«Почти 20 килограммов»: в Ярославле врачи удалили у пациента гигантскую полуметровую опухоль

В Ярославле у пациента вырезали почти 20-киллограммовую опухоль Источник: ГБУЗ ЯО Клиническая онкологическая больница / Vk.com

В Ярославле хирурги областной онкологической больницы удалили у пациента гигантскую опухоль. Специалисты рассказали, что новообразование занимало почти всю брюшную полость пациента. При этом сам мужчина не догадывался, что происходит с его организмом.

«Когда Сергей попал к врачам — опухоль, располагавшаяся у него в животе, была расценена как гигантская. Пациент на протяжении длительного времени отмечал постепенное увеличение живота в размере, что и послужило причиной обращения к врачам», — рассказали в ярославской онкологической больнице.

Как рассказала лечащий врач пациента хирург Елена Бударина, при обследовании на компьютерной томографии выяснилось, что размер опухоли — около полуметра в диаметре. Она занимала почти всю брюшную полость.

«Сложность ситуации, помимо размеров опухоли, добавляло и то, что опухолевый процесс вовлекал участок толстой кишки, левый мочеточник и магистральные сосуды нижней конечности. По словам заведующего отделением абдоминальной онкологии Бориса Боброва — гигантские опухоли брюшной полости, как правило, представляют собой саркомы, а наиболее эффективным методом лечения подобных опухолей является хирургический», — рассказали в больнице.

Саркома — злокачественная опухоль, которая чаще всего возникает в костях, хрящах, мышцах, сухожилиях, связках, а также жировой и сосудистой ткани.

Из-за того, что случай был необычный, врачи собрали консилиум, после которого было решено провести операцию.

«В течение многочасовой операции была удалена опухоль, выполнена резекция фрагмента толстой кишки, реконструкция сосудов и пластика левого мочеточника. Вес удаленной опухоли составил почти 20 килограммов! После сложнейшей операции пациент несколько дней находился в отделении реанимации. И после проведения реабилитационных мероприятий был переведен назад в профильное отделение», — рассказали в Ярославской областной онкологической больнице.