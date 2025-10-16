В России на 42% выросло число людей с опасной болезнью: что это и почему врачи бьют тревогу

В России врачи стали чаще выявлять ожирение у россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере рассказала, что за четыре года это значение выросло на 42%.
По ее словам, рост показателя во многом связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Голикова отметила, что он наиболее выражен среди подростков от 15 до 17 лет, а также у лиц трудоспособного возраста.
По данным Росстата, летом 2024 года наблюдался значительный рост числа людей с ожирением в возрастной группе 15–17 лет. Количество таких случаев составило 3683 на 100 тысяч населения по сравнению с 2023 годом.
В марте этого года министр здравоохранения Мурашко заявил, что уровень ожирения среди взрослого населения России составляет 24,6%. Он предупредил, что если не изменить свои привычки и подход к жизни, то уже к 2030 году в России каждый второй взрослый рискует столкнуться с избыточным весом. Кроме того, этот фактор приведет к росту случаев сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.