«Перестанут легально — будут накачивать губы по подвалам»: депутат потребовал запретить пластические операции женщинам в России

Депутаты хотят лишить женщин свободы выбора и права на красоту Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев потребовал официально запретить женщинам в России делать косметологические процедуры и пластические операции, считая, что они получаются одинаковыми, «как из одной пробирки». Его коллеги уже назвали инициативу желанием стать предметом обсуждений, а врачи считают, что потенциальным кандидатам на операцию не помешал бы обязательный визит к психологу. Подробности — в материале V1.RU.

«Я не могу назвать это девушками. Что это за новая порода?»

Депутат и член комитета по охране здоровья Султан Хамзаев предложил запретить женщинам в России менять свою внешность. Парламентарий уверен, что косметологические процедуры приводят к необратимой деградации общества и моральному разложению нации.

— Я девушками не могу это назвать… Стоят десять образов, и они все как из одной пробирки. У них носы, лбы и скулы у всех одинаковые. Видимо, у них специалист по носам, подбородкам, ботоксу и всему остальному общий. Ты стоишь и не можешь понять: это что такое? Новая порода? Селекция? Это прогресс или регресс, деградация или развитие? Когда видишь эту абракадабру вживую, ты всё понимаешь, кто перед тобой, — сказал депутат в своем выступлении.

То, к чему мы пришли, нам наши потомки, я вам гарантирую, не простят. Султан Хамзаев депутат Государственной думы ФС РФ, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия»

Депутат уверен, что девушки, которые стремятся изменить себя с помощью косметологических процедур, страдают от психических расстройств, которые необходимо лечить в кабинете не пластического хирурга, а психотерапевта.

— Когда молодая девчонка идет менять свою внешность, проблема же не во внешности. Проблема в голове. Проблема в ее неуверенности, и проблема в том, что ее комплексы преобладают над ее внутренней силой. Когда на это спокойно реагируют, в том числе и ее родители, родственники, друзья, знакомые, я считаю, что это тоже психические отклонения.

Также депутат убежден, что последствия страсти современных девушек к косметическим процедурам заставят будущие поколения краснеть за своих предков.

— Тот формат, в который мы сегодня скатились, я считаю, оставить просто так, без внимания, мы не имеем права. Нам это наши потомки, я вам гарантирую, это не простят.

Решительное желание парламентариев вмешаться в частную жизнь граждан вызвало бурные обсуждения среди экспертов и рядовых граждан.

Женщины за, мужчины против

Соцсети диктуют женщинам стандарты красоты Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Увлекающаяся собственным преображением женщина средних лет, уже давно сделавшая себе грудь, попу, губы и скулы, высказалась об инициативе депутата крайне неодобрительно и уже переживает, что может не успеть сделать очередную операцию.

— Когда-нибудь мы дождемся того дня, когда депутаты будут заняты реальными проблемами нашей огромной страны: низкими зарплатами, образованием, медициной… Но не сегодня, — говорит Дайана. — Сегодня депутатов Госдумы почему-то очень волнует увеличение ягодиц, грудей, губ и так далее. Особенно «радует» «опыт Афганистана, где женщинам запрещены не только пластические вмешательства, но и косметические процедуры» (это цитата достопочтенного депутата).

Дайана также недоумевает, почему запрет коснется только женщин, ведь любовь к косметологическим процедурам испытывают не только девушки, но и очень многие современные мужчины.

— Странно, что запрет будет распространяться только на женщин. Мужчины регулярно посещают косметологов и захаживают к пластическим хирургам. Или это другое? — кипятится Дайана. — Пусть женщины сами решают, что делать со своей внешностью. Если косметологические и хирургические вмешательства делают их довольными и счастливыми, то я за обеими руками.

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Алексей Волоцков выразил нескрываемые сомнения в том, что подобный запрет будет принят.

— Многие парламентарии отличаются любовью к провокационным заявлениям. У них бывает в день по пять-десять разных идей. Зачастую такие депутаты просто хотят попасть в инфополе и стать предметом обсуждений. Я думаю, что эта инициатива ни к чему не приведет и никакого решения о запрете принято не будет.

Привлекательность женщины — в ее естественности и уникальности. Алексей Волоцков депутат Государственной думы от Волгоградской области

Также Алексей Волоцков высказал собственное мнение о проблеме массового хирургического преображения прекрасной половины жителей России:

— Я считаю, что не надо становиться одинаковыми. Да, к сожалению, есть тренд на косметологические процедуры, которыми девушки пытаются как-то улучшить свою внешность, но в итоге становятся одинаковыми. Это не нужно. Надо быть естественными. Именно в этом есть привлекательность, настоящая женская красота, а не стремление встать в ряд одинаковых лиц с какими-то накаченными губами.

«Черная косметология будет процветать»

Пластический хирург Игорь Романов рассказал, зачем на самом деле женщины приходят в кабинет косметолога и чего пытаются добиться от своего косметолога.

— Чаще всего женщины обращаются к косметологам и пластическим хирургам, потому что пытаются справляться с возрастными изменениями, которые приходят не вовремя. Это нормально, — говорит Игорь Романов. — Если у человека старая машина, то он хочет ее немножко модернизировать или сделать легкий тюнинг, чтобы ему было приятно. То же самое и с человеком. Человек борется с возрастными изменениями — это нормально.

Женщина хочет хотя бы в моменте выглядеть чуть лучше, чем она есть на самом деле. Игорь Романов пластический и черепно-лицевой хирург

Доктор считает, что процедуры красоты — это то же самое, что и косметика, которой женщины пользуются каждый день, и эффект от хорошего макияжа будет куда более заметным. Также Игорь Романов считает, что запрет на эстетические пластические операции не будет полным. По мнению врача, в случае принятия подобного законопроекта власти просто обяжут пациентов проходить экспертизу у психологов и психиатров, которые будут вправе решать, может пациентка «подрезать носик» или нет.

— Это легализуется иначе, другими способами. В каждой клинике находится психолог, психиатр. Они будут давать заключение, — говорит Игорь Романов. — Более того, если запретят проводить косметологические процедуры и пластические операции легально, то сразу же появятся желающие оказать подобную услугу подпольно. А это будет крайне небезопасно и приведет к ужасающим последствиям.

Доктор убежден, что депутаты просто не имеют права запрещать женщинам менять свою внешность по собственному желанию:

— Всю вечность, пока существует человечество, человек стремился к лучшему, и никто не сможет никогда в жизни этого запретить. Неважно, какое общество, какой год на дворе или какой политик решил придумать очередной запрет, никто не вправе влиять на мнение и желание другого человека. Если это касается конкретного человека, а не общества.

«Решать проблему нужно в кабинете психолога, а не на столе хирурга»

Помочь женщине почувствовать себя красивой могут психологи, а не хирурги Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», психолог клиники семейной медицины ВолгГМУ Елена Сущенко объяснила причины, которые движут женщинами, решившими скорректировать свою внешность с помощью косметических процедур и ножа пластического хирурга.

— Для заботы о своем здоровье и улучшении качества жизни человек может делать то, что считает нужным, в рамках юридических прав. Однако вопросы всё равно возникают в ситуации, если человек хочет улучшить свою внешность не по медицинским показателям, а просто по своему желанию и каким-то внутренним мотивам. Это происходит потому, что качество жизни с точки зрения психологии — это очень субъективное понятие. Для кого-то оно сильно зависит от внешних параметров, а для кого-то нет. На желание улучшить свою внешность хирургическим путем влияют многие факторы, в том числе и профессия женщины, и ее возраст, и внутренние ценности и так далее. То есть причины, по которым женщины хотят изменить свою внешность, могут быть очень разными: кого-то не устраивают параметры своей внешности изначально, кого-то — возрастные изменения, кто-то хочет поднять себе самооценку, кто-то — стать более привлекательным и так далее. В самой потребности хорошо выглядеть ничего угрожающего нет, если женщина руководствуется принципом «не навреди» относительно своего здоровья.

Психолог отмечает, что на стремление изменить собственную внешность у людей наверняка сильно повлияло обилие соцсетей, пестрящих идеальными картинками нереалистично прекрасных людей. По мнению специалиста, людей может угнетать насаждаемый извне стереотип эталонной красоты, достичь которого без вмешательств косметологов бывает довольно трудно.

Первая точка изменения — это внутреннее отношение к себе. Принятие себя, адекватная самооценка, развитие своих сильных качеств, улучшение отношений с собой и окружающими и, конечно, разумная забота о внешности. Елена Сущенко психолог клиники семейной медицины ВолгГМУ Елена Сущенко

— Мы живем в эпоху «идеальной картинки», со всех сторон видим очень идеализированные варианты внешности: селебрити, блогеров, звезд — всех тех, кто буквально «работает лицом», — говорит Елена Сущенко. — Вдобавок ко всему искусственный интеллект тоже создает картинки актеров и моделей, идеальных по всем параметрам, и, конечно, все эти образы недостижимы для реального человека. Эти стереотипы, безусловно, влияют на самооценку, могут провоцировать комплексы относительно своей внешности, а кого-то даже вынуждают ложиться под нож хирурга. Человеку бывает очень трудно в силу возрастной незрелости или внутренних психологических проблем критично воспринимать поступающую извне информацию, например юной девушке, которая хочет стать идеальной внешне версией себя с помощью пластических операций и достичь похожести на знаменитость.

Елена Сущенко уверена, что в случаях, когда женщины решаются на хирургическое вмешательство из-за психологических проблем — неуверенности в себе, непринятия себя и низкой самооценки, — операция не принесет полного желанного удовлетворения.

— Внешнее, безусловно, влияет на внутреннее, но внутреннее состояние первично. Если не решать внутренние напряжения, конфликты, проблемы, а изменять только внешнюю оболочку, результата не будет, это не совсем продуктивный путь. Первая точка изменения — это внутреннее отношение к себе. Принятие себя, адекватная самооценка, развитие своих сильных качеств, улучшение отношений с собой и окружающими и, конечно, разумная забота о внешности в том числе, — считает Елена Сущенко.

Психолог рекомендует депутатам, озабоченным решением проблемы массовости пластических операций для женщин в косметических целях и их тяжелых последствий для здоровья, на государственном уровне обеспечить женщин грамотной и бесплатной психологической помощью в профилактических целях.

— Если за инициативой запрета на пластические операции и косметологические процедуры стоит забота о здоровье граждан, тогда эту проблему нужно решать комплексно, рассматривая ее со всех сторон и принимая все необходимые действия, — уверен специалист. — Хорошо, если нашим женщинам будет доступна в том числе и необходимая психологическая поддержка. В целом культура обращения к специалистам по психологическому здоровью будет и дальше расти в нашем обществе, тогда вероятность того, что многие жизненные трудности будут решаться без ущерба для здоровья, значительно вырастет.