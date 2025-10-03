«Это новая проблема XXI века»: Эксперты предупреждают об опасности увлечения бэдроттингом

Привычная для всех лень может оказаться сигналом для посещения психолога Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

На бэдроттинг — состояние, при котором человек способен только лежать в кровати и бесконечно прокручивать содержимое смартфона, всё чаще жалуется молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Родители и работодатели называют это ленью и расхлябанностью зумеров, а врачи видят яркие признаки подступающей депрессии и выгорания. По словам экспертов, бэдроттинг напрямую связан с психическим и физиологическим состоянием человека и очень быстро потребует медицинского и психиатрического вмешательства. Подробности — в материале V1.RU.

«Бэдроттинг — буквально „гниение в постели"»

Длительные «залипания» могут настигать не только в уютной кровати Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

Не только принял в свой словарный запас модное слово «бэдроттинг», но и искренне поверил в поражение столь серьезным недугом 21-летний читатель V1.RU, любовь к постели у которого уже начала принимать весьма тревожные формы. На вопрос, страдает он или наслаждается бэдроттингом, молодой человек ответил поначалу просто и лаконично: «Ну так себе удовольствие».

— Начну с того, что я совсем недавно узнал, что у моей проблемы, которую я всю жизнь обзываю хронической усталостью, а мой руководитель — ленью и разгильдяйством, оказывается, есть другое название. Насколько мне известно, bed — с английского «кровать», а rot — «гнить». Ну и, собственно, слово дословно переводится как «гниение в постели», — рассказал читатель V1.RU. — Каждый день, просыпаясь утром или возвращаясь домой вечером, я начинаю «гнить». После работы у меня абсолютно нет ни малейшего желания что-либо делать. Все мысли и желания сводятся к «лечь, врубить какой-нибудь фильм и заснуть». Такая же штука происходит и по утрам. Я очень долго не могу заставить себя подняться с кровати, потому что сразу беру телефон и начинаю то листать ленты, то ставить будильники на чуть позднее. Думаю, если бы не хоть какие-то мои обязательства перед внешним миром, я бы так лежал и сутки напролет.

Клинический психолог Анастасия Федорова поделилась, что такой диагноз и вправду нов, но уже появляется среди практикующих врачей. По ее мнению, бэдроттинг — это эволюционное ответвление от пресловутой лени и прокрастинации.

— Этот тренд всё чаще и чаще встречается среди молодых людей до 30 лет, — поделилась Анастасия Федорова. — На мой взгляд как клинического психолога это всё больше накрученная и придуманная ситуация, нежели действительно какая-то психологическая проблема. Еще недавно это называлось очень просто — лень. Потом появилось ответвление лени — прокрастинация. Теперь уже появляется новый вид лежания в постели, названный новомодным словом и освещаемый как психологическая проблема. Как таковой беды в лени нет. Каждый человек может самостоятельно с этим справиться, просто пересилив себя, или же найти занятие, ради которого он действительно захочет встать с кровати.

«Может, у „постельного гниения“ и вправду есть причины?»

Организм с помощью бэдроттинга предупреждает человека о возможной опасности Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

Врач-психиатр, психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ВолгГМУ и эксперт проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов» Татьяна Переходнова думает несколько иначе. По словам психиатра, это настоящая проблема, которая при усугублении может требовать пристального внимания специалистов.

— Бэдроттинг — это симптом перегрузки, а не лень. Он может быть естественным и кратковременным способом мозга перезагрузиться, — говорит Татьяна Переходова. — Однако если он превращается в постоянный стиль жизни, это тревожный сигнал, требующий внимания к психическому здоровью.

По мнению Татьяны Переходновой, такое явление может стать важным сигналом к проблемам как с физическим, так и психологическим здоровьем.

— Бэдроттинг отражает важный психологический и физиологический механизм. На первый взгляд кажется, что это просто ленивое лежание с телефоном, — объясняет эксперт. — Но по сути мы видим форму пассивной саморегуляции, близкую к защитной реакции организма.

При этом, по словам Татьяны Переходновой, с медицинской стороны бэдроттинг не является психиатрическим диагнозом и не указывает на болезнь.

— Чаще всего это реакция нервной системы на перегрузку: человек эмоционально истощен, находится в хроническом стрессе или выгорании. В такие моменты организм «выключает активность», экономя энергию и направляя ресурсы только на поддержание базовых функций, — говорит врач-психиатр. — С психотерапевтической позиции бэдроттинг — это не полноценный отдых. Человек получает кратковременное облегчение, но не решает причину стресса. Здесь работает так называемый механизм избегания. Тревога и внутреннее давление временно глушатся, но не перерабатываются.

«„ Гниение в постели “ заставляет человека буквально справляться с жизнью»

Источники стресса для каждого человека могут быть разными Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU

Эксперты советуют обратить пристальное внимание на появившуюся проблему, потому что она может стать симптомом настоящих психических заболеваний.

— Такое состояние становится единственным способом «справляться с жизнью» и длится неделями. Пропадает мотивация к работе, учебе или общению, а также снижается настроение, появляются нарушения сна и аппетита. В этих случаях может быть речь о депрессии или тревожном расстройстве, и важно обратиться к специалисту, — поделилась психиатр.

Чтобы избавиться от навязчивого «гниения в постели», психиатр советует придерживаться нескольких простых правил.

— Главное — воспринимать это состояние как сигнал: мне нужна забота о себе. Стоит соблюдать несколько простых рекомендаций. Например, осознанно дозировать время «ничегонеделания» и превращать его в структурированный отдых, то есть проводить досуг без гаджетов, медитировать, принимать теплые ванны или выходить на прогулки. Кроме того, очень важно работать именно над источниками стресса, а не только над его симптомами.