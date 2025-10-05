«Западный образ жизни — серьезный риск»: профессор рассказала, почему россияне страдают осенью от мучительного кашля и насморка

Рассеявшаяся по воздуху пыльца способна свести с ума любого аллергика Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Тысячи россиян проводят осень, судорожно сжимая в руках носовые платки и салфетки из-за накрывающих их приступов сильнейшей аллергии. Им достаточно лишь выйти на улицу или оказаться на природе, чтобы потом долгие часы мучиться от бесконечного насморка, чихания, слёз, удушливого кашля. Случайный вдох свежего воздуха на огороде может оказаться для таких людей даже смертельным из-за стремительного развития отека Квинке. Что вызывает эту жуткую аллергию у россиян и есть ли у них шанс дотянуть хотя бы до зимы, рассказала V1.RU участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор Элеонора Белан.

«Глаза я расчесываю до кровавых ран на веках»

Как рассказал корреспонденту V1.RU один из дачников, практически не отрывающий от натертого и покрасневшего носа похожий по размерам на простынь носовой платок, жуткая аллергия накрывает его каждый сентябрь и начало октября при попытке хоть немного прополоть огород.

— Каждый раз, когда я в сезон приезжаю на дачу, это превращается в пытку. Вот не дай Бог мне забыть съесть какой-то антигистаминный препарат перед поездкой, то всё. Можно или сразу разворачиваться и уезжать назад, либо умирать на своих шести сотках, — рассказывает садовод-огородник. — Поначалу да, еще можно стерпеть. Грядку, например, перекопал, что-то прополол… И всё. Этого достаточно, чтобы начался кошмар. Я понять не могу, что же такого растет у меня на огороде? На что у меня начинается аллергия? Я начинаю неистово чихать, чувствуя, что еще немного — и глаза вылетят из орбит даже сквозь плотно сжатые веки. Помимо этого, начинается жуткий кашель, от которого в доме стёкла трещат. Наконец, жестоко чешутся и слезятся глаза, которые натираю до кровавых ран на веках. Причем такое состояние у меня не только на даче, но и по дороге домой.

По словам читателей-аллергиков, в таком жутком состоянии они проводят почти два месяца — с конца августа и до середины октября. Причем мучения испытывают не только на садово-огородных участках за городом, но даже после прогулок по центру города.

«Сорные травы — корень зла для аллергиков»

Аллергия может настигнуть как друзей, так и коллег Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

О том, что начинающийся именно с Дня знаний месяц является временем активного распыления неких сорных трав, рассказала врач аллерголог-иммунолог, профессор Элеонора Белан.

Весной у нас пылят деревья. Первая половина лета — это луговые, или же злаковые травы. С конца июля и вплоть до заморозков — сорные травы. Элеонора Белан участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор

— Сентябрь — это время очень активного пыления сорных трав. Этот период начинается с конца июля и считается, что он длится до октября, однако он может длиться и значительно дольше, — рассказывает профессор Белан. — Одним из наиболее значимых растений из этой категории является полынь. В нашей области произрастает более 20 ее видов. Поэтому, здесь есть где разгуляться… Кроме того, в эту группу входят все виды лебеды, амброзия, циклахена, и в последние годы появляются данные о солянке — перекати-поле. Особенностью пыльцевой аллергии — поллинозов — является привязанность к одному сезону.

— Часто за «простуду» принимают проявления аллергического ринита, однако важно понимать, что пресловутая простуда всегда связана с инфекцией, в отличие от аллергии. Пациенту важно самому заметить эту связь, или совместно со специалистом лабораторно выявить с какими-либо неинфекционными факторами.

Как говорит Элеонора Белан, от аллергии страдают многие. Картина с чихающими, кашляющими и сморкающимися аллергиками наблюдается по всему миру.

— Аллергия на сорные травы может встречаться везде, где они произрастают, но наиболее часто — у жителей степных зон.

«Кашель, чихание и бесконечные сопли — лишь верхушка айсберга аллергий»

Последствия аллергии бывают гораздо страшнее Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Профессор Белан отметила, что именно описанные читателями симптомы можно заметить у страдающих аллергиями.

— Кашель и насморк — наиболее типичные проявления, однако могут быть и различные реакции при потреблении продуктов питания растительного происхождения, — говорит профессор. — К примеру, подсолнечник, бахчевые культуры, горчица, крупы и еще целый список продуктов могут вызвать острые проблемы со стороны кишечного тракта, многочисленные высыпания на коже и другие симптомы.

— Аллергия в переводе с греческого — Allergos — называется «другая работа». Al — другой, ergos — активность. Таким образом, по своей сути — это другая работа иммунной системы, или же извращенная реакция иммунитета. В норме иммунная система направлена на элиминацию веществ, имеющих чужеродное происхождение, но в отношении того, что вред в норме не наносит, формируется специфическая неотвечаемость. Иногда в силу разнообразных причин происходит «срыв» неотвечаемости, и иммунная система начинает бороться с шерстью животных, пыльцой или пищевыми продуктами, но бороться нефизиологическими методами.

По словам профессора Белан, наш организм очень просто понимает, на что у него есть аллергия. И если у человека есть генетическая предрасположенность, то он обречен на аллергические муки.

— Организм, по своей сути, сам формирует аллергию на что-либо. Причины, с которыми связано развитие аллергии, разнообразны. И в первую очередь это генетика, — считает Элеонора Белан. — На формирование аллергии влияют внешние факторы, такие как экология, климат и образ жизни. Ожирение квалифицируется как риск, поскольку в два с половиной раза увеличивает риск развития как самой аллергии, так и ее тяжелых форм.

Риском формирования аллергии считается и западный образ жизни — с малым количеством детей, отсутствием домашних животных и отказом от грудного вскармливания. Элеонора Белан участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор

Меры профилактики довольно специфичные

Чтобы не дать организму человека развить в себе какие-либо аллергии, нужно озаботиться этим вопросом еще в его младенчестве. Как отметила аллерголог, важно не отучать ребенка от груди в течение полугода.

Самолечение не поможет полностью избавиться от мучительного недуга Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

— Мер профилактики с доказанным действием не так много. Прежде всего, это касается только сохранения исключительно грудного вскармливания до 4–6-месячного возраста ребенка — до того времени, когда желудочно-кишечный тракт, ферментативная, морфологическая и иммунологическая системы уже будут готовы принимать чужеродную пищу. А до этого времени дети должны получать чужеродную пищу только в составе грудного молока в резидуальных количествах.

В случае, если необходимо снизить риск наступления ужасных последствий, то стоит непременно обратиться к врачу.

— Если же говорить в целом о профилактике — то она бывает первичная, вторичная и третичная. Первичная профилактика направлена на предотвращение развития аллергии в целом. Стоит отметить, что аллергия, как и список ее клинических проявлений, имеет тенденцию к расширению из-за специфики работы генетики. Вторичная направлена на профилактику прогрессирования. И третичная направлена на профилактику осложнений и летальных исходов. Доказано, что снижает риск развития бронхиальной астмы аллерген-специфическая иммунотерапия, назначенная по поводу аллергического ринита. Это метод, который воздействует не только на симптомы, но и на причины. Однако ее может назначить только врач. Если вы раз съели апельсин и покрылись крапивницей, два раза съели апельсин и покрылись крапивницей — однозначно стоит посетить специалиста.

Элеонора Белан предостерегает от попыток самолечения, поскольку с аллергиями шутки плохи. При посещении врач-аллерголог может запросто выявить аллергию у пациента, о которой тот и не подозревал.