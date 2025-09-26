НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 761мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 98,15
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Ярославский бренд покорил Россию
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Отремонтируют автовокзал
Что с теплосетями в регионе
Бренды возвращается?
Третий мост
Здоровье Один не сразу распознал грипп, другой — спутал ОРВИ с коронавирусом: как понять, чем именно вы заболели

Один не сразу распознал грипп, другой — спутал ОРВИ с коронавирусом: как понять, чем именно вы заболели

Разбираемся, можно ли определить болезнь по симптомам

333
Симптомы многих вирусов похожи | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСимптомы многих вирусов похожи | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Симптомы многих вирусов похожи

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ продолжает увеличиваться, по итогам 38-й недели зафиксировано больше 899 тысяч случаев, по данным Роспотребнадзора. Также за аналогичный период зарегистрировано 14,8 тысячи случаев COVID 19. Мы решили узнать у медиков, как понять, чем именно вы заболели. 

Сейчас циркулируют разные вирусы, сказала врач-терапевт, врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Бережко. Среди них:

  • вирус гриппа: в этом сезоне ожидается увеличение случаев заболевания гриппом, особенно среди детей и пожилых людей. Кроме стандартных штаммов А и В ВОЗ ждет вспышек гонконгского варианта и свиного гриппа;

  • коронавирусы: наблюдается продолжение циркуляции различных вариантов SARS-CoV-2, включая новые подварианты: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1);

  • риновирусы и другие ОРВИ: эти вирусы также активно циркулируют, вызывая обычные простуды.

Как понять, чем именно вы заболели

Диагностика респираторных инфекций может быть сложной, так как симптомы могут пересекаться, предупредила Бережко.

Однако есть некоторые отличия:

  • грипп: обычно начинается остро с высокой температуры, сильной головной боли, ломоты в теле и общей слабости. Часто сопровождается кашлем и болью в горле;

  • COVID-19: симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Часто наблюдаются потеря вкуса или обоняния, кашель, одышка и лихорадка. Важно также учитывать возможность бессимптомного течения;

  • ОРВИ: симптомы могут быть менее выраженными и включать насморк, легкий кашель и боль в горле без высокой температуры.

Чем вы именно заболели, определить самостоятельно не так уж и просто, поэтому лучше обращаться за медицинской помощью, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Самолечением лучше не заниматься. Все медикаменты, если они необходимы, назначит врач. 

«Во всех подозрительных случаях показано обследование на SARS-CoV-2 и возбудителей других респираторных инфекций: вирусы гриппа типа А и В, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы, человеческие метапневмовирусы», — говорится в рекомендациях Минздрава по лечению и диагностике коронавирусной инфекции.

В простуде и гриппе нет ничего приятного. Если хотите остаться здоровым в эпидсезон, то стоит следовать простым правилам. О них мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ОРВИ Грипп Коронавирус Симптомы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
По симптомам ничего определить нельзя, точнее можно конечно, но с вероятностью 50 на 50. Этим способом диагностики очень успешно занимаются поликлиники. Лечение симптоматическое, а будет хуже приходите, если сможете, непонятно только зачем, а поэтому лучше звоните в скорую.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление