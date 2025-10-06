«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов

Какие проблемы в сфере медицины встают ребром — мнение доктора наук Источник: Вера Сальницкая / NGS.RU

Человек идет к врачу тогда, когда у него что-то заболит, но зачастую первым делом за ответами на вопросы он обращается к интернету. И, вбив в поисковике симптомы, получает или готовый диагноз, или яркую эффектную рекламу «специалиста» с обилием положительных отзывов. Доктор медицинских наук Анатолий Аникеев считает, что пациенты перестали слушать настоящих докторов. В результате образовалась пропасть, которую начали заполнять люди, к официальной медицине отношения не имеющие. Проблема серьезная и, по словам Анатолия Аникеева, она набирает обороты — читайте далее его колонку от первого лица для портала NGS.RU.

Анатолий Аникеев Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ

«Эксперты» в разных околонаучных областях, будь то блогеры в соцсетях или представители нетрадиционной медицины (знахари, целители и прочие кудесники), активно завладевают вниманием пациентов. Проблема в том, что тем самым они забирают у них драгоценное время. Красным цветом горит онкология — пациентам с раковыми заболеваниями ни в коем случае нельзя обращаться к непрофильным специалистам.

Болезнь возникает не за один день, но развивается быстро. Как правило, в больницу человек обращается уже с жалобами, а это значит, что раковые клетки прогрессируют. Но онкология сегодня — не приговор. Рак можно вылечить, если придерживаться методики лечения, которую пациенту может предоставить только опытный доктор.

Существуют золотые стандарты, придуманные много лет назад: диагностика, лечение, реабилитация. Псевдоспециалисты действуют по иным, известным лишь им стандартам. В лучшем случае предлагают гомеопатические препараты, в худшем — сами всё понимаете. Как следствие, пациент, ушедший из кабинета онколога с первой стадией заболевания, возвращается уже с четвертой.

Проблема в том, что культура здоровья в нашей стране находится на этапе зарождения. Процент людей, понимающих, как правильно нужно заниматься здоровьем, очень мал, в том числе и из-за того, что мало специалистов, которые говорят об этом. Когда сталкиваешься с пациентом, он тебя не слышит, потому что у него в голове уйма информации извне. Пациент уходит из традиционной медицины в нетрадиционную, за этим тянется шлейф ошибок, ведущих к ухудшению заболеваний. Псевдоспециалисты создают проблемы для работников здравоохранения.

В Сети практически нет информации о светилах науки, о докторах с многолетним стажем, СМИ не пишут об их достижениях, а об этом нужно говорить. Не только в специализированных изданиях, информация должна быть в общем доступе. На деле же мы как пользователи первой видим рекламу об открытии нового частного медицинского центра или рекламу какой-нибудь услуги, получаем информацию об акциях и скидках. Обеспокоенные своим здоровьем люди идут туда, где больше звезд, выше рейтинг, картинка красивее. О профессионалах они узнают, лишь когда произошло что-то серьезное. Пропасть увеличивается в масштабах.

Существуют сложные случаи, которыми должны заниматься профессионалы с глубокими знаниями и многолетним опытом клинической практики. Как бы страшно ни звучало, но у каждого хирурга есть свое кладбище — без этого никак. Медицина без осложнений — не медицина. Притом хороший хирург — не тот, кто часто оперирует, а тот, кто предотвращает операцию правильно назначенным лечением и вовремя проведенной профилактикой.

Пациент должен понимать: образно говоря, опытный доктор знает десять методик лечения того или иного заболевания, все эти методики правильные и имеют место в назначениях. И если вдруг методика не оказала должного эффекта, это не будет означать неквалифицированную помощь и не будет ставить под сомнения квалификацию врача — это будет означать, что организм не откликнулся, потому что каждый организм уникален.

Может быть, пример грубый, но не всегда с первого раза удается правильно подобрать даже гормональные контрацептивы, чтобы они были незаметны при применении и не имели побочных эффектов. Хуже, когда доктор, не зная ни одной методики, прочитав при пациенте информацию в поисковых системах интернета, а это сейчас не редкость, пытается назначить лечение — вот это настоящая проблема и для пациента, и для доктора. Качество образования доктора — еще один важный момент, на который следует обратить внимание, говоря о проблемах в сфере здравоохранения.

Сегодня стало модным идти в медицину, потому что все знают, что это благородно. Но не все знают, как это тяжело. Молодые студенты жаждут поскорее устроиться на работу в частные клиники, чтобы получать большие деньги, минуя основное: тот тернистый путь, о котором когда-то мечтали врачи предыдущего поколения. Мы жаждали пойти в ординатуру, аспирантуру, хотели заниматься наукой, а молодые доктора даже перестали читать печатную специализированную литературу. Они «гуглят». Пациент приходит на прием, а они назначают лечение через интернет. О каком здоровье нации в таком случае может идти речь?

Нет ничего зазорного, если врач скажет, что ему нужно посоветоваться с коллегами. Студенты же хотят всё и сразу, минуя самое сложное, но так не бывает. Медицина — это по призванию. Да, врачам тоже нужно зарабатывать, мы все живем в поисках хорошего заработка, достатка, такова жизнь. Но, выбирая профессию, нужно понимать риски и реализовываться как профессионал, нарабатывая опыт через ухабы.

К докторам испокон веков было трепетное отношение. Человек рождается и первый, кого он видит, — это врач. Уходя из жизни, человек также видит врача в большинстве случаев. Укладывать профессию врача в понятие «модно» нельзя точно.