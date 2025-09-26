Один не сразу распознал грипп, другой — спутал ОРВИ с коронавирусом: как понять, чем именно вы заболели

Симптомы многих вирусов похожи Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в РФ продолжает увеличиваться, по итогам 38-й недели зафиксировано больше 899 тысяч случаев, по данным Роспотребнадзора. Также за аналогичный период зарегистрировано 14,8 тысячи случаев COVID 19. Мы решили узнать у медиков, как понять, чем именно вы заболели.

Сейчас циркулируют разные вирусы, сказала врач-терапевт, врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Бережко. Среди них:

вирус гриппа : в этом сезоне ожидается увеличение случаев заболевания гриппом, особенно среди детей и пожилых людей. Кроме стандартных штаммов А и В ВОЗ ждет вспышек гонконгского варианта и свиного гриппа;

коронавирусы : наблюдается продолжение циркуляции различных вариантов SARS-CoV-2, включая новые подварианты: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1);

риновирусы и другие ОРВИ : эти вирусы также активно циркулируют, вызывая обычные простуды.

Как понять, чем именно вы заболели

Диагностика респираторных инфекций может быть сложной, так как симптомы могут пересекаться, предупредила Бережко.

Однако есть некоторые отличия:

грипп : обычно начинается остро с высокой температуры, сильной головной боли, ломоты в теле и общей слабости. Часто сопровождается кашлем и болью в горле;

COVID-19 : симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Часто наблюдаются потеря вкуса или обоняния, кашель, одышка и лихорадка. Важно также учитывать возможность бессимптомного течения;

ОРВИ : симптомы могут быть менее выраженными и включать насморк, легкий кашель и боль в горле без высокой температуры.

Чем вы именно заболели, определить самостоятельно не так уж и просто, поэтому лучше обращаться за медицинской помощью, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Самолечением лучше не заниматься. Все медикаменты, если они необходимы, назначит врач.

«Во всех подозрительных случаях показано обследование на SARS-CoV-2 и возбудителей других респираторных инфекций: вирусы гриппа типа А и В, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы, человеческие метапневмовирусы», — говорится в рекомендациях Минздрава по лечению и диагностике коронавирусной инфекции.