеют в разных возрастах Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В некоторых регионах России зафиксировали рост заболеваемости ветрянкой, сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Журналист NGS.RU узнала у врачей, кто чаще всего заражается этим заболеваниям и какие осложнения у него есть.

Почему растет число заболевших

Всплеск заболеваемости связан с тем, что ветряная оспа развивается циклично: когда в популяции накапливается много людей без иммунитета, число случаев растет, объяснил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков.

В сети центров семейной медицины «Здравица» сказали, что у них заболеваемость остается на обычном уровне, сезонном. Чаще всего пациенты — это дети, которые ходят в садик.

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, заведующая детским отделением клиники «Смитра» Мария Карасенко говорит, что обращений с ветрянкой в их клинику не было давно.

По информации Минздрава, ветряная оспа входит в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Какие степени заболевания есть

По словам Андрея Позднякова, ветрянка сама по себе считается детской инфекцией. Тем не менее она может протекать с осложнениями и в разных формах с точки зрения выраженности степени тяжести. Легкая и среднетяжелая протекают, как правило, без последствий.

«Тяжелая степень тяжести сама по себе — это очень обильные высыпания на коже, обязательно задействуются слизистые оболочки — слизистые рта, половых органов. И лихорадка ближе к 40, иногда и выше. Как будет протекать ветрянка при заражении у конкретного индивида — неважно, ребенок это или взрослый, — никогда неизвестно», — отмечает он.

Ветрянка — это острая заразная инфекция. Если человек не болел, то он с высокой долей вероятности заражается. Иногда от детей, которые болеют легко, заражаются другие дети и болеют крайне тяжело, говорит врач.

Какие бывают осложнения

Андрей Поздняков говорит, что самое частое осложнение — это пустулизация элементов, то есть инфицирование вторичной флорой, после которого на коже возникают гнойники и остаются рубцы. В терапию необходимо добавлять антибиотики.

Более редкие осложнения — это ветряночные менингоэнцефалиты: поражение сосудов, выраженный астено-вегетативный синдром и постветряночное снижение иммунитета на 3–4 месяца. То есть организм становится достаточно уязвим для других инфекций.

«Я всегда говорю, что любая инфекционная болезнь — это русская рулетка: у большей части протекает легко, а кому-то не везет. Вакцинация в этом плане более безобидна, потому что вакцина инактивированная и генетически модифицированная, поэтому нет рисков, что человек после вакцины заболеет. Зато получит нормальный иммунный ответ», — подчеркивает Андрей Поздняков.

Почему взрослым следует быть осторожными

Наибольшее внимание, уверена Мария Карасенко, лучше обратить на взрослых, которые не болели.

«Если ребенок может перенести ветрянку достаточно легко, то для родителей или бабушек-дедушек, особенно если у них есть хронические заболевания или они получают гормональную, иммуносупрессивную терапию, риски гораздо выше».

По возможности лучше предотвратить занос инфекции из детского сада или школы домой, где есть люди с ослабленным иммунитетом. Для этого можно пройти вакцинацию, если есть такая возможность, либо четко соблюдать временные интервалы периода заразности и изоляции.

У детей, по словам Марии Карасенко, тяжелое течение бывает, если у них есть иммунодефицитные состояния, атопический дерматит или они получают иммуносупрессию после трансплантации.

Что делать при контакте с заболевшим

Если контакт с заболевшим всё же случился, важно помнить о том, что в течение 3 суток с момента контакта доступна экстренная вакцинация, если есть препарат, добавляет Мария Карасенко. Поскольку инкубационный период ветряной оспы около 10–14 дней, то за это время иммунная система после быстро поставленной вакцины успеет выработать антитела, которые снижают риск развития болезни и вероятность тяжелых осложнений.

«Если вы или ваш ребенок всё-таки заболели, то не нужно пугаться. Обязательно вызовите врача на дом, он назначит лечение, сроки изоляции. Ни в коем случае нельзя идти в поликлинику самостоятельно, чтобы не заразить окружающих. И ни в коем случае нельзя устраивать ветряночные вечеринки», — предупреждает Мария Карасенко.