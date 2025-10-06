Лучший напиток осени. Ученые рассказали, как какао помогает защитить сердце и сосуды

Чем более горький и терпкий вкус у какао, тем больше антиоксидантов он содержит Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Горячее какао — пожалуй, лучший напиток осени. Согревает, поднимает настроение и даже немного бодрит. Однако ученые нашли еще один веский повод, почему пить какао стоит каждый день, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Оказалось, что этот напиток из нашего детства уменьшает воспаление, снижая риски сердечно-сосудистых болезней.

Исследователи из больницы Brigham and Women's Hospital (США) провели масштабный эксперимент с участием более 21 тысячи добровольцев старше 60 лет. В течение 3—6 лет часть из них получала добавки с какао, а другие — плацебо. Авторы обнаружили, что добавление экстракта какао в рацион снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27% .

Чтобы объяснить защитный эффект продукта, авторы провели дополнительное исследование. В течение двух лет они собирали образцы крови 598 добровольцев и проверяли их на пять самых частых маркеров воспаления, включая уровень С-реактивного белка, который предупреждает о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало: большинство маркеров воспаления осталось на прежнем уровне. Однако спустя год употребления какао уровень С-реактивного белка снизился на 8,4%, а еще через год этот показатель улучшился уже вдвое . Возможно, цифры не настолько впечатляют, однако, как показывает статистика, даже умеренное снижение уровня С-реактивного белка может привести к уменьшению числа инфарктов, инсультов и других возрастных заболеваний.

«Хотя экстракт какао не заменяет здоровый образ жизни, эти результаты обнадеживают и подчеркивают его потенциальную роль в регуляции воспаления по мере старения», — говорит один из авторов исследования, доктор медицинских наук Янбин Донг.

Сколько чашек какао нужно выпить

Какое количество какао нужно выпивать за день, чтобы получить реальную пользу? По словам ученых, своим защитным действием какао обязано флаванолам. Это мощные антиоксиданты, которые относятся к группе флавоноидов.

Участники эксперимента принимали экстракт какао, который содержал 500 мг флаванолов. К сожалению, обычные какао-порошки, которые продаются в магазинах, содержат всего 10 мг этого вещества на 100 г (или на 4 столовые ложки). К тому же лишь немногие производители указывают содержание флаванолов в составе продукта.

Однако чем более горький и терпкий вкус у какао, тем больше антиоксидантов он содержит.

«Количество флаванолов в какао во многом зависит от сорта, географического происхождения, методов ведения сельского хозяйства, послеуборочной обработки и переработки. Например, длительная ферментация и алкализация значительно снижают или полностью устраняют уровень флаванолов в готовом какао », — говорится в обзоре издания US Cardiology.

Можно ли заменить какао шоколадом?

«Обработка какао-бобов при приготовлении шоколада снижает содержание флаванолов, поэтому даже темный и горький шоколад с высоким процентом какао совсем не означает более высокое содержание этих антиоксидантов », — отвечают ученые.

К тому же шоколад — это высококалорийный продукт, с которым можно быстро набрать лишний вес. Поэтому такой источник флаванолов подходит далеко не всем.